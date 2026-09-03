गोरखपुर: MMMUT के शोध को मिला भारतीय पेटेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को रफ्तार के साथ सुरक्षा भी मिलेगी
स्यूडो- रैंडम नंबर का उपयोग साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और डिजिटल कम्युनिकेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 7:23 PM IST|
Updated : September 3, 2026 at 8:02 PM IST
गोरखपुर : आज के समय में डिजिटल सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है. मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विभाग के विभागाध्यक्ष और उनके एक शोध छात्र ने हाईटेक समाधान का रास्ता ढूंढ़ निकाला है. खास बात यह है कि इस शोध को उस समय प्रारंभ किया गया जब देश कोविड -19 के दौर से गुजर रहा था.
डॉ. आरके चौहान कहते हैं कि इस शोध को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए उन्होंने इसे पेटेंट की प्रक्रिया से भी जोड़ा, जिसे अब भारतीय पेटेंट प्राप्त हुआ है. तकनीक से कम संसाधनों में तेज गति से उच्च गुणवत्ता वाले स्यूडो- रैंडम नंबर को तैयार किया जा सकेगा, जो डिजिटल सुरक्षा की एक बड़ी कुंजी होगी. इस तकनीक का उपयोग साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और डिजिटल कम्युनिकेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है.
उन्हें जो पेटेंट प्राप्त हुआ है उसका शीर्षक “हार्डवेयर एफिशिएंट स्यूडो- रैंडम नंबर जनरेटर यूजिंग लॉरेंज, चेन, ल्यू एंड पेहलिवान कैओटिक सिस्टम्स ऑन एफपीजीए” है. यह अपने आप में विशेष तकनीक का पेटेंट है. उन्होंने बताया, यह तकनीक लॉरेंज, चेन, ल्यू और पेहलिवान द्वारा विकसित गणितीय कैओटिक सिस्टम्स का उपयोग करती है. इनके माध्यम से फील्ड-प्रोग्रामेबल गेट एरे (एफपीजीए) हार्डवेयर पर प्स्यूडो-रैंडम सीक्वेंस तैयार किए जाते हैं.
इस तकनीक की खासियत यह है कि रैंडम नंबर जनरेशन का कार्य सीधे हार्डवेयर के माध्यम से किया जाता है, जिससे संसाधनों की आवश्यकता कम करने के साथ-साथ तेज गति से संचालन संभव होता है. आधुनिक डिजिटल तकनीक में स्यूडो-रैंडम नंबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. विशेष रूप से ऐसे डिजिटल सिस्टम में जहां डेटा का तेज और सुरक्षित प्रसंस्करण आवश्यक होता है, इनका व्यापक उपयोग किया जाता है.
उन्होंने बताया, इसके लाभ उन डिजिटल सेवाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच सकते हैं, जिनका वे रोजाना इस्तेमाल करते हैं. तेज और अधिक कुशल प्स्यूडो-रैंडम नंबर जनरेशन से ऑनलाइन कम्युनिकेशन, स्मार्ट एवं कनेक्टेड डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अधिक सुरक्षित और तेज बनाने में मदद मिल सकती है.
इससे भविष्य में ऑनलाइन लेनदेन, स्मार्ट डिवाइस, कनेक्टेड होम, डिजिटल कम्युनिकेशन और अन्य इंटरनेट आधारित सेवाओं की सुरक्षा और कार्यक्षमता को बेहतर बनाने में सहयोग मिल सकता है. आईओटी और कनेक्टेड तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ने के साथ इस तरह की तकनीक आम नागरिकों के लिए अधिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण तैयार करने में उपयोगी हो सकती है.
इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अनुपमा कौशिक शर्मा ने कहा, एमएमएमयूटी की यह उपलब्धि इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार उन्नत गणितीय मॉडल और आधुनिक हार्डवेयर तकनीक को मिलाकर डिजिटल सुरक्षा और कंप्यूटिंग से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान विकसित किया जा सकता है. उच्च गुणवत्ता वाले प्स्यूडो-रैंडम सीक्वेंस को कम संसाधनों में तेज गति से तैयार करने की क्षमता भविष्य में अधिक तेज, सुरक्षित और संसाधन-कुशल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है.
वहीं डॉ. आरके चौहान ने कहा कि आज के दौर में बैंकिंग से लेकर बीमा, रेलवे से लेकर तमाम निजि क्षेत्र में बड़े स्तर पर नेटवर्किंग का कार्य होता है. जिसमें यह तकनीक डिजिटल सुरक्षा में बड़ा योगदान कर सकती है. उन्होंने खुशी जाहिर किया कि कोरोना काल के उनके और उनकी टीम के प्रयास को भारत सरकार के पेटेंट से एक बड़ी पहचान मिली है.
यह भी पढ़ें : कैंपियरगंज विधानसभा चुनाव 2027; सपा ने नवीन यादव को बनाया प्रत्याशी! 35 साल से फतेह बहादुर सिंह का है राज