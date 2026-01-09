ETV Bharat / state

दिल्ली विधानसभा में विधायक सतीश उपाध्याय ने दूषित पानी, तो उमंग बजाज ने उठाया खेल मैदानों की कमी का मुद्दा, दिया ये समाधान

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले विधायकों ने नियम 280 के तहत अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया. इनमें मालवीय नगर के विधायक सतीश उपाध्याय, मोती नगर विधायक हरीश खुराना, राजेंद्र नगर विधायक उमंग बजाज, नांगलोई विधायक मनोज कुमार शौकीन, घोंडा विधायक अजय महावर, शाहदरा विधायक संजय गोयल, मटियाला विधायक संदीप सेहरावत, नजफगढ़ विधायक नीलम पहलवान, मुस्तफाबाद विधायक मोहन सिंह बिष्ट और विश्वास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन ने भाग लिया.

इनमें सतीश उपाध्याय ने अपने क्षेत्र में दूषित पानी की सप्लाई का मुद्दा उठाया, जो पिछली सरकार के समय से लंबित है. वहीं विधायक हरीश खुराना ने अपने क्षेत्र मोती नगर के जवाहर कैंप और चूना भट्टी में अवैध मार्बल कटिंग के मुद्दे को उठाया. राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक उमंग बजाज ने विधानसभा में युवाओं के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों के पर्याप्त अवसर उपलब्ध न होने का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की लगभग 40 प्रतिशत आबादी युवा वर्ग से आती है, लेकिन खेलने और फिटनेस से जुड़ी गतिविधियों के लिए शहर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हैं.

सशक्त युवा राष्ट्र की नींव: विधायक उमंग बजाज ने सदन में सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार के जिन सरकारी स्कूलों में खेल मैदान उपलब्ध हैं, उन्हें स्कूल समय के बाद स्थानीय युवाओं के लिए खोला जाए. उन्होंने इसके लिए स्पष्ट नीति बनाए जाने अथवा जमीनी स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया. साथ ही कहा कि युवाओं को खेलने, स्वस्थ रहने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का अवसर देना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है. सशक्त और सक्रिय युवा ही एक मजबूत दिल्ली और सशक्त राष्ट्र की नींव होते हैं.