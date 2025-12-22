ETV Bharat / state

MNNIT के प्रवक्ता को हाईकोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने कहा- अपराध की मात्रा से ज्यादा सजा देना आश्चर्यजनक

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (MNNIT) के पूर्व प्रवक्ता राजेश सिंह को राहत दी है. बर्खास्तगी को आश्चर्यजनक बताते हुए कोर्ट ने कहा है कि उनको, उनके द्वारा किए गए अपराध की मात्रा में काफी बड़ा दंड दिया गया है, जो आश्चर्यजनक है. कोर्ट ने संस्थान को निर्देश दिया है कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर न्यायालय के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए लघु दंड दे सकता है.

राजेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया. मामले के अनुसार, याची की नियुक्ति MNNIT में प्रवक्ता के पद पर 1999 में कंप्यूटर साइंस विभाग में हुई थी. विभाग की एक पूर्व छात्रा ने 2003 में प्रवक्ता पर रेप की शिकायत निदेशक से की थी. पीड़िता ने यह भी कहा कि बाद में उसके संस्थान छोड़ने के बाद भी उनके बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने. दिखावे के लिए शादी भी हुई. मगर दूसरे धर्म की होने के कारण राजेश सिंह का परिवार उनके विवाह के लिए राजी नहीं हुआ. शिकायतकर्ता का कहना था कि उसका शारीरिक और भावनात्मक उत्पीड़न हुआ है.

इस शिकायत पर संस्थान ने एक पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी. कमेटी अपनी जांच में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी. उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कमेटी यह तय करने के लिए एक्सपर्ट नहीं है कि वास्तव में कोई दुष्कर्म हुआ है या नहीं. शिकायत संस्थान छोड़ने के बाद दर्ज कराई गई और दोनों में सहमति से संबंध थे. इस रिपोर्ट के आधार पर याची को निलंबित कर दिया गया और हाईकोर्ट के पूर्व जज की एकल जांच कमेटी गठित कर दी गई. एकल जांच कमेटी ने याची को नैतिकता का दोषी पाते हुए सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की. इसके आधार पर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने याची को सेवा से बर्खास्त कर दिया.

इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याची के अधिवक्ता ने जांच प्रकिया पर सवाल उठाए. कहा गया कि जांच के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया. याची को प्रतिवाद करने का अवसर भी नहीं मिला. जबकि संस्थान के अधिवक्ता का कहना था कि याची एक शिक्षक से अपेक्षित नैतिकता का पालन नहीं कर सका.