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MMMUT का दीक्षांत समारोह: राज्यपाल के हाथों छात्र-छात्राओं को मिलेंगे सर्टिफिकेट और मेडल

दीक्षांत समारोह में कुल 1523 डिग्रियां दी जाएंगी, कई छात्रों को मिलेगी मानद उपाधि.

Photo Credit; ETV Bharat
MMMUT का दीक्षांत समारोह: छात्राओं का दबदबा, पदक और उपाधि से होगा छात्र-छात्राओं का सम्मान (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 1:17 PM IST

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गोरखपुर: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) गोरखपुर का 11वां दीक्षांत समारोह 5 अगस्त को आयोजित होगा. प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल इसकी अध्यक्षता करेंगी. यहां के पूर्व छात्र और हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक, विकास कौशल मुख्य अतिथि होंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि भी प्रदान करेगा.

प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा, कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (Video Credit; ETV Bharat)

सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अनुपमा कौशिक शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दीक्षांत समारोह-2026 में 46 स्वर्ण पदकों के वितरण को स्वीकृति प्रदान की गई. इनमें 3 चांसलर गोल्ड मेडल, 20 वाइस-चांसलर गोल्ड मेडल और 23 प्रायोजित (मेमोरियल) गोल्ड मेडल शामिल हैं. कुल स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं में 8 छात्र और 12 छात्राएं सम्मिलित हैं. कुलपति ने कहा कि हम अपने पुरातन छात्रों के सहारे यहां के आर्थिक स्रोत को भी मजबूत करेंगे और छात्रों को उनके द्वारा बेहतर मार्गदर्शन मिले इसका भी प्रयास होगा.

दीक्षांत समारोह में कुल 1523 डिग्रियां प्रदान किए जाने का अनुमोदन किया गया. इनमें 1 मानद उपाधि (Honoris Causa) विकास कौशल, निर्देशक,
HPCL को दिए जाएगा. इस दीक्षांत समारोह में सभी विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के अनुरूप उपाधियां एवं पदक प्रदान किए जाएंगे. इस बार 25 पदक धारकों को कुलाधिपति/ राज्यपाल द्वारा पदक प्रदान किए जाएंगे. शेष सभी छात्र छात्राओं को मुख्य मंच से ही कुलपति महोदया, विभागाध्यक्ष एवं उस विभाग के प्रतिष्ठित एलुमनी के द्वारा प्रदान किए जाएंगे.

नई व्यवस्था के तहत उद्योग, शिक्षा, अनुसंधान, सार्वजनिक सेवा, उद्यमिता तथा अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर चुके विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया गया है जो पूर्व छात्र अपने-अपने विभाग के उन विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगे जिन्हें मुख्य दीक्षांत मंच से उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी.

  • सिविल इंजीनियरिंग विभाग में मानवेन्द्र सिंह, मुख्य अभियंता, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ.
  • मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एस. पी. मौर्य, मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश (पूर्वी क्षेत्र).
  • इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग: डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी, महानिदेशक, नाइलिट (NILET), नई दिल्ली.
  • इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग तथा भौतिकी एवं पदार्थ विज्ञान विभाग: डॉ. जितेन्द्र मोहन भारद्वाज, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी एवं साइबर सुरक्षा व्यवसाय प्रमुख, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड, नोएडा.
  • कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग: अवधेश कुमार रावत, वरिष्ठ निदेशक (आईटी), नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, उत्तर प्रदेश राज्य केंद्र, लखनऊ, सूचना.
  • प्रौद्योगिकी विभाग एवं गणित विभाग: प्रवीण कुमार शर्मा, डिलीवरी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव, आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा.
  • केमिकल इंजीनियरिंग विभाग, रसायन विभाग एवं फार्मेसी विभाग: अक्षय श्रीवास्तव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), एलसीबी फर्टिलाइज़र लिमिटेड, कानपुर और बृजेश कुमार मौर्य, प्रोसेस इंजीनियर, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, गोरखपुर, मनीषा सोनकर, सेल्स मैनेजर, एचपीसीएल, गोरखपुर.
  • प्रबंधन अध्ययन विभाग एवं मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग: श्री विवेक मिश्रा, वर्टिकल हेड, एयरटेल पेमेंट्स बैंक शामिल हैं.

जिन तीन छात्रों को कुलपति मेडल मिलेगा उनमें स्नेहा जायसवाल, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्मेंट, शांभवी जायसवाल मास्टर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, शिवांगी पाण्डेय, मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शामिल हैं. कुलपति ने बताया कि इस अवसर पर राज्यपाल महोदिया के द्वारा देवरिया जिले के पांच आंगनबाड़ी केंद्रों को मंच से आंगनबाड़ी किट वितरित किया जाएगा. इस दौरान प्राथमिक स्कूल के बच्चों में भी पोषण और पुस्तकों का किट राज्यपाल वितरित करेंगी.

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