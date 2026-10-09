MLC चुनाव-2026; आगरा, अलीगढ़ और कानपुर मंडल के 12 जिलों में 412 बूथों पर मतदान
23 अक्टूबर को शिक्षक और स्नातक सीट पर मतदान, 27 को मतगणना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:12 AM IST
आगरा: उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन-2026 के तहत आगरा खंड शिक्षक और खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. दोनों निर्वाचन क्षेत्र में आगरा, अलीगढ़ और कानपुर मंडल के सभी 12 जिले आते हैं. जिनमें मतदान केंद्र और मतदेय स्थल तैयार किए जा रहे हैं. 23 अक्टूबर को शिक्षक और स्नातक सीट पर मतदान और 27 अक्टूबर को आगरा की मंडी समिति में मतगणना होगी.
आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 50805 मतदाता हैं, जो मतदान करेंगे. जिनके लिए 150 बूथ बनाए जा रहे हैं. आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 180292 मतदाता हैं. जो मतदान करेंगे. जिनके लिए 262 बूथों पर मतदान कराया जाएगा. हालांकि एक सूची अभी और आनी है. जिससे कुछ मतदाता बढ़ सकते हैं.
इन 12 जिलों तक फैला चुनावी मैदान
आगरा खंड शिक्षक विधान परिषद (एमएलसी) के निर्वाचन क्षेत्र में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज, हाथरस, औरैया और कन्नौज जिला आता है.
|जिला
|शिक्षक मतदाता
|स्नातक मतदाता
|आगरा
|15788
|23594
|फिरोजाबाद
|3075
|13430
|मथुरा
|6694
|10642
|अलीगढ़
|7047
|36864
|एटा
|1970
|19289
|मैनपुरी
|2322
|11496
|इटावा
|3929
|19526
|फर्रुखाबाद
|1880
|6043
|कासगंज
|1291
|9621
|हाथरस
|2566
|12652
|औरैया
|2423
|10157
|कन्नौज
|1820
|6978
पोलिंग पार्टियों की रवानगी की तैयारियां
मंडलायुक्त व रिटर्निंग ऑफिसर नगेन्द्र प्रताप ने बताया कि मतदान को लेकर संबंधित जिलों में बूथों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. मतदान कार्मिकों की तैनाती और प्रशिक्षण, मतपेटिकाओं एवं निर्वाचन सामग्री की व्यवस्था, सुरक्षा इंतजाम और पोलिंग पार्टियों की रवानगी की तैयारियां की जा रही हैं. मतदान के बाद सभी जिलों से मतपेटिकाएं सुरक्षित तरीके से आगरा लाई जाएंगी. 27 अक्टूबर को आगरा में निर्धारित मतगणना स्थल पर दोनों सीटों के मतों की गणना की जाएगी.
आयोग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन
आगरा डीएम मनीष बंसल ने बताया कि मतदान के बाद निर्वाचन सामग्री के प्राप्त होने से लेकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे जाने तक प्रत्येक चरण में आयोग की निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा. मतदान 23 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा. जबकि मतगणना 27 अक्तूबर को मंडी समिति परिसर में प्रस्तावित है.
एमएलसी चुनाव पर एक नजर
● खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 173 मतदान केंद्र और 262 मतदेय स्थल के साथ ही 20 सहायक मतदेय स्थल शामिल हैं.
● शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 143 मतदान केंद्र और 150 मतदेय स्थल हैं.
● 67 जोनल और 193 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं.
● 23 अक्टूबर को इन सभी 12 जिलों के मतदाता करेंगे मतदान.
● 27 अक्टूबर को सभी जिलों की आगरा मंडी समिति में मतगणना होगी.
शिक्षक खंड में इनके नामांकन सही मिले
आकाश अग्रवाल (सपा).
हरि किशोर तिवारी (भाजपा).
आकाश अग्रवाल (निर्दलीय).
भोज कुमार शर्मा (निर्दलीय).
मदन मोहन शर्मा (निर्दलीय).
राहुल पाराशर (निर्दलीय).
चंद्र प्रकाश (निर्दलीय).
जगवीर सिंह (निर्दलीय).
दिलीप कुमार (निर्दलीय).
धीरज सिंह (निर्दलीय).
ब्रह्मजीत सिंह (निर्दलीय).
मोहम्मद वसीम (निर्दलीय).
रण विजय यादव (निर्दलीय).
रामू प्रसाद (निर्दलीय).
सुनील कुमार (निर्दलीय).
स्नातक खंड में ये नामांकन सही पाए गए
डॉमानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी (भाजपा).
शशांक यादव (समाजवादी पार्टी).
अंबरीश पाल सिंह (निर्दलीय).
राहुल राज (निर्दलीय).
दक्ष कुमार (आजाद समाज पार्टी).
मतेंद्र सिंह गहलोत (स्वदेश हिंद पार्टी).
अनुराग सिंह (निर्दलीय).
अंबरीश कुमार (निर्दलीय).
मानवेंद्र प्रताप सिंह (निर्दलीय).
रघुराज सिंह (निर्दलीय).
राहुल गुप्ता (निर्दलीय).
रूप सिंह (निर्दलीय).
रुमा कुमारी (निर्दलीय).
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