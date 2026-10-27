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MLC ELECTION-2026; वाराणसी में BJP ने पिछले चुनाव में हारे कैंडिडेट पर लगाया दांव, क्या मिलेगी जीत?

वाराणसी में पिछले दिनों हुई भाजपा की रैली ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: MLC चुनाव को लेकर वाराणसी में एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी ने अपने पिछले जीते हुए प्रत्याशियों पर दांव लगाया है, वहीं भाजपा ने भी अपने पुराने कैंडिडेट पर भरोसा जताया है. इस बार बीजेपी से केदारनाथ सिंह एमएलसी प्रत्याशी हैं, खास बात यह कि इसके पहले केदारनाथ सिंह एमएलसी चुनाव को हार गए थे. एक बार फिर से हारे हुए प्रत्याशी पर भाजपा ने दांव लगाया है. मतगणना के बाद मंगलवार को काउंटिंग चल रही है. ऐसे में चर्चा बनी हुई है कि क्या इस बार BJP के पाले में एमएलसी चुनाव आएगा या फिर से समाजवादी पार्टी की जीत होगी?

वाराणसी से प्रतिमा की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एमएलसी चुनाव को लेकर के अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जिसका शंखनाद खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था. कमान संभालने के साथ ही वाराणसी में एक बड़ी जनसभा शिक्षक और युवाओं को समर्पित की गई थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे. उन्होंने शिक्षक और युवाओं को बीजेपी के पाले में वोट देने के लिए अपील भी की थी. ऐसे में राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इस बार वाराणसी में बीजेपी कमल खिला पाएगी? क्योंकि वाराणसी खंड क्षेत्र में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, जो बीजेपी के लिए साख का विषय है. वहीं एमएलसी सीट की बात कर लें तो इसमें पूरा पूर्वांचल आता है. यूपी की राजनीति में कहा जाता है कि लखनऊ में राज के लिए पूर्वांचल को जितना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है.

प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit; ETV Bharat) ये है बीजेपी का दांव इस बार बनारस में बीजेपी ने स्नातक सीट पर अपने वरिष्ठ नेता और पिछली बार हार का सामना किए प्रत्याशी केदारनाथ सिंह और शिक्षक खंड पर प्रमोद मिश्रा पर भरोसा जताया है. केदारनाथ सिंह का दावा है कि मतदाताओं ने सरकार की नीति, विकास और शिक्षक, युवाओं के हित में फैसला लिया हैं और इस बार बीजेपी के चुनाव बड़े अंतर से जीतेगी. उन्होंने दावा किया कि सपा हार रही है. यही वजह है कि,वह पूरी तरह से बौखला गई है. बताते चलें कि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने केदारनाथ सिंह को मैदान में उतारा था. उन्हें हार का सामना करना पड़ा है. प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit; ETV Bharat) ऐसी है सपा की किलेबंदी वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपने निवर्तमान एमएलसी आशुतोष सिन्हा और शिक्षक खंड पर लालबिहारी यादव पर फिर से भरोसा जताया है. सपा का दावा है कि एक बार फिर से वाराणसी एमएलसी सीट सपा के के ही खाते में आएगी, क्योंकि हमने युवाओं को साथ लेकर चलने का काम किया है. ईटीवी भारत से बातचीत में आशुतोष सिन्हा ने दावा किया है कि यह परिणाम पूरी तरीके से सकारात्मक होंगे और इस बार सपा बाजी मारेगी. हालांकि, उन्होंने सिस्टम कैमरे बंद होने को लेकर के सवाल भी उठाएं, लेकिन उनका दावा है कि इस बार फिर से बीजेपी को पटखनी मिलेगी. वाराणसी में मतगणना (Photo Credit; ETV Bharat) बीजेपी के लिए है साख का सवाल