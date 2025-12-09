ETV Bharat / state

सरेंडर माओवादी रामधेर की नक्सलियों से अपील, आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में हों शामिल

माओवादियों से पूर्व नक्सल कमांडर रामधेर मज्जी ने बदले हालात में सरेंडर की अपील है.उन्होंने ईटीवी भारत के माध्यम से कहा कि जो क्रांतिकारी सशत्र संघर्ष में चल रहे हैं. जिनमें दक्षिण बस्तर और अन्य क्षेत्र शामिल हैं वे सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो जाएं

राजनांदगांव/ बस्तर : सोमवार 8 दिसंबर को नक्सलियों के महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ (एमएमसी) जोन के 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया. इसमें माओवादी सेंट्रल कमेटी मेम्बर रामधेर मज्जी की पूरी टीम शामिल है. कुल 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया जिसमें कई खूंखार नक्सली शामिल हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में पूर्व नक्सल कमांडर रामधेर मज्जी ने माओवादियों से अपील की है.

पूर्व नक्सल कमांडर रामधेर मज्जी की नक्सलियों से अपील (ETV BHARAT)

वर्तमान की परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई है. मैं सोचता हूं कि सहीं निर्णय परिस्थितियों को देखते हुए अन्य साथियों को लेना चाहिए. आज की परिस्थिति में हथियार लेकर चलना संभव नहीं है और नुकसान अधिक हो रहा है. इसलिए उचित फैसला लेकर आगे बढ़ना ही सही रहेगा. इसलिए नक्सलियों से अपील है कि आप सभी सोच विचारकर सही निर्णय लेंगे. यही आशा मैं करता हूं- रामधेर मज्जी, सरेंडर नक्सली कमांडर

समाज की मुख्यधारा में शामिल होना बेहतर फैसला

पूर्व नक्सल कमांडर रामधेर ने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि जो नक्सली सरेंडर करते हैं उनके ऊपर संगठन में दाग लग जता है. अभी हालात बदल गए हैं अभी की स्थिति बेहद नाजुक है इसलिए आप सभी को एक बेहतर निर्णय लेना होगा. आप सभी भी लोग(नक्सल साथी) बेहतर निर्णय लेकर मुख्यधारा में लौटे इसीलिए यह अपील कर रहा हूं.

जानिए कितने नक्सलियों ने किया सरेंडर ?

सोमवार को राजनांदगांव में कुल 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सभी नक्सली एमएमसी जोन के सक्रिय नक्सली हैं. सरेंडर नक्सलियों की पूरी जानकारी इस प्रकार है.