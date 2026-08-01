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यूपी विधानसभा में विधायक अपनी पसंद की भाषा में सुन सकेंगे पूरी कार्यवाही, उर्दू पर सियासत तेज

विधायक चार भाषाओं में सुन सकेंगे कार्यवाही. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी सत्र में एक नया प्रयोग होने जा रहा है. पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में ऐसा सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिसके जरिए विधायक सदन में दिए जा रहे भाषणों को अपनी पसंद की भाषा में सुन सकेंगे. प्रत्येक सदस्य की डेस्क पर चार भाषाओं के विकल्प वाले बटन लगाए गए हैं. जिस भाषा का बटन दबाया जाएगा, उसी भाषा में संबंधित विधायक का भाषण सुनाई देगा. विधानसभा प्रशासन ने इस व्यवस्था को आईपीएल की बहुभाषी कमेंट्री की तर्ज पर तैयार किया है. इस व्यवस्था के तहत सदन में जब कोई विधायक बोलेगा उसी समय कंट्रोल रूम में मौजूद अनुवादक उसके भाषण का तत्काल अनुवाद करेंगे और वह संबंधित भाषा में अन्य विधायकों तक पहुंचेगा. फिलहाल हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी और अवधी को इस प्रणाली में शामिल किया गया है. उर्दू को जगह नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई है. इसे लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है. उर्दू पर सियासत तेज. (Video Credit; ETV Bharat) तीन अगस्त से शुरू हो रहा सत्र : उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र तीन अगस्त से शुरू हो रहा है. छह अगस्त तक मानसून सत्र की कार्यवाही चलेगी. इसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी. अब तक विधानसभा सत्र के दौरान जो व्यवस्था लागू नहीं थी, पहली बार वह व्यवस्था भी जनप्रतिनिधियों के लिए विधानसभा में लागू की जा रही है. तकनीकी रूप से बदलती विधानसभा में इस बार कार्यवाही के दौरान जो जनप्रतिनिधि जिस भाषा में भाषण सुनना चाहेगा, सिर्फ अपनी टेबल पर लगे बटन को दबाएगा और हेडफोन में वह भाषा ट्रांसलेट होकर सुनाई देने लगेगी.