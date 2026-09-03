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गोरखपुर: MMMUT के शोध को मिला भारतीय पेटेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को रफ्तार के साथ सुरक्षा भी मिलेगी

MMMUT के शोध को मिला भारतीय पेटेंट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : आज के समय में डिजिटल सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विभाग के विभागाध्यक्ष और उनके एक शोध छात्र ने हाईटेक समाधान का रास्ता ढूंढ़ निकाला है. खास बात यह है कि इस शोध को उस समय प्रारंभ किया गया जब देश कोविड -19 के दौर से गुजर रहा था. डॉ. आरके चौहान कहते हैं कि इस शोध को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए उन्होंने इसे पेटेंट की प्रक्रिया से भी जोड़ा, जिसे अब भारतीय पेटेंट प्राप्त हुआ है. तकनीक से कम संसाधनों में तेज गति से उच्च गुणवत्ता वाले स्यूडो- रैंडम नंबर को तैयार किया जा सकेगा, जो डिजिटल सुरक्षा की एक बड़ी कुंजी होगी. इस तकनीक का उपयोग साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और डिजिटल कम्युनिकेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है. कोविड के समय शुरू किया गया था रिसर्च. (Video Credit; ETV Bharat) उन्हें जो पेटेंट प्राप्त हुआ है उसका शीर्षक “हार्डवेयर एफिशिएंट स्यूडो- रैंडम नंबर जनरेटर यूजिंग लॉरेंज, चेन, ल्यू एंड पेहलिवान कैओटिक सिस्टम्स ऑन एफपीजीए” है. यह अपने आप में विशेष तकनीक का पेटेंट है. उन्होंने बताया, यह तकनीक लॉरेंज, चेन, ल्यू और पेहलिवान द्वारा विकसित गणितीय कैओटिक सिस्टम्स का उपयोग करती है. इनके माध्यम से फील्ड-प्रोग्रामेबल गेट एरे (एफपीजीए) हार्डवेयर पर प्स्यूडो-रैंडम सीक्वेंस तैयार किए जाते हैं. इस तकनीक की खासियत यह है कि रैंडम नंबर जनरेशन का कार्य सीधे हार्डवेयर के माध्यम से किया जाता है, जिससे संसाधनों की आवश्यकता कम करने के साथ-साथ तेज गति से संचालन संभव होता है. आधुनिक डिजिटल तकनीक में स्यूडो-रैंडम नंबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. विशेष रूप से ऐसे डिजिटल सिस्टम में जहां डेटा का तेज और सुरक्षित प्रसंस्करण आवश्यक होता है, इनका व्यापक उपयोग किया जाता है.