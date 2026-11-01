MLC चुनाव; काशी में BJP की हार के क्या हैं मायने; क्या 2027 के इलेक्शन पर पड़ेगा असर?
चुनाव में भाजपा ने 6 सीटें जीतीं, वाराणसी की जीत से सपा का बढ़ा मनोबल, प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 5:36 PM IST
वाराणसी: यूपी में 11 MLC सीटों के परिणाम सामने आ चुके हैं. 6 पर बीजेपी, 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है. इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र वाराणसी खंड की एमएलसी सीट रही है. इसे यूपी की हॉट सीट भी कहा जा रहा था. इस पर बीजेपी ने जीत का दावा किया था लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर क्लीन स्वीप किया है. इससे पहले भी यहां सपा ही जीती थी. ऐसे में हर जगह काशी में बीजेपी की हार की चर्चा हो रही है. आख़िर सीएम योगी के कमान संभालने के बाद भी क्यों बीजेपी बनारस की सीट हार गई? बनारस में बीजेपी के हार के पीछे की क्या वजह है और क्या 2027 में इसका असर पड़ेगा, इस पर देखें विशेष रिपोर्ट....
हार के मायने समझने के पहले वाराणसी खंड की सीट के बारे में जानिए. वाराणसी में शिक्षक सीट पर बीजेपी ने प्रमोद मिश्रा को टिकट दिया था तो स्नातक पर केदारनाथ सिंह मैदान में थे. वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव और आशुतोष सिन्हा मैदान में थे. दोनों सीटों पर सपा ने जीत हासिल की है. स्नातक की बात करें तो आशुतोष सिन्हा को 50000 से ज्यादा वोट मिले और केदारनाथ सिंह को लगभग 20000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बीजेपी के गढ़ में समाजवादी पार्टी की सेंधमारी कैसे हुई और उसका 2027 विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस पर वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अपना नजरिया रखते हैं.
आंतरिक कलह और गुटबाज़ी
इस बारे में वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार उत्पल पाठक कहते हैं कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी की हार की कई वजहें रही है. मुख्य कारण में आंतरिक कलह, गुटबाजी और गलत प्रत्याशी का चयन है. दूसरी इसकी बड़ी वजह देर से प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी है. बताया कि यदि आप देखें तो केंद्र और राज्य में बीते लंबे वक्त से गुटबाज़ी नजर आती है. ऐसे में शिक्षक की सीट पर बाहर से लाए हुए प्रत्याशी प्रमोद मिश्रा को टिकट दे दिया गया, जिसने स्थानीय कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष पैदा किया. क्योंकि स्थानीय नेताओं में भी ब्राह्मण चेहरा मौजूद था.
इसके विपक्ष में यदि देखें तो समाजवादी पार्टी ने अपने मजबूत प्रत्याशी लाल बिहारी यादव को मैदान में उतारा था. वहीं स्नातक सीट पर भाजपा ने अपने पुराने हारे हुए प्रत्याशी पर दाव लगाया. यदि वह किसी युवा को टिकट देते तो निश्चित रूप से इसका असर कुछ और होता. आप सपा को देखें तो उनके पार्टी ने युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा था, जो लगातार एक्टिव रहे हैं. इसका लाभ सपा को मिला है. कहा कि इसका 2027 पर असर पड़ेगा, यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से इसका समाजवादी पार्टी और बीजेपी के ऊपर मनोबल को लेकर के जरूर असर पड़ा है.
इस बार भी भाजपा ने जीतीं 6 सीट
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर टीपी सिंह कहते हैं क, मैं इस थ्योरी में विश्वास नहीं रखता है कि बीजेपी हार गई है. यदि आप बीते समय की तस्वीर को देखें तो उसमें भी बीजेपी ने 6 सीटें जीतीं थीं और से इस बार भी बीजेपी ने 6 सीटें जीती हैं. यदि इसमें वाराणसी की बात करें तो बीजेपी के यह दोनों कैंडिडेट पिछली बार भी हार गए थे. इस बार भी हार गए हैं. ये कोई जीती हुई सिटिंग सीट नहीं थी. वो कहतें है ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इसमें आम व्यक्ति नहीं, बल्कि एक वर्ग विशेष के लोग वोट देते हैं.
लास्टमिनट अनाउंसमेंट से बिगड़ा गणित
उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बीजेपी ने जहां पर भी लास्ट मिनट में टिकट दिया है, वहां पर प्रत्याशी की हार हुई है. जहां पर भाजपा ने पहले टिकट अनाउंस किया है, वहां पर उनकी बढ़िया जीत हुई है. नाम पहले अनाउंस होने की वजह से वहां पर उन्होंने अपने वोटर बना लिए थे और लास्ट टाइम पर जिनका अनाउंसमेंट हुआ, वह ज्यादा वोटर नहीं बना पाए. इसलिए इसे विशेष हार के रूप में नहीं देखा जा सकता है. कहा कि इसका 2027 में असर हो जरूरी नहीं है. यदि आप 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो उस समय पर भी बीजेपी की यही स्थिति थी, लेकिन एमएलसी चुनाव के परिणाम का असर किसी भी प्रारूप से विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ा था और इस बार भी यही होगा.
हारी सीटों को लेकर करेंगे समीक्षा
वहीं बीजेपी की हार को लेकर के वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व की सभी सीटों पर जीत हासिल की है. हमें जहां हार मिली है, हम उनकी समीक्षा करेंगे. 2027 में एक बार फिर से बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जब चुनाव जीतती है तो कुछ नहीं बोलती है. जब वह हारती है तो evm और चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है. यह लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते हैं. हम बाबा साहेब के संविधान के आधार पर चलते हैं. वहीं स्नातक सीट के प्रत्याशी केदारनाथ सिंह ने नतीजे के आधिकारिक घोषणा से पहले ही अपने हार को स्वीकार कर लिया था. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि वह इस जनादेश को स्वीकार करते हैं.
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