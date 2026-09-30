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टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग 2027 में MMMUT की छलांग, वैश्विक रैंक बैंड में बनाई जगह

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ( Photo credit: ETV Bharat )

गोरखपुर : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT), गोरखपुर ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में अपनी मजबूत स्थिति और उपस्थिति दर्ज कराया है. विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. अभिजीत मिश्रा की ओर से जारी सूचना के अनुसार, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में विश्वभर के 3,146 पात्र संस्थानों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें भारत के 170 विश्वविद्यालय शामिल हैं.