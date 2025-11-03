ETV Bharat / state

MLC स्नातक चुनाव में क्या मदरसा डिग्री वाले बन सकते हैं मतदाता? क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नियम-कानून

MLC स्नातक चुनाव में क्या मदरसा डिग्री वाले डाल सकते हैं वोट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद (एमएलसी) स्नातक निर्वाचन के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है. 6 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत ऑनलाइन पंजीकरण के साथ-साथ क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से भी नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जा रहे हैं. प्रदेश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर विशेष शिविर लगाए गए हैं, जिनमें मदरसों को भी शामिल किया गया है. स्नातक मतदाता सूची को लेकर उत्तर प्रदेश में नया संवैधानिक विवाद खड़ा हो गया है. जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट का आदेश डिग्री के वैधानिक अधिकार को निरस्त मानता है, वहीं मदरसा समुदाय डिग्री की मान्यता को लेकर अपना पक्ष रख रहा है. आईए ETV Bharat Explainer में जानते हैं कि आगामी एमएलसी चुनाव में फाजिल और कामिल डिग्रीधारकों की भागीदारी रहेगी या नहीं? मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा लेटर: फाजिल और कामिल डिग्री वालों को मतदाता सूची में शामिल न करने का मुद्दा सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता सलाह अंसारी ने करीब 15 दिन पहले उठाया था. उन्होंने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लेटर लिखा था, जिसमें मदरसा डिग्री वालों को मतदाता सूची में शामिल नहीं करने की मांग की थी. BJP अल्पसंख्यक मोर्चा ने उठाया मुद्दा: इसके साथ ही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और मदरसा शिक्षा प्रणाली से ग्रेजुएट को विधान परिषद चुनाव में वोट डालने के अधिकार से वंचित करने की मांग की. मदरसा बोर्ड की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया: मदरसा बोर्ड की फाजिल और कामिल डिग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को अंजुम कादरी बनाम भारत संघ के मामले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल और फाजिल डिग्रियों को प्रदान करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया था. मदरसा डिग्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा: न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि मदरसा नियमावली 2004 के दफा-9 के तहत बोर्ड द्वारा दी जाने वाली ये डिग्रियां यूजीसी अधिनियम के विपरीत हैं. इसलिए इन डिग्रियों से प्राप्त शैक्षणिक या वैधानिक पात्रता का अस्तित्व समाप्त माना जाएगा. इसके बावजूद प्रदेश भर के 560 मदरसों में स्नातक निर्वाचन मतदाता सूची में इन डिग्रीधारकों के नाम जोड़े जा रहे हैं. यह प्रक्रिया संवैधानिक प्रश्नों के घेरे में आ गई है. क्या कामिल-फाजिल डिग्रीधारकों को मतदाता सूची में जोड़ना गलत: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के लीगल पैनल के वकील अफ्जाल सिद्दीकी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कामिल और फाजिल की डिग्री को गैर संवैधानिक कहा है.