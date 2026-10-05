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MLC Election: मेरठ में भाजपा और सपा उम्मीदवारों ने भरा पर्चा; गोरखपुर में ताल ठोंक रहे ध्रुव कुमार

मेरठ में भाजपा और सपा उम्मीदवारों ने भरा पर्चा; गोरखपुर में ताल ठोंक रहे ध्रुव कुमार. ( ईटीवी भारत )

मेरठ / गोरखपुर: उत्तर प्रदेश विधान परिषद (एमएलसी) की मेरठ-सहारनपुर खंड स्नातक एवं शिक्षक सीट और गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव अपने पूरे शबाब पर है. आज मेरठ स्नातक सीट से सिटिंग एमएलसी दिनेश कुमार गोयल और शिक्षक सीट से श्रीचंद शर्मा ने नामांकन किया. सपा प्रत्याशियों ने भी कमिश्नरेट जाकर अपना पर्चा दाखिल किया. वहीं गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने भी आज ही अपना नामांकन किया है.

​पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दिनेश गोयल ने कहा, "हमारे साथ सभी लोगों और कार्यकर्ताओं का पूरा आशीर्वाद है. मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. जहां तक जीत की बात है, जीत के बारे में सोचना ही नहीं है, जीत तो निश्चित है. अब देखना बस यह है कि हम कितने बड़े मार्जिन से जीतते हैं और विपक्ष का कैंडिडेट अपनी ज़मानत बचा पाता है या नहीं."

​नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में भाजपा के स्नातक सीट प्रत्याशी दिनेश कुमार गोयल काफी आश्वस्त नज़र आए.

​भाजपा की ओर से स्नातक सीट से सिटिंग एमएलसी दिनेश कुमार गोयल और शिक्षक सीट से श्रीचंद शर्मा ने नामांकन किया. नामांकन से पूर्व लालकुर्ती स्थित एसजीएम गार्डन में भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्र हुए. समर्थकों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद दोनों उम्मीदवार ढोल-नगाड़ों और नारेबाजी के बीच जुलूस के रूप में कमिश्ररी कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र सौंपा.

आज सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ मेरठ मंडलायुक्त (कमिश्नर) कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया.

मेरठ स्नातक सीट से सिटिंग एमएलसी दिनेश कुमार गोयल. (ईटीवी भारत)

​2027 के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी बयानों और सपा के दावों पर तंज कसते हुए दिनेश गोयल ने कहा: "यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है. इस सेमीफाइनल के बाद विपक्ष का कोई कैंडिडेट मैदान में दिखाई नहीं देगा और सभी विरोधी पस्त होकर पहाड़ों पर चले जाएंगे. जहाँ तक युवाओं या किसी विशेष मुद्दे का सवाल है, तो यह सब भ्रम फैलाया जा रहा है. प्रदेश का पूरा युवा भाजपा के साथ खड़ा है. एमएलसी बनने के बाद मेरा मुख्य लक्ष्य समाज सेवा करना और सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना है."

​वहीं दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रत्याशियों ने भी सोमवार को ही कमिश्नर कार्यालय पहुंच कर अपना पर्चा दाखिल किया. सपा ने स्नातक सीट पर प्रमेंद्र सिंह भाटी (एडवोकेट) और शिक्षक सीट पर डॉ. नितिन तोमर को मैदान में उतारा है. सपा नेतृत्व ने सोशल इंजीनियरिंग साधते हुए स्नातक सीट पर गुर्जर और शिक्षक सीट पर ठाकुर चेहरे पर दांव लगाया है.

गोरखपुर में बीजेपी के MLC प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी ने किया नामांकन

गोरखपुर: पिछले 18 साल से लगातार तीन बार जीतते हुए उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में शिक्षक विधायक के रूप में प्रतिधित्व कर रहे, गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया. गोरखपुर के कमिश्नरी कोर्ट में बनाए गए नामांकन कक्ष में उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पहुंच कर नामांकन दाखिल किया. इसके पहले महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हुई जनसभा में भी उन्होंने अपने शिक्षक समाज के साथियों को संबोधित किया.

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी. (ईटीवी भारत)

उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह मंच पर नज़र आया. संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष से लेकर विधायक और प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी शामिल रहे.

नामांकन के बाद ध्रुव कुमार त्रिपाठी पूरी तरह उत्साहित नजर आए वह अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए. उन्होंने कहा कि शिक्षा के समाज में रसोइया से लेकर शिक्षकों तक प्रदेश की भाजपा सरकार ने निशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई. यह आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षकों के खाते में है जो किसी सरकार ने नहीं किया था. बीजेपी सरकार ने उपहार दिया. उन्होंने कहा कि शिक्षकों की जो भी लंबित मांग है, सरकार के सामने प्रस्ताव विचाराधीन है, और उस पर भी फैसला सरकार शिक्षकों के हित में जल्द देगी. उनके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजयन त्रिपाठी का सवाल जब मीडिया कर्मियों ने उनसे किया, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझसे मेरा सवाल पूछिए मैं विरोधियों पर बात नहीं करता.

गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गरमा गया है. चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा चुके भाजपा प्रत्याशी ध्रुव कुमार त्रिपाठी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ताक़त का एहसास कराया.

नामांकन से पूर्व मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी ने ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के मुद्दे पर सपा को घेरते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2005 और फिर 2012 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने पुरानी पेंशन को लेकर क्या ठोस कदम उठाए थे?

त्रिपाठी ने चुटकी लेते हुए कहा कि चुनाव आते ही केवल हवा-हवाई बातें करने से शिक्षकों का भला नहीं होता और न ही काम चलता है. माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) से लगातार तीन बार (2008, 2014 और 2020) विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हो चुके ध्रुव त्रिपाठी पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव लगाया है. उन्हें शर्मा गुट के साथ-साथ क्षेत्र के 17 जिलों के शिक्षक संगठनों का व्यापक समर्थन प्राप्त है. ध्रुव त्रिपाठी ने दावा किया कि शिक्षकों का विश्वास और अपार समर्थन उनके साथ है, जिससे उनकी जीत पूरी तरह तय है.