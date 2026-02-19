ETV Bharat / state

बजट सत्र का दूसरा दिनः हाथी के मुद्दे पर आजसू विधायक का धरना, झामुमो के हेमलाल ने किया परिसीमन का विरोध

रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले परिसर में धरना-प्रदर्शन देखने को मिला. आजसू विधायक ने हाथी के मसले को लेकर प्रदर्शन किया. वहीं झामुमो के विधायक ने परिसीमन का विरोध किया और केंद्र को सरना विरोधी बताया.

मांडू से आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने विधानसभा परिसर में तख्ती-बैनर के साथ धरना प्रदर्शन किया. विधायक तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो ने हाल ही में जंगली हाथियों के हमले में सात लोगों की मौत के मामले को उठाते हुए सरकार से मृतकों के परिजनों को तत्काल 20 लाख रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की.

आजसू विधायक का धरना (ETV Bharat)

आजसू विधायक निर्मल महतो ने कहा कि राज्य में लगातार हो रही माइनिंग और खनन गतिविधियों के कारण जंगली हाथी जंगल छोड़कर गांवों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है. उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग की टीम हाथियों की सही तरीके से निगरानी और खोजबीन नहीं कर पा रही है, जिससे आम लोगों की जान जोखिम में है. सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार जंगली हाथियों को नहीं खोज पा रही है तो अपराधियों पर कैसे नियंत्रण करेगी. विधायक ने इस मुद्दे पर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग दोहराई.

केंद्र की मोदी सरकार सरना विरोधी, झामुमो करेगा परिसीमन का विरोध- हेमलाल