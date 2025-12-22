मनरेगा के नए नाम VB G RAM G का विरोध, कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, रघुपति राघव राजा राम गाकर विरोध
मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 22, 2025 at 6:04 PM IST
रायपुर/जगदलपुर : केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर VB G RAM G किया है. इस नए नाम के बाद मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हट गया है. मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर देश समेत छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म हो गई है. मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश के जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया. रायपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने आजाद चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरना देते हुए मोदी सरकार पर जनकल्याणकारी योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया.
गांधी प्रतिमा के सामने प्रतीकात्मक विरोध
रायपुर में आयोजित धरना प्रदर्शन आजाद चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने किया गया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी. ‘रघुपति राघव राजा राम’ का भजन-कीर्तन कर गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया.
अपनी असफलताओं को छिपा रही है बीजेपी
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलना केवल औपचारिक फैसला नहीं है, बल्कि इसके जरिए योजना की मूल भावना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार योजनाओं के नाम बदलकर जनता का ध्यान भटकाने और अपनी असफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है.
मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला
धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उनका कहना था कि मनरेगा करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवारों की जीवनरेखा है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार बजट कटौती और अब नाम परिवर्तन के जरिए इसे खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है.
प्रदेशभर में हुआ विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यह धरना केवल रायपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों में एक साथ विरोध प्रदर्शन किया गया है.पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
बस्तर में भी कांग्रेस का प्रदर्शन
बस्तर में भी कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए रोजगार गारंटी योजना भारतदेश में लागू किया था. जिसके तहत ग्रामीणों को रोजगार मिल सके. और जिन्हें न मिले उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल पाए. साथ ही रोजगार गारंटी योजना में भर्तियां भी सृजित की गई. जिसमें मेट और रोजगार सचिव की नियुक्ति की गई थी. जहां काम चल रहा है वहां लोगों की सर्व सुविधा मिले. जिसमें दवाईयां भी शामिल हो, जिससे पलायन रुक सके. 100 दिनों की रोजगार गारन्टी लोगों का कानूनी अधिकार है.
जब से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है. तब से इस योजना के बजट को काटने का कार्य किया गया. अब इस योजना का नाम बदलकर विकसित भारत करते हुए रोजगार गारंटी योजना को कमजोर और समाप्त करने का काम किया है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ
सरकार नहीं चाहती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बने.सरकार नहीं चाहती कि लोगों को काम मिले और पलायन रुक जाए. यह सरकार गांधीवादी विचारधारा के खिलाफ है. और इस योजना नाम बदलकर उन्होंने साबित किया है कि यह सरकार गोड़से विचारधारा की सरकार है.
