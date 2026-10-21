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MLC Election 2026: आज शाम चार बजे थमेगा चुनाव प्रचार, कल रवाना होंगी पोलिंग पार्टिंया, जानें मैदान में प्रत्याशी

MLC Election 2026: आज शाम चार बजे थमेगा चुनाव प्रचार. ( Etv Bharat )

आगरा: उप्र विधानसभा परिषद के आगरा खंड शिक्षक और स्नातक निर्वाचन का चुनाव प्रचार बुधवार शाम चार बजे थम जाएगा. आगरा कानपुर हाईवे स्थित गल्ला मंडी से गुरुवार सुबह पोलिंग पार्टिंया रवाना होंगी.

आगरा खंड स्नातक की बात करें तो इस सीट पर 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जबकि, आगरा खंड शिक्षक सीट पर 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. मतदान 23 अक्टूबर की सुबह आठ से शाम चार बजे तक होगा. इससे दोनों सीट के प्रत्याशियों की किस्मत मत पेटियों में कैद हो जाएगी. जो 27 अक्टूबर को मतदान के दिन खुलेगी.

MLC Election 2026: आज शाम चार बजे थमेगा चुनाव प्रचार. (ETV Bharat) आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्र के 12 जिले में शिक्षक के 50 हजार मतदाता है. जबकि, आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 12 जिले में 1.80 लाख स्नातक मतदाता हैं. MLC Election 2026: आज शाम चार बजे थमेगा चुनाव प्रचार. (ETV Bharat) आगरा के जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम मनीष बंसल ने बताया कि जिले में आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन में 15788 मतदाता हैं. जिनमें 7468 महिला मतदाता और 8320 पुरुष मतदाता हैं. MLC Election 2026: आज शाम चार बजे थमेगा चुनाव प्रचार. (ETV Bharat) ऐसे ही आगरा खंड स्नातक निवार्चन में 24426 मतदाता हैं. जिनमें 9724 महिला मतदाता और और 14702 पुरुष मतदाता हैं. आगरा खंड स्नातक और आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन सीट की बात करें तो आगरा जिले में 75 बूथ हैं. MLC Election 2026: आज शाम चार बजे थमेगा चुनाव प्रचार. (ETV Bharat) डुप्लीकेट एक हजार से अधिक मतदाताओं को हटाया गया है. शाम चार बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा. 12 स्ट्रांग रूम बनाए गए आगरा मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने बताया कि आगरा खंड स्नातक और खंड शिक्षक सीट के लिए आगरा कानपुर हाईवे पर स्थित गल्ला मंडी में 12 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं. सभी 12 जिलों में मतदान के बाद यहां पर ही मत पेटियां रखी जाएंगी. जहां पर 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. MLC Election 2026: आज शाम चार बजे थमेगा चुनाव प्रचार. (ईटीवी भारत)