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MLC चुनाव; काशी में BJP की हार के क्या हैं मायने; क्या 2027 के इलेक्शन पर पड़ेगा असर?

भाजपा की हार से सपा का मनोबल बढ़ा ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: यूपी में 11 MLC सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं. 6 पर बीजेपी, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है. इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र वाराणसी खंड की एमएलसी सीट रही है. इसे यूपी की हॉट सीट भी कहा जा रहा था. इस पर बीजेपी ने जीत का दावा किया था लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर क्लीन स्वीप किया है. इससे पहले भी यहां सपा ही जीती थी. ऐसे में हर जगह काशी में बीजेपी की हार की चर्चा हो रही है. आख़िर सीएम योगी के कमान संभालने के बाद भी क्यों बीजेपी बनारस की सीट हार गई? बनारस में बीजेपी के हार के पीछे की क्या वजह है और क्या 2027 में इसका असर पड़ेगा, इस पर देखें विशेष रिपोर्ट....

संवाददाता प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) हार के मायने समझने के पहले वाराणसी खंड की सीट के बारे में जानिए. वाराणसी में शिक्षक सीट पर बीजेपी ने प्रमोद मिश्रा को टिकट दिया था तो स्नातक पर केदारनाथ सिंह मैदान में थे. वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव और आशुतोष सिन्हा मैदान में थे. दोनों सीटों पर सपा ने जीत हासिल की है. स्नातक की बात करें तो आशुतोष सिन्हा को 50000 से ज्यादा वोट मिले और केदारनाथ सिंह को लगभग 20000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी के गढ़ में समाजवादी पार्टी की सेंधमारी कैसे हुई और उसका 2027 विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अपना नजरिया रखते हैं.

काशी में एमएलसी चुनाव (Photo Credit; ETV Bharat) आंतरिक कलह और गुटबाज़ी इस बारे में वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक कहते हैं कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी की हार की कई वजहें रही है. मुख्य कारण में आंतरिक कलह, गुटबाजी और गलत प्रत्याशी का चयन है. दूसरी इसकी बड़ी वजह देर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी है. बताया कि यदि आप देखें तो केंद्र और राज्य में बीते लंबे वक्त से गुटबाज़ी नजर आती है. ऐसे में शिक्षक की सीट पर बाहर से लाए हुए प्रत्याशी प्रमोद मिश्रा को टिकट दे दिया गया, जिसने स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष पैदा किया. क्योंकि स्थानीय नेताओं में भी ब्राह्मण चेहरा मौजूद था. क्यों हारी बीजेपी? (Photo Credit; ETV Bharat) इसके विपक्ष में यदि देखें तो समाजवादी पार्टी ने अपने मजबूत प्रत्याशी लाल बिहारी यादव को मैदान में उतारा था. वहीं स्नातक सीट पर भाजपा ने अपने पुराने हारे हुए प्रत्याशी पर दाव लगाया. यदि वह किसी युवा को टिकट देते तो निश्चित रूप से इसका असर कुछ और होता. आप सपा को देखें तो उनके पार्टी ने युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, जो लगातार एक्टिव रहे हैं. इसका लाभ सपा को मिला है. कहा कि इसका 2027 पर असर पड़ेगा, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से इसका समाजवादी पार्टी और बीजेपी के ऊपर मनोबल को लेकर के जरूर असर पड़ा है. चुनाव से पहले भाजपा की सभा (Photo Credit; ETV Bharat) इस बार भी भाजपा ने जीतीं 6 सीट