MLC ELECTION-2026; वाराणसी में BJP ने पिछले चुनाव में हारे कैंडिडेट पर लगाया दांव, क्या मिलेगी जीत?
भाजपा के लिए साख का सवाल, स्नातक सीट पर केदारनाथ सिंह पर दांव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 4:16 PM IST
वाराणसी: MLC चुनाव को लेकर वाराणसी में एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने अपने पिछले जीते हुए प्रत्याशियों पर दांव लगाया है, वहीं भाजपा ने भी अपने पुराने कैंडिडेट पर भरोसा जताया है. इस बार बीजेपी से केदारनाथ सिंह एमएलसी प्रत्याशी हैं, खास बात यह कि इसके पहले केदारनाथ सिंह एमएलसी चुनाव को हार गए थे. एक बार फिर से हारे हुए प्रत्याशी पर भाजपा ने दांव लगाया है. मतगणना के बाद मंगलवार को काउंटिंग चल रही है. ऐसे में चर्चा बनी हुई है कि क्या इस बार BJP के पाले में एमएलसी चुनाव आएगा या फिर से समाजवादी पार्टी की जीत होगी?
दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एमएलसी चुनाव को लेकर के अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका शंखनाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था. कमान संभालने के साथ ही वाराणसी में एक बड़ी जनसभा शिक्षक और युवाओं को समर्पित की गई थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे. उन्होंने शिक्षक और युवाओं को बीजेपी के पाले में वोट देने के लिए अपील भी की थी. ऐसे में राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इस बार वाराणसी में बीजेपी कमल खिला पाएगी? क्योंकि वाराणसी खंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, जो बीजेपी के लिए साख का विषय है. वहीं एमएलसी सीट की बात कर लें तो इसमें पूरा पूर्वांचल आता है. यूपी की राजनीति में कहा जाता है कि लखनऊ में राज के लिए पूर्वांचल को जितना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है.
ये है बीजेपी का दांव
इस बार बनारस में बीजेपी ने स्नातक सीट पर अपने वरिष्ठ नेता और पिछली बार हार का सामना किए प्रत्याशी केदारनाथ सिंह और शिक्षक खंड पर प्रमोद मिश्रा पर भरोसा जताया है. केदारनाथ सिंह का दावा है कि मतदाताओं ने सरकार की नीति, विकास और शिक्षक, युवाओं के हित में फैसला लिया हैं और इस बार बीजेपी के चुनाव बड़े अंतर से जीतेगी. उन्होंने दावा किया कि सपा हार रही है. यही वजह है कि,वह पूरी तरह से बौखला गई है. बताते चलें कि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने केदारनाथ सिंह को मैदान में उतारा था. उन्हें हार का सामना करना पड़ा है.
ऐसी है सपा की किलेबंदी
वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपने निवर्तमान एमएलसी आशुतोष सिन्हा और शिक्षक खंड पर लालबिहारी यादव पर फिर से भरोसा जताया है. सपा का दावा है कि एक बार फिर से वाराणसी एमएलसी सीट सपा के के ही खाते में आएगी, क्योंकि हमने युवाओं को साथ लेकर चलने का काम किया है. ईटीवी भारत से बातचीत में आशुतोष सिन्हा ने दावा किया है कि यह परिणाम पूरी तरीके से सकारात्मक होंगे और इस बार सपा बाजी मारेगी. हालांकि, उन्होंने सिस्टम कैमरे बंद होने को लेकर के सवाल भी उठाएं, लेकिन उनका दावा है कि इस बार फिर से बीजेपी को पटखनी मिलेगी.
बीजेपी के लिए है साख का सवाल
वहीं राजनीतिक विश्लेषक प्रो. आरपी पांडे का कहना है कि जरूरी नहीं है कि एमएलसी चुनाव का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेय यह बातें हम पिछले चुनावों में मिले परिणामों के जरिए भी समझ सकते हैं. कहना है कि इस चुनाव के नतीजे का 2027 की लड़ाई में मनोवैज्ञानिक असर जरूर पड़ेगा. इस चुनाव के नतीजे 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के लिए एक मनोवैज्ञानिक संदेश जरूर देंगे. इसमें एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और इसके साथ ही इसमें पूरे पूर्वांचल के जिले हैं, तो भाजपा के लिए यह सीट प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है. यदि भाजपा यहां जीत हासिल करती है तो यह सपा के लिए एक बड़ा सबक होगा,लेकिन यदि भाजपा यहां हारती है तो यह बीजेपी के लिए साख की बात होगी.
50–50 का है मुकाबला
वे कहते हैं कि यह पढ़े-लिखे मतदाताओं का चुनाव है. इसमें रोजगार, पेपर लीक, पुरानी पेंशन योजना जैसे तमाम स्थानीय मुद्दों को लेकर युवा सड़कों पर हैं. ऐसे में इन स्थानीय मुद्दों के तहत समाजवादी पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है. हालांकि वह वोट में कितना परिवर्तन करेगा, यह काउंटिंग के बाद पता चलेगा. निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने कड़ी टक्कर तो दी है.
वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि समीकरण को समझने के लिए हमें वोटिंग परसेंटेज को भी ध्यान देना पड़ेगा, इस बार मैच 41 फ़ीसदी के लगभग की वोटिंग की गई है. यानी एक निश्चित वर्ग ने ही मतदान किया है. ऐसे में यह मुकाबला पूरी तरीके से पार्टी की अपनी क्षमता पर भी है कि वह अपने कोर वोटरों को कितना बूथ तक ले आ पाए. यदि सामान्य रूप से समझे तो मुकाबला 50-50 का है. जहां पक्ष के लिए सरकार के कार्यों के प्रति संतुष्टि जनता का आधार बनी है तो वहीं विपक्ष ने भी स्थानीय मुद्दों को अपना हथियार बनाया है.
एक नज़र समीकरण पर
गौरतलब है कि वाराणसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में, वाराणसी सहित जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर,सोनभद्र, चंदौली, भदोही जैसे जिले शामिल हैं. चूंकि ये चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होता है, इसलिए इसमें प्रेफरेंस वोट के आधार पर गिनती की जाती है. यही वजह है कि मतगणना की प्रक्रिया भी बहुत लंबी चलती है. संभावना जताई जा रही है कि शिक्षक एमएलसी सीट का परिणाम, जहां देर रात तक आ जाएगा, वहीं स्नातक सीट का परिणाम बुधवार तक आने की उम्मीद है.
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