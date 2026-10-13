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नीरज कुमार की जीत के लिए निशांत ने अपनायी ये खास रणनीति, पिता नीतीश का मिला आशीर्वाद

पिता नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेते निशांत ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद के 8 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अब बिहार में सरगर्मी बढ़ने लगी है. चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है. चुनाव में एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी है. जदयू ने चुनाव प्रचार में निशांत कुमार को भी उतार दिया है और एक तरह से जदयू की कमान निशांत ने संभाल ली है. पटना से निशांत कुमार नालंदा पहुंच चुके हैं.

नीरज कुमार के लिए निशांत कुमार का प्रचार