झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार से: MMDR और SIR पर होगी चर्चा, केंद्र के फैसले का विरोध करेगी हेमंत सरकार
झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं. सत्ता पक्ष की ओर से एमएमडीआर और एसआईआर का मुद्दा उठाया जाएगा. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : November 24, 2026 at 10:22 PM IST
रांचीः विशेष सत्र के जरिए हेमंत सरकार एमएमडीआर और एसआईआर के विरोध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है.
बुधवार 25 नवंबर को दिन के 11:00 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. जिसमें एसआईआर को लेकर विशेष चर्चा होगी. पहले दिन सदन में खुली चर्चा के बाद इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया जाएगा. विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में एमएमडीआर पर विशेष चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर विरोध दर्ज किया जाएगा. झारखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां एमएमडीआर और एसआईआर को लेकर दो दिनों तक सदन के अंदर विशेष चर्चा होने जा रही है.
25-26 नवंबर को आयोजित इस विशेष सत्र के दौरान सदन में गरमागरम बहस होने के आसार हैं. सत्तारूढ़ दल जेएमएम-कांग्रेस-राजद केंद्र की भाजपा सरकार पर एमएमडीआर के जरिए झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों की खनिज संपदा पर एकाधिकार करने का आरोप लगाते हुए झारखंड को इससे होनेवाली क्षति का मुआवजा और सेस होनेवाली क्षति का हिसाब मांग रही है. वहीं एसआईआर के जरिए राज्य में बड़ी संख्या में लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने का आरोप लगाते हुए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है.
विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष-विपक्ष तैयार
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है. सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां सत्तारूढ़ दलों के सभी विधायकों-मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहने को कहा है. वहीं विपक्ष ने भी पूरी तरह से तैयारी कर रखी है. मंगलवार को सत्तारूढ़ दल और बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई. जिसमें एमएमडीआर और एसआईआर को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र पर रणनीति बनाई गई.
MMDR और SIR पर होगी खुली बहसः प्रदीप यादव
कांग्रेस प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी में हुई इस बैठक के बाद विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि यह विशेष सत्र खास होगा. जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा एमएमडीआर और एसआईआर पर खुली बहस होगी और हम विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का काम करेंगे. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के जरिए राज्य में बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी हुआ है. ऐसे में ज्ञानेश कुमार को हर हाल में जाना होगा.
विशेष सत्र में मुख्यमंत्री करेंगे बड़ी घोषणाः शिल्पी नेहा तिर्की
वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेता और राज्य सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बड़ी घोषणा की जाएगी. इस सत्र के जरिए हम देश में लागू किए गए एमएमडीआर से झारखंड को होने वाले क्षति को लेकर विरोध प्रकट कर केंद्र को अवगत कराएंगे. इसी तरह से एसआईआर को लेकर जो लोगों को परेशानी हो रही है और नाम काटे जा रहे हैं इसका भी विरोध किया जाएगा.
भाजपा ने विशेष सत्र को राजनीतिक नौटंकी बताया
इधर, प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सरकार के द्वारा लाए गए विशेष सत्र को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है. भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने आलोचना करते हुए कहा कि एमएमडीआर और एसआईआर के बजाय सरकार को गिरती कानून व्यवस्था, निशा भगत कांड, जेपीएससी-जेएसएससी जैसे मुद्दे पर सदन में बहस करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है.
बहरहाल, दो दिनों के इस विशेष सत्र में जहां एक तरफ सदन में सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे. वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी विपक्ष की ओर से कमान संभालते दिखाई पड़ेंगे. इन सब के बीच सदन में दिवंगत पूर्व मंत्री सुदिव्य कुमार की कमी लोगों को खलेगी. सरकार के अंदर काफी प्रभावशाली रहे सुदिव्य कुमार वाकपटुता के लिए जाने जाते थे.कई मौकों पर मुख्यमंत्री के बाद सदन में सरकार की ओर से वे बड़े ही बेबाकी से जवाब देते थे.
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