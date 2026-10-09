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MLC चुनाव-2026; आगरा, अलीगढ़ और कानपुर मंडल के 12 जिलों में 412 बूथों पर मतदान

MLC चुनाव-2026 की तैयारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन-2026 के तहत आगरा खंड शिक्षक और खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. दोनों निर्वाचन क्षेत्र में आगरा, अलीगढ़ और कानपुर मंडल के सभी 12 जिले आते हैं. जिनमें मतदान केंद्र और मतदेय स्थल तैयार किए जा रहे हैं. 23 अक्टूबर को शिक्षक और स्नातक सीट पर मतदान और 27 अक्टूबर को आगरा की मंडी समिति में मतगणना होगी.

आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 50805 मतदाता हैं, जो मतदान करेंगे. जिनके लिए 150 बूथ बनाए जा रहे हैं. आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 180292 मतदाता हैं. जो मतदान करेंगे. जिनके लिए 262 बूथों पर मतदान कराया जाएगा. हालांकि एक सूची अभी और आनी है. जिससे कुछ मतदाता बढ़ सकते हैं.



इन 12 जिलों तक फैला चुनावी मैदान

आगरा खंड शिक्षक विधान परिषद (एमएलसी) के निर्वाचन क्षेत्र में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज, हाथरस, औरैया और कन्नौज जिला आता है.

जिला शिक्षक मतदाता स्नातक मतदाता आगरा 15788 23594 फिरोजाबाद 3075 13430 मथुरा 6694 10642 अलीगढ़ 7047 36864 एटा 1970 19289 मैनपुरी 2322 11496 इटावा 3929 19526 फर्रुखाबाद 1880 6043 कासगंज 1291 9621 हाथरस 2566 12652 औरैया 2423 10157 कन्नौज 1820 6978

पोलिंग पार्टियों की रवानगी की तैयारियां मंडलायुक्त व रिटर्निंग ऑफिसर नगेन्द्र प्रताप ने बताया कि मतदान को लेकर संबंधित जिलों में बूथों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. मतदान कार्मिकों की तैनाती और प्रशिक्षण, मतपेटिकाओं एवं निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और पोलिंग पार्टियों की रवानगी की तैयारियां की जा रही हैं. मतदान के बाद सभी जिलों से मतपेटिकाएं सुरक्षित तरीके से आगरा लाई जाएंगी. 27 अक्टूबर को आगरा में निर्धारित मतगणना स्थल पर दोनों सीटों के मतों की गणना की जाएगी. आयोग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन