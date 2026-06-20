सुविवि: आर्ट्स कॉलेज में बीए प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की अस्थायी वरीयता सूची जारी
विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया रविवार को भी जारी रहेगी. इस दिन काउंसलिंग की जाएगी.
Published : June 20, 2026 at 6:09 PM IST
उदयपुर: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की सत्र 2026-27 की अस्थायी वरीयता सूची (ड्राफ्ट मेरिट) जारी कर दी गई है.
अधिष्ठाता प्रो. नीरज शर्मा ने बताया कि अस्थायी वरीयता सूची (ड्राफ्ट मेरिट) महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है. वे आवेदक जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में अपनी कक्षा 12वीं की मार्कशीट अपलोड नहीं की है या जिनकी मार्कशीट अस्पष्ट है, जिसके कारण वे पेंडिंग सूची में हैं. वे भी यदि मेरिट में आना चाहते हैं तो अपनी 12वीं कक्षा की मार्कशीट 23 जून 2026 अपराह्न 1 बजे तक महाविद्यालय में उपलब्ध करा दें. साथ ही, मेरिट के सम्बन्ध में और कोई आपत्ति हो तो महाविद्यालय विद्यार्थी शाखा की खिड़की नंबर 2 पर आवेदन फार्म (चालान नम्बर) एवं संबंधित दस्तावेज सहित उक्त निर्धारित तिथि तक जमा करा दें. इसके बाद न तो कोई दस्तावेज स्वीकार किया जाएगा और न ही किसी आपत्ति पर विचार किया जाएगा.
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प्रवेश समिति संयोजक सह अधिष्ठाता डॉ. नवीन नंदवाना ने बताया कि मेरिट में आने वाले अभ्यर्थी (एप्रूव्ड) के साथ जो टिप्पणी दी गई है, उन दस्तावेजों की पूर्ति करके तैयार रखें एवं ऑफलाइन काउंसलिंग के समय साथ में आवश्यक रूप से लेकर आएं.आपत्ति निवारण के बाद अंतिम वरीयता सूची 24 जून को जारी की जाएगी. साथ ही यह सूचित किया जाता है कि प्रवेश के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग 27, 28 और 29 जून को की जाएगी. फाइनल मेरिट लिस्ट में अपनी मेरिट क्रमांक के अनुसार दी गई तिथि और समय पर संपूर्ण मूल दस्तावेजों और उनकी स्वहस्ताक्षरित दो फोटो प्रतियों, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ आवेदक को स्वयं उपस्थित होना होगा. 28 जून को रविवार को भी काउंसलिंग की जाएगी. प्रवेश शुल्क ऑनलाइन (QR code द्वारा) भी जमा हो सकेगा.