छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम, दीपक बैज ने मोदी सरकार को घेरा
रायपुर में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जनसंपर्क यात्रा निकाली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 16, 2026 at 10:55 PM IST
रायपुर: केंद्र की मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया है. नाम बदलने का कांग्रेस लगातार विरोध रही है. छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम छेड़ रखा है. शुक्रवार को राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत पदयात्रा का आयोजन किया.
कांग्रेस ने कौशल्या धाम से निकाली पदयात्रा
कांग्रेस ने रायपुर के कौशल्या धाम चंदखुशी से पदयात्रा निकाली. यह यात्रा पुराने विधानसभा तक निकाली गई. पदयात्रा के आरंभ के पहले चंदखुरी में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने संबोधित किया. तीनों नेताओं ने मनरेगा कानून का नाम बदलने पर मोदी सरकार को घेरा. इसे मजदूरों और किसानों के खिलाफ बताया.
दीपक बैज का मोदी सरकार पर निशाना
जनसभा में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि मोदी सरकार मजदूरों का रोजगार छीनना चाहती है. मनरेगा बंद करने से ग्रामीण क्षेत्र में रोजी रोटी में संकट आयेगा. मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर झांसा देकर लोकसभा में एक और बिल पास करके दुनिया की सबसे बड़ी रोज़गार गारंटी स्कीम मनरेगा को खत्म कर दिया है.
मनरेगा केंद्रीय कानून था, 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा भेजे जाते थे, अब केंद्र और राज्य का हिस्सा 60- 40 का हो जाएगा, पहले मैचिंग ग्रांट 50 प्रतिशत राशि राज्य जमा करेगी तब केंद्र सरकार राशि जारी करेगा. इस बिल से आने वाले समय में मनरेगा स्कीम खत्म हो जाएगी. जैसे ही बजट का बोझ राज्य सरकारों पर पड़ेगा, वैसे ही धीरे-धीरे मनरेगा बंद होने लगेगी-
"गरीबों से काम का अधिकार छीनने की कोशिश"
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि यह महात्मा गांधी की सोच को खत्म करने की कोशिश है. सबसे गरीब भारतीयों से काम का अधिकार छीनने की जानबूझकर कोशिश की गई है. अब तक, मनरेगा संविधान के आर्टिकल 21 से मिलने वाली अधिकारों पर आधारित गारंटी थी. नए फ्रेमवर्क ने इसे एक कंडीशनल, केंद्र द्वारा कंट्रोल की जाने वाली स्कीम में बदल दिया है.
मजदूरों से रोजगार छीनने की कोशिश
दीपक बैज ने कहा कि मनरेगा के तहत, सरकारी ऑर्डर से कभी काम नहीं रोका गया. नया सिस्टम हर साल तय टाइम के लिए जबरदस्ती रोज़गार बंद करने की इजाज़त देता है, जिससे राज्य यह तय कर सकता है कि गरीब कब कमा सकते हैं और कब उन्हें भूखा रहना होगा. एक बार फंड खत्म हो जाने पर, या फसल के मौसम में, मज़दूरों को महीनों तक रोज़गार से दूर रखा जा सकता है.