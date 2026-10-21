MLC Election 2026: आज शाम चार बजे थमेगा चुनाव प्रचार, कल रवाना होंगी पोलिंग पार्टिंया, जानें मैदान में प्रत्याशी
आगरा खंड स्नातक सीट पर 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. जबकि, आगरा खंड शिक्षक सीट पर 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 10:09 AM IST
आगरा: उप्र विधानसभा परिषद के आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन का चुनाव प्रचार बुधवार शाम चार बजे थम जाएगा. आगरा कानपुर हाईवे स्थित गल्ला मंडी से गुरुवार सुबह पोलिंग पार्टिंया रवाना होंगी.
आगरा खंड स्नातक की बात करें तो इस सीट पर 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जबकि, आगरा खंड शिक्षक सीट पर 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. मतदान 23 अक्टूबर की सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा. इससे दोनों सीट के प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में कैद हो जाएगी. जो 27 अक्टूबर को मतदान के दिन खुलेगी.
आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र के 12 जिले में शिक्षक के 50 हजार मतदाता है. जबकि, आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 12 जिले में 1.80 लाख स्नातक मतदाता हैं.
आगरा के जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम मनीष बंसल ने बताया कि जिले में आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन में 15788 मतदाता हैं. जिनमें 7468 महिला मतदाता और 8320 पुरुष मतदाता हैं.
ऐसे ही आगरा खंड स्नातक निवार्चन में 24426 मतदाता हैं. जिनमें 9724 महिला मतदाता और और 14702 पुरुष मतदाता हैं. आगरा खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन सीट की बात करें तो आगरा जिले में 75 बूथ हैं.
डुप्लीकेट एक हजार से अधिक मतदाताओं को हटाया गया है. शाम चार बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा.
12 स्ट्रांग रूम बनाए गए
आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने बताया कि आगरा खंड स्नातक और खंड शिक्षक सीट के लिए आगरा कानपुर हाईवे पर स्थित गल्ला मंडी में 12 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं. सभी 12 जिलों में मतदान के बाद यहां पर ही मत पेटियां रखी जाएंगी. जहां पर 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.
12 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं. उनकी सुरक्षा त्रिस्तरीय है. 22 अक्टूबर को गल्ला मंडी से पोलिंग पार्टिंया रवाना की जाएंगी. जिससे 23 अक्टूबर को अच्छी तरह से चुनाव कराया जा सके. इसके पूरे इंतजाम कर लिए हैं.
12 जिलों में फैला निर्वाचन क्षेत्र
आगरा खंड शिक्षक और आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 12 जिले हैं. जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज जिला शामिल हैं.
दोनों सीट के अलगअलग प्रेक्षक भी नामित
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए 11 जोनल मजिस्ट्रेट और 3 आरक्षित जोनल मजिस्ट्रेट, जबकि 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 10 आरक्षित सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं.
जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान पार्टियों को पोलिंग पार्टी प्रस्थान स्थल से सुरक्षित रूप से मतदेय स्थल तक पहुंचाएंगे. इसके साथ ही आगरा खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने दोनों सीटों के लिए अलग-अलग प्रेक्षक नियुक्त किए हैं.
इसमें स्नातक सीट के लिए IAS हीरालाल और शिक्षक सीट के लिए IAS अभिषेक प्रकाश को प्रेक्षक के रूप में नामित किया है.