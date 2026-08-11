MNNIT प्रयागराज शर्मसार! बीटेक छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर सौगतो राय गिरफ्तार
पढ़ाई में मदद के बहाने बुलाकर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 12:03 PM IST
प्रयागराज: मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MNNIT) प्रयागराज में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है. कंप्यूटर साइंस विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सौगतो राय पर बीटेक की एक छात्रा ने पढ़ाई में मदद के बहाने अपने आवास पर बुलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. छात्रा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है.
पढ़ाई में मदद के नाम पर दरिंदगी: छात्रा के परिजनों (मां-बहन) ने कुछ समय पहले प्रयागराज दौरे के दौरान पढ़ाई में सहयोग के लिए प्रोफेसर से बातचीत की थी. बाद में परिजनों को डिनर पर भी बुलाया गया, जिसके बाद प्रोफेसर ने छात्रा को पढ़ाई के सिलसिले में अपने आवास पर बुलाना शुरू कर दिया.
पीड़ित छात्रा की लिखित शिकायत पर तुरंत सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस टीम ने आरोपी प्रोफेसर सौगतो राय को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और मामले की गहनता से जांच जारी है. आरोपी को नियमानुसार न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.- वीरेंद्र सिंह यादव, थाना प्रभारी, शिवकुटी
स्नैपचैट के जरिए बातचीत: 6 अगस्त को परिजन वापस चले गए. इसके बाद प्रोफेसर ने छात्रा के फोन में स्नैपचैट डाउनलोड करवाया और देर रात पढ़ाई के डाउट्स पूछने के नाम पर आपत्तिजनक बातें करना शुरू कर दिया.
कमरे में बंधक बनाकर धमकी: 9 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे पढ़ाई के बहाने छात्रा को प्रोफेसर ने अपने कमरे में बुलाया. आरोप है कि वहां पहुंचकर प्रोफेसर ने उसके हाथ पकड़ लिए. छात्रा द्वारा विरोध करने पर परीक्षा में फेल करने की धमकी दी गई और जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया.
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