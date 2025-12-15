ETV Bharat / state

'भारत रिन्यूएबल एक्सपो-2026' का विरोध: एमएनआईटी अभिभावक संघ ने आयोजन रद्द करने की उठाई मांग

'भारत रिन्यूएबल एक्सपो-2026' के विरोध प्रदर्शन के दौरान 'एमएनआईटी बचाओ' जैसे नारे लगाते हुए प्रशासन से तत्काल दखल की मांग की गई.

India Renewable Expo 2026
एमएनआईटी के बाहर प्रदर्शन करते अभिभावक (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनआईटी) में प्रस्तावित 'Bharat Renewable Expo-2026' के आयोजन को लेकर विरोध शुरू हो गया है. संयुक्त अभिभावक संघ ने सोमवार को शैक्षणिक परिसर में इस व्यावसायिक आयोजन से छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान और सुरक्षा जोखिम का हवाला देते हुए एमएनआईटी गेट पर प्रदर्शन किया. इस आयोजन को रद्द करने की मांग रखी.

रजिस्ट्रार प्रो. रोहित भाकर की ओर से राजस्थान सोलर एसोसिएशन (RSA) को भेजे गए पत्र में एक्सपो को 16 से 18 जनवरी 2026 तक एमएनआईटी जयपुर परिसर में आयोजित करने की सहमति दी गई है. पत्र में एमएनआईटी और आरएसए के बीच सहयोग को उद्योग-शैक्षणिक साझेदारी बताते हुए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार, ज्ञान-विनिमय और विकास को बढ़ावा देने की बात कही गई है. साथ ही आयोजन को राष्ट्रीय स्तर का बताते हुए एमएनआईटी की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया है. संयुक्त अभिभावक संघ इस व्यावसायिक आयोजन के शैक्षणिक परिसर में होने का विरोध कर रहा है. संयुक्त अभिभावक संघ ने छात्रों के साथ मिलकर सोमवार को एमएनआईटी परिसर के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने 'एमएनआईटी बचाओ' जैसे नारे लगाते हुए प्रशासन से तत्काल दखल की मांग की.

अभिषेक जैन, प्रदेश प्रवक्ता, संयुक्त अभिभावक संघ. (ETV Bharat Jaipur)

संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि इस तरह के व्यावसायिक आयोजनों से न सिर्फ शैक्षणिक संस्थान की गरिमा प्रभावित होगी, बल्कि छात्राओं की सुरक्षा, यातायात अव्यवस्था, आवागमन में बाधा और शांत शैक्षणिक माहौल के बिगड़ेगी. इस आशंका को देखते हुए एक्सपो के आयोजन का विरोध किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एमएनआईटी जैसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का मूल उद्देश्य शिक्षा, शोध और छात्रों का सर्वांगीण विकास है. ऐसे में परिसर या उसके आसपास व्यावसायिक आयोजन नहीं होने चाहिए. उन्होंने मांग की कि प्रस्तावित एक्सपो को तत्काल निरस्त किया जाए या फिर किसी वैकल्पिक एवं उपयुक्त स्थान पर आयोजित किया जाए.

केंद्र से दखल की मांग: प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों और विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन से छात्रों के सुरक्षित भविष्य और शैक्षणिक माहौल की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की. संयुक्त अभिभावक संघ ने एमएनआईटी प्रशासन के अलावा राज्य और केंद्र सरकार से भी शीघ्र हस्तक्षेप कर उचित फैसला लेने की मांग की है.

