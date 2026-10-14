'हम पुदीना सिंह हैं.. 23 तारीख को उनका गैस निकाल देंगे..' अनंत सिंह का बड़ा हमला
अनंत सिंह ने नीरज कुमार को चैलेंज देते हुए कहा है कि हम पुदीना सिंह हैं, 23 तारीख को उनका गैस निकाल देंगे. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 14, 2026 at 12:07 PM IST
नालंदा: बिहार के मोकामा से जद(यू) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह बुधवार (14 अक्टूबर) को पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज प्रत्याशी डॉ अनुज सिंह के लिए रहुई में जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद रोड शो कर बिहार शरीफ के मघड़ा स्थित मां शीतला मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे. इस दौरान अनंत सिंह ने जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार पर तंज कसते हुए बड़ा ऐलान किया है.
हम पुदीना सिंह हैं- अनंत सिंह
एमएलसी चुनाव को लेकर जदयू में अंदरखाने घमासान मचा है. अनंत सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. एक बार फिर से उन्होंने नीरज कुमार बिना नाम लिए हमला किया है. साथ ही जन सुराज के प्रत्याशी के लिए जोर-शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं. अनंत सिंह ने कहा हम पुदीना सिंह हैं न. 23 तारीख को पुदीना निकाल देंगे.
"गैस को बाहर करने जा रहे हैं. दुनिया चैलेंज कर रहा है. हम कहां कह रहे हैं कि उसको (नीरज कुमार) फर्क पड़ता है, जितना गैस बनाया है, 23 तारीख को सब निकाल देंगे."- अनंत सिंह, मोकामा विधायक
दो फाड़ में बंटी JDU
आपको बताते चलें कि 23 अक्टूबर को बिहार में 8 सीटों पर होने वाले MLC चुनाव को लेकर जेडीयू दो फाड़ में बंटी दिख रही है. एक ओर जहां अनंत सिंह के NDA की ओर से जदयू के पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी नीरज सिंह के विरोध से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है. वहीं दूसरी ओर पार्टी के प्रत्याशी से अलग दूसरे को समर्थन देना या चुनावी सभा और रैली करना बिहार में जदयू पार्टी के अंदर चल रहे अंतर्कलह को साफ उजागर कर रहा है.
कहां-कहां से गुजरेगा अनंत सिंह का काफिला
यह रोड शो अनंत सिंह पटना स्थित आवास से राज्य मार्ग के जरिए दनियावां होते हुए नालंदा पहुंचेगा. फ़िर एकंगरसराय, इसलामपुर, परवलपुर, नूरसराय, हरनौत, बिंद रहुई होते हुए सरमेरा से फ़िर चंडी के जैतीपुर पहुंच दोपहर का भोजन करेंगे. उसके बाद उनका काफिला सारे होते हुए अस्थावां के रास्ते शाम को पटना के लिए रवाना हो जाएगा.
नीरज कुमार ने क्या कहा था?
नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है. बीते दिनों अनंत सिंह पर बड़ा हमला करते हुए उन्होंने कहा था, "नीतीश कुमार ने दया करके उनको उम्मीदवार बनाया था और वह उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं. गाड़ी में भी गुंडा घर में भी गुंडा, मैंने एक-एक विजुअल देखा है. नीतीश का नमक खाकर उनका विरोध किया. निशांत कुमार का विरोध है. ये लोग प्लेटफॉर्म बदलने वाले व्यक्ति हैं. ऐसे लोग राजनीति के पुदीना हैं."
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