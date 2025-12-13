डिग्री फर्जी या असली फट से बताएगा ये ऐप, MMMUT गोरखपुर के छात्रों की बड़ी खोज
धनबाद में राष्ट्रीय हैकाथॉन का पहला पुरस्कार जीता, 1.5 लाख रुपए का इनाम मिला.
Published : December 13, 2025 at 10:33 AM IST
गोरखपुर: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) गोरखपुर के छात्रों की टीम 'नवोन्मेष' ने आईआईटी धनबाद में हुए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (SIH) 2025 में भाग लिया. इसमें टीम ने पहला स्थान हासिल कर 1.5 लाख रुपये का पुरस्कार जीता और विश्वविद्यालय का नाम नेशनल लेवल पर रोशन किया. प्रतियोगिता में टीम ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि आज के AI और फेक डिजिटल जमाने में बहुत कारगर साबित होगा. इसके साथ ही ये और भी काम करता है.
कितनी टीमों ने किया प्रतिभाग: बता दें कि प्रतियोगिता का फाइनल आईआईटी (ISM) धनबाद में हुआ. यहां नेशनल लेवल पर 500 से ज्यादा टीमों की एंट्रीज आईं. इनमें से सिर्फ 5 टीमें शॉर्टलिस्ट हुईं और 1 वेटलिस्ट रही. ऐसी कठिन रेस में टीम नवोन्मेष ने टॉप जगह बनाई.
फर्जी डिग्री का दुश्मन ऐप बनाया: टीम ने 'सत्यसेतु' नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, जो अकादमिक फर्जीवाड़े की समस्या को जड़ से हल करता है. यह AI की मदद से एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में छेड़छाड़ या फेरबदल पकड़ लेता है. साथ ही यह असली दस्तावेज की सच्चाई चेक करता है.
इसके अलावा, सत्यसेतु कॉलेजों को नए सर्टिफिकेट बनाने का आसान और सुरक्षित तरीका देता है. ये सर्टिफिकेट कहीं भी तुरंत वेरिफाई हो सकते हैं. इससे एक मजबूत सिस्टम बनता है.
इन्होंने किया तैयार: इसका आविष्कार करने में अमर्त्य पांडेय, सक्षम शर्मा, आलोकित मिश्रा, अनुराग बनर्जी, पुष्कर जायसवाल और श्रेया पांडेय शामिल रहे. इन्हें डॉ. आशिष श्रीवास्तव (सहायक प्रोफेसर, IT और कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट) और एलुम्नस स्वप्निल गुप्ता का गाइडेंस मिला. कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी से भी टीम को प्रोत्साहन मिला. छात्र क्रियाकलाप परिषद (CSA) के अध्यक्ष प्रो. बी.के. पांडेय और एमएमएमयूटी रेजो टीम ने भी सहयोग किया. बता दें कि यूनिवर्सिटी के इंटरनल SIH में 118 टीमों ने हिस्सा लिया. पहले राउंड में 50 टीमें चुनी गईं, फिर 2 टीमें नेशनल लेवल के लिए चुनी गईं.
यूनिवर्सिटी में छात्रों को सुविधाओं के लिए मेंटोर उपलब्ध कराया जाता है. इसका परिणाम है कि जिस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 500 टीमों ने भाग लिया उसमें विश्वविद्यालय की टीम ने पहली रैंक हासिल की. भविष्य में भी ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं. इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. - प्रोफेसर बीके पांडेय, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
