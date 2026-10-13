नीरज कुमार की जीत के लिए निशांत ने अपनायी ये खास रणनीति, पिता नीतीश का मिला आशीर्वाद
एमएलसी चुनाव प्रचार की बागडोर निशांत कुमार ने संभाल ली है. पिता नीतीश का आशीर्वाद लेकर नालंदा पहुंचे. रिपोर्ट अविनाश कुमार
Published : October 13, 2026 at 12:27 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद के 8 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अब बिहार में सरगर्मी बढ़ने लगी है. चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है. चुनाव में एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी है. जदयू ने चुनाव प्रचार में निशांत कुमार को भी उतार दिया है और एक तरह से जदयू की कमान निशांत ने संभाल ली है. पटना से निशांत कुमार नालंदा पहुंच चुके हैं.
नीरज कुमार के लिए निशांत कुमार का प्रचार
नवादा और नालंदा से निशांत पटना स्नातक के एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार के लिए आज वोट मांगेंगे. प्रचार के लिए रवाना होने से पहले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा, "मैं नवादा और बिहारशरीफ जा रहा हूं. नीरज कुमार और नवल किशोर के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील करेंगे कि आप उन्हें अपना बहुमूल्य वोट दें और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं."
''आज बिहार विधान परिषद् चुनाव के संबंध में नवादा–नालंदा यात्रा पर निकलने से पूर्व अपने पिता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलकर उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया. मैं निरंतर प्रयासरत हूं कि उनके विचारों, आदर्शों एवं निर्देशों का अनुसरण करते हुए बिहार की सेवा कर सकूं और आप सभी की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं.'' - निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
JDU के उम्मीदवार
JDU ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिषेक झा, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आनंद पुष्कर और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से घनश्याम राय को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं भाजपा के भी दो शिक्षक और दो स्नातक सीट पर उम्मीदवार हैं.
कुर्मी बहुल क्षेत्र से चुनाव प्रचार की शुरुआत
जदयू की बात करें तो केवल पटना स्नातक ही सीटिंग सीट है और इसलिए जदयू के तरफ से पटना स्नातक चुनाव को गंभीरता से लिया गया है क्योंकि यहां पार्टी के ही विधायक अनंत सिंह नीरज का विरोध कर रहे हैं. इसके अलावे राजद ने दिलीप कुमार पटेल कुर्मी उम्मीदवार उतार दिया है, जिसे अशोक महतो भी समर्थन कर रहे हैं.
कुर्मी वोट के बिखरने का डर भी है. इसलिए प्रचार की शुरुआत भी उन्हीं इलाकों से निशांत कर रहे हैं जहां कुर्मी वोट अधिक हैं. ऐसे तो जदयू के तमाम नेता इस चुनाव प्रचार में अपनी ताकत लगाएंगे, लेकिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के चुनाव प्रचार से बाहर रहने की भी खूब चर्चा हो रही है. क्योंकि प्रचारकों की लिस्ट में ललन सिंह का नाम नहीं है.
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