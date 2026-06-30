कोसरंडा हूलतराई पुल निर्माण के गुणवत्ता की जांच, विधायक विक्रम उसेंडी ने किया निरीक्षण
अंतागढ़ विधायक विक्रम उसेंडी ने कोसरंडा और हूलतराई के बीच निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 30, 2026 at 12:50 PM IST
कांकेर : अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित मांग कोसरंडा-हूलतराई पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने विधायक विक्रम देव उसेंडी पहुंचे. पुल का निर्माण अब अंतिम चरण में है और इसे जल्द पूरा करने के लिए संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और बताया कि यह पुल क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांगों में शामिल था.
ठेकेदार पर काम पूरा करने के निर्देश
उन्होंने कहा कि पुल निर्माण अंतिम चरण में पहुंच चुका है और कार्य को जल्द पूरा करने के लिए ठेकेदार को फोन पर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.इस दौरान विक्रम उसेंडी ने कहा कि नक्सलवाद के प्रभाव में कमी आने के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है और दूरस्थ गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास लगातार जारी हैं.
आंगनबाड़ी भवन का किया भूमिपूजन
निरीक्षण के दौरान विधायक उसेंडी ने आंगनबाड़ी भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया. ग्रामीणों ने क्षेत्र में पेयजल समस्या और सामुदायिक भवन शेड निर्माण की मांग उनके सामने रखी. विधायक ने कहा कि इन मांगों पर भी प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
नक्सलवाद खत्म होने के बाद विकास
विधायक उसेंडी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन और सुरक्षा बलों के प्रयासों से बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद काफी हद तक समाप्त हुआ है. इसके परिणामस्वरूप अब दूरस्थ इलाकों में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं.
कभी लाल आतंक से प्रभावित रहे क्षेत्रों में अब सड़क, पुल-पुलिया और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है.अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां सड़क और पुल-पुलियों की आवश्यकता है.इन क्षेत्रों का लगातार दौरा कर जमीनी स्थिति का आकलन किया जा रहा है, ताकि आवश्यक विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ स्वीकृति देकर जल्द शुरू कराया जा सके- विक्रम उसेंडी, विधायक
आएंगी नई विकास की योजनाएं
विधायक ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के समग्र विकास और ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है. आने वाले समय में कई नई विकास परियोजनाएं धरातल पर दिखाई देंगी.
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