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'हम पुदीना सिंह हैं.. 23 तारीख को उनका गैस निकाल देंगे..' अनंत सिंह का बड़ा हमला

अनंत सिंह ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के मोकामा से जद(यू) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह बुधवार (14 अक्टूबर) को पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज प्रत्याशी डॉ अनुज सिंह के लिए रहुई में जनसभा को संबोधित करेंगे. इसके बाद रोड शो कर बिहार शरीफ के मघड़ा स्थित मां शीतला मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे. इस दौरान अनंत सिंह ने जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार पर तंज कसते हुए बड़ा ऐलान किया है.

हम पुदीना सिंह हैं- अनंत सिंह