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साय मंत्रिमंडल में अनुभवहीनता, ढाई साल में बीजेपी ने सब कुछ किया बर्बाद : उमेश पटेल

विधानसभा में विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर हावी दिखा.विपक्ष के विधायक से इस बारे में ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे ने बात की.

MLA Umesh Patel
ढाई साल में बीजेपी ने सब कुछ किया बर्बाद : उमेश पटेल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 15, 2026 at 6:10 PM IST

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रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने अमानक दवा से लेकर नकटी गांव के मामले पर सरकार को घेरा.जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से किसी तरह का स्पष्ट जवाब नहीं देने का आरोप विपक्ष ने लगाया.आखिर क्यों विपक्ष ने सत्ता पक्ष के जवाबों पर ऐतराज जताया, ये बताया ईटीवी भारत पर खरसिया से कांग्रेस विधायक और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने.

ढाई साल में बीजेपी ने सब कुछ किया बर्बाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल : सदन में कांग्रेस का मुद्दा अमानक दवाईयों पर था,लेकिन सरकार इस पर कुछ बोल नहीं रही है.

जवाब : देखिए एक मामला है.जिस दवा की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है,उसकी कंपनी गुजरात में बैन है,ब्लैकलिस्टेड है. मैं दवा का नाम थोड़ा भूल रहा हूं. गुजरात में क्यों बैन है,वो इसलिए बैन है क्योंकि जो फॉर्मूला दवा में है,गुजरात सरकार ने पाया कि वो शरीर के लिए ठीक नहीं है. वो दवा को छत्तीसगढ़ की सरकार ने खरीदकर मरीजों में बांट दिया है. हमने इस पर सवाल किया तो मंत्री जी ये मान रहे हैं कि जो फॉर्मूला आप दवा का बता रहे हैं वो सेम हैं.लेकिन फिर वो ये कह रहे हैं कि ये अलग-अलग काम करता है.तो आप ही बताईए कि यदि कोई दवा आप लेते हैं और उनके इंग्रिडिएंट दोनों में ही समान है तो वो अलग-अलग कैसे काम करेगा. उदाहरण के लिए आप डिस्प्रिन यूज करते हैं और डिस्प्रिन में जो फॉर्मूला है वो दूसरी कंपनी इस्तेमाल करके बनाती है तो वो दवा भी सिरदर्द दूर करने का काम करेगा. तो सदन में सरासर धोखा देने का काम मंत्री जी कर रहे हैं.ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कमीशन लेकर दवा खरीदी का काम हो रहा है.

सवाल : लेकिन सवाल ये भी है कि साल 2021 की खरीदी, 2022 की खरीदी में आपके सरकार पर भी ये आरोप लग रहे हैं.

जवाब : यदि ये कहते हैं तो लोगों के बीच बताएं ना.यदि किसी राज्य ने किसी सरकार ने किसी भी दवा को टेस्ट किया होगा तभी तो उसे ब्लैकलिस्ट किया होगा.आप गुजरात की सरकार से उस दवा से संबंधित दस्तावेज मंगवा सकते थे.उनसे कह सकते थे कि जो दवा आप लोगों ने बैन की है उसकी टेस्ट रिपोर्ट हमें दे दे.हमारे यहां एक फॉर्मूला है कि जब भी हम किसी दवा का बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं तो उसकी लैब टेस्टिंग कराते हैं चाहे उसी कंपनी से चाहे किसी और जगह से.उसके बाद भी उस दवा को खरीदा जा रहा है बेचा जा रहा है.छत्तीसगढ़ की जनता की तबीयत के साथ खेला जा रहा है.

सवाल : 2021में टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन में जो टेंडर हुए थे उसमें किसी किस्म का बदलाव नहीं किया गया.आज सत्ता पक्ष के ही लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है. स्कूल शिक्षा का मामला है कि किताबें छोटी छापी जा रही है जिस पर कुछ नहीं हो रहा है.

जवाब : तो अब तो ढाई साल हो गए हैं. तो क्या ढाई पर्याप्त नहीं होते हैं इस चीज को करने के लिए.जब ये लोग ढाई साल में स्वामी आत्मानंद स्कूल को ढाई साल में बर्बाद कर सकते हैं.जिस आत्मानंद स्कूल का नाम टॉप टेन में आता था,उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है.तो यदि इनको किसी भी चीज में बदलाव करना है तो कर सकते हैं.ढाई साल पर्याप्त है लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं करना चाह रही है.

सवाल : क्या सरकार फेल्योर का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर डाल रही है ?

जवाब : देखिए इनका सीधा बोलना है कि जो इनके नेता है किसी भी काम में फेल होते हैं तो कांग्रेस के कारण आज इनके नेता है नरेंद्र मोदी जी यदि डॉलर में कमी हो रही है तो वो भी नेहरुजी के कारण है वो तो ये भी बोल देंगे.सोना मत खरीदों क्योंकि नेहरु जी ने बोला था इसलिए हम भी बोल रहे हैं.

सवाल : सदन में जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं उस पर सरकार किसी भी किस्म का जवाब नहीं दे रही है.

जवाब : मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि इनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है. क्योंकि इनके मंत्रिमंडल में अनुभव की कमी है,इसलिए जवाब नहीं है.ये चीज अब स्पष्ट रुप से दिख रहा है.

सवाल: क्या नकटी के मामले में भी जल्दबाजी हुई ?

जवाब : ये भी एक अनुभवहीनता है.आप ये बताईए कि यदि चार महीने बाद ये कार्रवाई हुई होती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता.हम लोगों के बारे में कहा गया हमने आवास मांगे हैं.लेकिन हमने तो मांगा भी नहीं है क्योंकि हम एलिजिबल भी नहीं है. हमारे जो विधायक एलिजिबल हैं उन लोगों ने तो लिखकर दे दिया है कि उन्हें नहीं चाहिए.आज भी सदन में इन लोगों ने पूछा कि आप लोगों को आवास चाहिए तो हम लोगों ने एक सुर में मना कर दिया.नकटी गांव के मामले में ये लोग साफ झूठ फैला रहे हैं.इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस के शासन में नकटी गांव के लिए प्रस्ताव आया था. हां प्रस्ताव आया था लेकिन गौठान के लिए.लेकिन उस समय के तात्कालिक मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में ये स्पष्ट कहा था कि इतने लोगों का घर उजाड़कर हम गौठान नहीं बनाएंगे.इसके बाद वो मामला पेंडिंग हो गया था. इनकी सरकार आई तो इन लोगों ने तय किया कि वहां पर विधायक कॉलोनी बनेगा. ये इन लोगों ने तय किया है किसी ने मांग नहीं की है.

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