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विधायक विनोद कंडारी की कार दुर्घटनाग्रस्त, कीर्तिनगर पुल के पास हुआ हादसा

विधायक विनोद कंडारी की कार दुर्घटनाग्रस्त ( ETV Bharat )

टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में सोमवार दो नवंबर सुबह को सड़क हादसे की घटना सामने आई है. बदरीनाथ हाईवे पर कीर्तिनगर पुल के पास देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रहे एक वाहन ने विधायक विनोद कंडारी की गाड़ी को टक्कर मार दी.

बदरीनाथ हाईवे पर कीर्तिनगर पुल के पास हुआ सड़क हादसा: राहत की बात ये है कि इस हादसे में विधायक विनोद कंडारी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है. उनको हल्की चोटें लगी है. किसी भी तरह से कोई खतरे की बात नहीं है. जानकारी के मुताबिक देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की गाड़ी बदरीनाथ हाईवे पर कीर्तिनगर पुल के पास दुर्घटना का शिकार हो गई. इसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रहे एक वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी अचानक हुई कि मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.