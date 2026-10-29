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वाराणसी MLC सीट पर साइकिल की दहाड़! भारी मतों से जीते आशुतोष सिन्हा, बीजेपी खिला नहीं पाई कमल

वाराणसी MLC सीट पर साइकिल की दहाड़! भारी मतों से जीते आशुतोष सिन्हा. ( ETV Bharat )

वाराणसी : उत्तर प्रदेश के लिए सबसे हॉट सीट बनी वाराणसी खंड क्षेत्र की स्नातक सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया. बता दें कि, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने बीजेपी के प्रत्याशी को लगभग 20000 वोटो के साथ पीछे छोड़कर, एक बार फिर से वह स्नातक एमएलसी के सीट पर अपनी जीत हासिल की. सपा की ओर से अपने पुराने जीते हुए प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा पर दांव लगाया गया था, तो वहीं भाजपा ने अपने पुराने हारे हुए प्रत्याशी केदारनाथ सिंह को मैदान में उतारा था, जहां एक बार फिर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.

बता दें कि, वाराणसी शिक्षक एवं स्नातक एमएलसी की सीट के लिए 23 अक्टूबर को वोटिंग थी, जहां शिक्षक एमएलसी सीट पर लगभग 24000 के करीब मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था तो वह स्नातक की सीट पर लगभग 118000 मतदाताओं ने अपना मत डाला था. ऐसे में 27 अक्टूबर से मतगणना की शुरुआत हुई, जहां 27 अक्टूबर की देर रात शिक्षक एमएलसी सीट पर चुनाव के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लाल बिहारी यादव एक बार फिर से अपनी जीत को सुनिश्चित किए और उन्होंने भाजपा के प्रमोद कुमार को मात दे दी.

वाराणसी MLC सीट पर साइकिल की दहाड़! भारी मतों से जीते आशुतोष सिन्हा. (ETV Bharat) वहीं आज स्नातक एमएलसी की भी रिजल्ट सामने आ गए,जहां आशुतोष सिंह ने लगभग 20 हजार की लीड के साथ इस सीट पर अपनी जीत हासिल की. और इसके साथ ही एक बार फिर से वाराणसी खंड की दोनों सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चले गए है. जनता को दिया धन्यवाद इस बारे में इस समाजवादी पार्टी के विजयी प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि, "यह चुनाव नहीं चुनौती थी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने लामबंदी के साथ रे काउंटिंग की मांग को लेकर के विरोध करना शुरू कर दिया, हर तरीके से उन्होंने अपनी चाल चली. लेकिन जनता के वोट के आगे सब पीछे रह गया. हमारे साथ जिस तरीके का लोगों ने षड्यंत्र करने की कोशिश की, वह षड्यंत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता के साथ से चल नहीं पाया और जनता ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया है. हम बहुत खुश हैं और इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि भी प्रमाण पत्र लेना है, लेकिन लगभग 20000 से ज्यादा वोट से जीत हुई है." वाराणसी MLC सीट पर साइकिल की दहाड़! भारी मतों से जीते आशुतोष सिन्हा. (ETV Bharat) दो बार से जीत रही सपा बता दें कि, वाराणसी खंड का चुनाव वाराणसी के साथ चंदौली जौनपुर गाजीपुर मिर्जापुर सोनभद्र भदोही बलिया जिले तक शामिल है और इस पूरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 2.88 लाख स्नातक और 34900 शिक्षक मतदाता है. जिसमें स्नातक के 1 लाख 18000 के करीब मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, तो वही शिक्षक में लगभग 24000 के करीब मतदाता वोट किये थे. 2020 में आशुतोष सिन्हा को 26335 मत मिले थे, जबकि केदारनाथ सिंह को 22685 मत मिले थे. वहीं इस बार आशुतोष सिन्हा को 55046 वोट मिले. केदार सिंह को 35114 वोट मिले.आशुतोष सिन्हा ने 19932 से अधिक मतों के साथ जीत हासिल की है. 23 अक्टूबर को हुई थी वोटिंग बताते चलें कि, वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल 74,840 मतदाता है जो 21 मतदान केंद्रों पर बने 102 बूथों में अपने मताधिकार का प्रयोग किए थे, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो इसमें 69952 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 7888 मतदाता है. वाराणसी की बात करें तो यहां पर स्नातक और शिक्षक दोनों सीटों के लिए कोई 34 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और आज इन सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा.