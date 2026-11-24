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झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुधवार से: MMDR और SIR पर होगी चर्चा, केंद्र के फैसले का विरोध करेगी हेमंत सरकार

झारखंड विधानसभा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः विशेष सत्र के जरिए हेमंत सरकार एमएमडीआर और एसआईआर के विरोध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी में है.

बुधवार 25 नवंबर को दिन के 11:00 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. जिसमें एसआईआर को लेकर विशेष चर्चा होगी. पहले दिन सदन में खुली चर्चा के बाद इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया जाएगा. विशेष सत्र के दूसरे दिन सदन में एमएमडीआर पर विशेष चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर विरोध दर्ज किया जाएगा. झारखंड देश का पहला राज्य होगा, जहां एमएमडीआर और एसआईआर को लेकर दो दिनों तक सदन के अंदर विशेष चर्चा होने जा रही है.