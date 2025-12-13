ETV Bharat / state

डिग्री फर्जी या असली फट से बताएगा ये ऐप, MMMUT गोरखपुर के छात्रों की बड़ी खोज

गोरखपुर: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) गोरखपुर के छात्रों की टीम 'नवोन्मेष' ने आईआईटी धनबाद में हुए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन (SIH) 2025 में भाग लिया. इसमें टीम ने पहला स्थान हासिल कर 1.5 लाख रुपये का पुरस्कार जीता और विश्वविद्यालय का नाम नेशनल लेवल पर रोशन किया. प्रतियोगिता में टीम ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि आज के AI और फेक डिजिटल जमाने में बहुत कारगर साबित होगा. इसके साथ ही ये और भी काम करता है.

कितनी टीमों ने किया प्रतिभाग: बता दें कि प्रतियोगिता का फाइनल आईआईटी (ISM) धनबाद में हुआ. यहां नेशनल लेवल पर 500 से ज्यादा टीमों की एंट्रीज आईं. इनमें से सिर्फ 5 टीमें शॉर्टलिस्ट हुईं और 1 वेटलिस्ट रही. ऐसी कठिन रेस में टीम नवोन्मेष ने टॉप जगह बनाई.





फर्जी डिग्री का दुश्मन ऐप बनाया: टीम ने 'सत्यसेतु' नाम का सॉफ्टवेयर बनाया, जो अकादमिक फर्जीवाड़े की समस्या को जड़ से हल करता है. यह AI की मदद से एजुकेशन सर्टिफिकेट्स में छेड़छाड़ या फेरबदल पकड़ लेता है. साथ ही यह असली दस्तावेज की सच्चाई चेक करता है.