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दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में इस बार विधायकों को मिलेगी 'विधान साथी' की सुविधा, ई विधान में जुड़ी नई तकनीक

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा. इसके बारे में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि इस बार के सत्र में हमने विधायकों के लिए ई-विधान पोर्टल में एक नया टैब जोड़ा है. यह नया टैब 'विधान साथी' के नाम से होगा. इसमें दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके विधायक सदन की कार्रवाई से संबंधित जानकारी, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, विधानसभा में हुई चर्चा से संबंधित सभी सामग्री हासिल कर सकेंगे. विधायक बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी विधानसभा है जिसमें विधान साथी की सुविधा विधायकों को उपलब्ध कराई जाएगी. इस बार के विधानसभा सत्र में यह नई सुविधा होगी. हमारा पूरा प्रयास दिल्ली विधानसभा को पूरी तरह पेपर लेस रखने पर है. हमने पिछले सत्र में किसी भी विधायक को कोई भी जानकारी हार्ड कॉपी या पेपर के माध्यम से उपलब्ध नहीं कराई. सारी जानकारी ऑनलाइन ही उनको उपलब्ध कराई गई है. '

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता (ETV Bharat)

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, ई-विधान पोर्टल' पर पहले से ही अधिकतर जानकारी अपलोड होती रही है. वहीं इस बार से 'विधान साथी' के रूप में एक यह नई सुविधा विधायकों के लिए आसान विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी. संक्षिप्त बजट सत्र बुलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया है. अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकेगा. बढ़ाने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है.