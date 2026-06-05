नूंह सीएचसी में फिर बवाल, कर्मचारियों को विरोधी समझकर पीटा, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात
नूंह के वार्ड-12 के विवाद के बाद नूंह सीएचसी में घुसी भीड़ ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया. पूरी घटना CCTV में कैद हो गई.
Published : June 5, 2026 at 11:05 AM IST
नूंह: जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में बुधवार रात एक बार फिर मारपीट और हंगामे की घटना सामने आई. वार्ड-12 में दो पक्षों के बीच हुए विवाद की आग अस्पताल तक पहुंच गई, जहां उपचार के लिए आए लोगों के पीछे-पीछे दूसरे पक्ष के युवक भी पहुंच गए. पूरी घटना अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है.
वार्ड-12 के विवाद के बाद अस्पताल पहुंची भीड़: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो वार्ड-12 में दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए. घायलों को उपचार के लिए सीएचसी लाया गया. देर रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच दूसरे पक्ष के 20 से 25 युवक लाठी-डंडों के साथ अस्पताल पहुंच गए और वहां मौजूद लोगों से कहासुनी के बाद मारपीट शुरू कर दी.
कर्मचारियों को विरोधी समझकर किया हमला: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अस्पताल में मौजूद कुछ कर्मचारी ड्यूटी के दौरान ड्रेस में नहीं थे. आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें विरोधी पक्ष का सदस्य समझ लिया और उनके साथ मारपीट कर दी. अचानक हुए हमले से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और मरीजों व उनके परिजनों में दहशत फैल गई.
आधे घंटे तक चला हंगामा: करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के दौरान कर्मचारियों के साथ-साथ चिकित्सकों को भी सुरक्षा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा. घटना के चलते अस्पताल की सामान्य सेवाएं भी प्रभावित रहीं. स्थानीय लोगों ने अस्पताल में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं.
प्रबंधन ने दी शिकायत: सीएचसी प्रबंधन ने मामले की शिकायत पुलिस को सौंप दी है. नूंह शहर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि, "शिकायत प्राप्त हुई है. मामले की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है."
एसएमओ बोले- "कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट": पूरे मामले में सीएचसी के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कपिल देव ने बताया कि, "पहले दो पक्षों में झगड़ा हुआ था. इसके बाद अस्पताल में कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई. मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है." वहीं, घायल नीरज और तारीफ हुसैन ने भी हमले की पुष्टि करते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.
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