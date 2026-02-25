ETV Bharat / state

चतरा प्लेन क्रैश के बाद झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं पर उठे सवाल, बर्न पेशेंट्स के लिए इलाज की नहीं है व्यवस्था, विधायकों ने भी उठाए सवाल

रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार

रांची: चतरा में हुए एयर एंबुलेंस क्रैश के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. एक ओर जहां फ्लाइट सेफ्टी को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है. सवाल है कि आखिर मरीज को बार-बार बेहतर इलाज के लिए राज्य से बाहर क्यों ले जाना पड़ता है. झारखंड में ही इलाज क्यों संभव नहीं हो पाती?

चतरा में हुए प्लेन क्रैश में जले हुए एक मरीज को इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था. क्या झारखंड में किसी भी दुर्घटना या घटना में जले हुए लोगों के लिए कोई बेहतर सरकारी व्यवस्था नहीं है, कि मरीजों को कर्ज लेकर एयर एम्बुलेंस से दिल्ली या दूसरे राज्यों में ले जाना पड़ता है? ये सारे सवाल विधानसभा के बजट सत्र में विधायकों के जुबान पर भी दिखे.

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान, विपक्षी पार्टियों के साथ सत्ताधारी पार्टी के विधायक और मंत्रियों ने भी माना कि राज्य के सरकारी अस्पतालों, यहां तक कि मेडिकल कॉलेजों में भी, जले हुए मरीजों के इलाज के लिए बर्न वार्ड या बर्न यूनिट की कमी है. हालांकि, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने इस बारे में सवालों का कोई जवाब नहीं दिया.

विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के बर्न वार्ड की हालत स्थिति को बेहद दयनीय बताया. उन्होंने कहा कि यहां के बर्न वार्ड से शायद ही कोई मरीज ठीक हुआ हो. रिम्स के बर्न वार्ड की हालत ऐसी है कि मरीजों को इंफेक्शन होने का खतरा रहता है. सरकार रिम्स-2 बनाना चाहती है, लेकिन उनका ध्यान मौजूदा सिस्टम के सुधार पर नहीं है.

उन्होंने कहा कि रिम्स के सर्जरी विभाग के तहत चलने वाले बर्न वार्ड में भर्ती मरीजों को हमेशा इंफेक्शन का खतरा बना रहता है. बेड से लेकर दवा के बॉक्स तक में जंग लगा हुआ है. कई पंखे और एसी तक खराब पड़े हुए हैं. मरीजों को दवा बाहर से खरीदनी पड़ती है. नवीन जायसवाल ने कहा कि इसी वजह से लोग कर्ज लेकर भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर हैं.

वहीं हजारीबाग से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे है. उसमें भी बर्न मरीजों के लिए सरकारी स्तर पर इलाज का कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी को इस्तीफा दे देना चाहिए.

झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि बर्न केस के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए बर्न वार्ड जरूरी हैं. कुछ जिलों में बर्न वार्ड हैं, लेकिन वे हाई स्टैंडर्ड के नहीं हैं. उन्होंने आगे कहा कि राज्य में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट डॉक्टरों और फैकल्टी की कमी है.