ETV Bharat / state

AAP विधायकों को विधानसभा से बाहर निकालने पर सियासत हुई तेज! लगाया बदसलूकी का आरोप

विधानसभा लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है. AAP विधायक प्रेम चौहान

विधायक प्रेम चौहान का विधानसभा में बदसलूकी का आरोप
विधायक प्रेम चौहान का विधानसभा में बदसलूकी का आरोप (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 9:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में बीजेपी और विपक्ष के बीच बयानबाजी का मामला लगातार गरमाता नजर आ रहा है. इसी कड़ी में देवली से विधायक प्रेम चौहान ने विधानसभा में विपक्षी विधायक कुलदीप कुमार के साथ कथित तौर पर हुए व्यवहार को लेकर सवाल खड़े किए हैं. प्रेम चौहान का कहना है कि जिस तरह कुलदीप कुमार को मार्शल के जरिए सदन से बाहर किया गया और कथित तौर पर उन्हें बाहर फेंकने के लिए कहा गया, वह विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ है.

प्रेम चौहान का कहना है कि यह सिर्फ कुलदीप कुमार का मामला नहीं है. उनका दावा है कि उनके साथ भी विधानसभा के अंदर इसी तरह का व्यवहार हो चुका है. उन्होंने कहा कि वह खुद विधायक हैं और उन्हें भी सदन से उठाकर बाहर किया गया था. प्रेम चौहान ने कहा कि अगर उनके इस दावे पर सवाल है तो विधानसभा की पुरानी वीडियो फुटेज देखी जा सकती है. उनका आरोप है कि जब विपक्ष के विधायक सरकार से सवाल पूछते हैं या अपनी बात मजबूती से रखते हैं, तो मार्शल के जरिए उन्हें बाहर कर दिया जाता है.

AAP विधायक प्रेम चौहान (ETV Bharat)

विधायकों को मार्शल से बाहर फेंका जा रहा है

प्रेम चौहान ने विधानसभा की रिकॉर्डिंग को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए. उनका आरोप है कि जब विपक्ष के विधायक सदन में अपनी बात रखते हैं तो कैमरों का रुख उनकी तरफ से हटा दिया जाता है, ताकि उनकी फुटेज रिकॉर्ड न हो और बाद में उनकी कोई तस्वीर या वीडियो सामने न आए. उनका कहना है कि विधानसभा में अगर पूरी कार्यवाही रिकॉर्ड होती है, तो फिर विपक्ष के विधायकों की बात और उनके साथ होने वाली कार्रवाई की तस्वीरें भी सामने आनी चाहिए.

विधायक प्रेम चौहान का विधानसभा में बदसलूकी का आरोप

प्रेम चौहान ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की भाषा और व्यवहार पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि प्रवेश वर्मा जिस तरीके से लोगों और विपक्ष के नेताओं से बात करते हैं, उसमें मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखा जाना चाहिए. प्रेम चौहान का कहना है कि जब प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं की भाषा को लेकर सवाल उठाते हैं और उसे अशोभनीय बताते हैं, तो यही सवाल सत्ता पक्ष के नेताओं और मंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए.

विधानसभा लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार

प्रेम चौहान ने इसी संदर्भ में अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयानों का भी जिक्र किया. उनका कहना है कि अगर विपक्ष की भाषा को लेकर आपत्ति जताई जाती है, तो सत्ता पक्ष के नेताओं के बयानों और भाषा पर भी उसी तरह सवाल उठने चाहिए. उनका आरोप है कि एक तरफ विपक्ष की भाषा को मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों की कथित बदतमीजी को नजरअंदाज किया जाता है.

प्रेम चौहान का पूरा सवाल यही है कि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार है. अगर किसी विधायक के आचरण पर कार्रवाई जरूरी है, तो उसके लिए नियम और प्रक्रिया है. लेकिन विधायक को मार्शल के जरिए बाहर निकालने और कथित तौर पर बदसलूकी करने के आरोप लोकतांत्रिक व्यवस्था और विधानसभा की मर्यादा पर सवाल खड़े करते हैं. अब प्रेम चौहान के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या जवाब आता है, यह देखने वाली बात होगी.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

AAP MLA PREM CHAUHAN
OPPOSITION MLAS MISTREATMENT
DELHI ASSEMBLY SESSION
AAP MLA PROTEST IN DELHI ASSEMBLY
MLAS FORCIBLY REMOVED BY MARSHALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.