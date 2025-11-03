ETV Bharat / state

MLC स्नातक चुनाव में क्या मदरसा डिग्री वाले बन सकते हैं मतदाता? क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नियम-कानून

स्नातक मतदाता सूची को लेकर जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट डिग्री के वैधानिक अधिकार को निरस्त मानता है, वहीं मदरसा समुदाय अपना पक्ष रख रहा.

MLC स्नातक चुनाव में क्या मदरसा डिग्री वाले डाल सकते हैं वोट. (Photo Credit; ETV Bharat)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधान परिषद (एमएलसी) स्नातक निर्वाचन के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान तेजी से चल रहा है. 6 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत ऑनलाइन पंजीकरण के साथ-साथ क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से भी नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े जा रहे हैं. प्रदेश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर विशेष शिविर लगाए गए हैं, जिनमें मदरसों को भी शामिल किया गया है.

स्नातक मतदाता सूची को लेकर उत्तर प्रदेश में नया संवैधानिक विवाद खड़ा हो गया है. जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट का आदेश डिग्री के वैधानिक अधिकार को निरस्त मानता है, वहीं मदरसा समुदाय डिग्री की मान्यता को लेकर अपना पक्ष रख रहा है. आईए ETV Bharat Explainer में जानते हैं कि आगामी एमएलसी चुनाव में फाजिल और कामिल डिग्रीधारकों की भागीदारी रहेगी या नहीं?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा लेटर: फाजिल और कामिल डिग्री वालों को मतदाता सूची में शामिल न करने का मुद्दा सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता सलाह अंसारी ने करीब 15 दिन पहले उठाया था. उन्होंने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लेटर लिखा था, जिसमें मदरसा डिग्री वालों को मतदाता सूची में शामिल नहीं करने की मांग की थी.

BJP अल्पसंख्यक मोर्चा ने उठाया मुद्दा: इसके साथ ही बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और मदरसा शिक्षा प्रणाली से ग्रेजुएट को विधान परिषद चुनाव में वोट डालने के अधिकार से वंचित करने की मांग की.

मदरसा बोर्ड की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया: मदरसा बोर्ड की फाजिल और कामिल डिग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया है. सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवंबर 2024 को अंजुम कादरी बनाम भारत संघ के मामले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की कामिल और फाजिल डिग्रियों को प्रदान करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया था.

मदरसा डिग्रियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा: न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि मदरसा नियमावली 2004 के दफा-9 के तहत बोर्ड द्वारा दी जाने वाली ये डिग्रियां यूजीसी अधिनियम के विपरीत हैं. इसलिए इन डिग्रियों से प्राप्त शैक्षणिक या वैधानिक पात्रता का अस्तित्व समाप्त माना जाएगा. इसके बावजूद प्रदेश भर के 560 मदरसों में स्नातक निर्वाचन मतदाता सूची में इन डिग्रीधारकों के नाम जोड़े जा रहे हैं. यह प्रक्रिया संवैधानिक प्रश्नों के घेरे में आ गई है.

क्या कामिल-फाजिल डिग्रीधारकों को मतदाता सूची में जोड़ना गलत: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के लीगल पैनल के वकील अफ्जाल सिद्दीकी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कामिल और फाजिल की डिग्री को गैर संवैधानिक कहा है.

यानी मदरसा बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कामिल फाजिल का परीक्षा नहीं कराएगा. अगर परीक्षा कराता है तो कामिल फाजिल डिग्री गैर संवैधानिक होगी. पहले के डिग्रीधारक का नाम मतदाता सूची में जोड़ना गलत नहीं है. क्योंकि कोर्ट ने पूर्व की डिग्रियों पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

फाजिल-कामिल डिग्री से नहीं होगी कोई भर्ती: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही का कहना है कि कामिल और फाजिल की डिग्री पर कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कामिल और फाजिल के डिग्री को आसंवैधानिक कहा है. मदरसा बोर्ड ने तभी से न ही कोई नियुक्ति की है और ना ही कामिल फाजिल की परीक्षा कराई है.

मदरसा बोर्ड 2016 की नियमावली में संशोधन करेगा: अंजना सिरोही का कहना है, मदरसा बोर्ड ने साफ किया है कि 2016 की नियमावली में संशोधन करेंगे, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया जारी होगी. मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी पत्र में साफ किया गया है कि नई नियमावली बनने तक अनुदानित 560 मदरसों में कोई नई भर्ती नहीं होगी.

क्या कहता है टीचर एसोसिएशन: इसको लेकर उत्तर प्रदेश टीचर एसोसिएशन मदरसा-ए-अरबिया के जनरल सेक्रेटरी मौलाना दीवान साहब जमा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कामिल और फाजिल डिग्री को गैरसंवैधानिक नहीं कहा है, बल्कि उस नियम को असंवैधानिक घोषित किया है जिसके तहत मदरसा बोर्ड को यह डिग्री देने का अधिकार प्राप्त था. उनके अनुसार, यह मामला अब भी अध्ययनाधीन है और जब तक किसी डिग्री को स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया जाता, तब तक उसे वैध माना जाना चाहिए.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रखी अपनी बात: यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इस मामले पर ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि उन्हें अभी तक किसी विशिष्ट शिकायत की जानकारी नहीं मिली है. मामला संज्ञान में आते ही समीक्षा कर विधिक कार्रवाई की जाएगी, ताकि मतदाता सूची पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे.

चुनाव आयोग के साथ परामर्श करेगा मदरसा शिक्षा परिषद: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विस्तृत अध्ययन कर जल्द ही सभी जिलाधिकारियों और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को दिशा-निर्देश भेजे जाएंगे. यदि कोर्ट ने डिग्री को अवैध माना है तो चुनाव आयोग के साथ परामर्श किया जाएगा.

