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लखीमपुर खीरी में देर रात जिला अस्पताल पहुंचे विधायक; अव्यवस्था देखकर जताई नाराजगी, डाॅक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी

मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. वाणी गुप्ता ने बताया कि विधायक की शिकायत के बाद मामले की विभागीय जांच कराई जा रही है.

जिला अस्पताल पहुंचे विधायक
जिला अस्पताल पहुंचे विधायक (Photo credit:)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 9:58 PM IST

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लखीमपुर खीरी : जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को देखकर भाजपा विधायक योगेश वर्मा का गुस्सा मंगलवार देर रात सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने मौके पर मौजूद डाॅक्टरों और स्टाफ को नसीहत दी. इस दौरान नाराज विधायक ने कार्रवाई की मांग की. विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

विधायक योगेश वर्मा बीती मंगलवार की देर रात मरीज का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे. आरोप है कि इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने विधायक के कहने के बावजूद मरीज को नहीं देखा. विधायक का आरोप है कि डॉक्टर ने कहा कि वह दूसरे काम में व्यस्त हैं, जबकि उनके पास कोई पर्चा भी नहीं था.


इस दौरान विधायक ने अधिकारियों को फोन कर शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. शिकायत की जानकारी मिलते ही प्रभारी सीएमएस मौके पर पहुंचे और विधायक को समझाकर शांत कराया. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

विधायक ने अस्पताल में मरीजों के बैठने के लिए रखी कुर्सियों की खराब हालत समेत कई व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि मरीजों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और अस्पताल आने वाले लोग परेशान हैं. मामला सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है.

जिला अस्पताल का प्रभार देख रहीं मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ. वाणी गुप्ता ने बताया कि विधायक की शिकायत के बाद चिकित्सक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि मामले की विभागीय जांच कराई जा रही है. यदि डॉक्टर का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जा सकती है.

यह भी पढ़ें : सीतापुर के BJP विधायक ने समधी पर दर्ज कराया मुकदमा; धोखाधड़ी सहित कई आरोप लगाए

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