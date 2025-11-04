ETV Bharat / state

उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र, गैरसैंण और भ्रष्टाचार पर सदन में बिफरे विधायक उमेश कुमार, जानें क्या कहा

विधानसभा विशेष सत्र में निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भ्रष्टाचार और गैरसैंण राजधानी की मुद्दा उठाया.

गैरसैंण और भ्रष्टाचार पर सदन में बिफरे विधायक उमेश कुमार (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 4, 2025 at 4:56 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित है. सत्र में राज्य गठन के 25 सालों के सफर पर आत्ममंथन किया जा रहा है. इस पर विधानसभा में सभी विधायक बारी-बारी से अपने विचार रख रहे हैं. ऐसे में हरिद्वार की खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सरकार पर काफी खफा नजर आए.

उमेश कुमार ने कहा, 'हमें आज 25 साल पूरे होने पर राज्य के आगे के विकास रोड मैप पर बात बाद में, हमें इन 25 सालों में जो कुछ राज्य में हुआ, उसकी समीक्षा करनी चाहिए. तय करना चाहिए कि इन 25 सालों में जो तमाम घोटाले राज्य में हुए हैं, उनके लिए जिम्मेदार कौन है? पिछले 25 सालों में राज्य गठन के बाद से ही प्रदेश में भ्रष्टाचार ने अपने पैर प्रसारें हैं.

उत्तराखंड विधानसभा विशेष सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से खास बातचीत. (VIDEO-ETV Bharat)

जिस तरह से राजनीतिक लोगों के संरक्षण में प्रदेश में तमाम भ्रष्टाचार समय समय पर उजागर हुए हैं, उन पर आज बात करने की जरूरत है. राज्य गठन से लेकर अब तक इस विधानसभा में तमाम तरह के विषय पर चर्चा देख चुके हैं. आज कई ऐसे घोटाले उजागर हो चुके हैं, जहां पर बाहर के लोगों को मुंह मांगे दामों पर प्रोजेक्ट दिए गए हैं. -उमेश कुमार, निर्दलीय विधायक, खानपुर

आज पूरे उत्तराखंड में अलग-अलग जगह पर शराब की फैक्ट्रियां लगाई गई है. अफसोस की बात है कि इस धर्मनगरी उत्तराखंड में जिसे देवभूमि की संज्ञा दी जाती है, वहां भगवान के नाम पर शराब की फैक्ट्रियां खोली जा रही हैं. यह कहा गया था कि ये यह फैक्ट्रियां स्थानीय लोगों को रोजगार देगी और स्थानीय लोगों के स्थानीय उत्पादों को यहां पर प्रक्रिया करके शराब तैयार की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. आज बाहर से शराब के ट्रक भरकर आ रहे हैं. यहां पर केवल बॉटलिंग हो रही है और करोड़ों रुपए का टैक्स बचाकर सरकार का नुकसान किया जा रहा है. -उमेश कुमार, निर्दलीय विधायक, खानपुर

उमेश कुमार ने कहा, आज 25 सालों के सफर पर चर्चा की जा रही है, लेकिन इस चर्चा में सबसे बड़ा केंद्र बिंदु स्थायी राजधानी का है. आज उनके द्वारा सदन में एक आवाज लगाकर सभी से कहा गया कि वह स्थायी राजधानी के मुद्दे पर एक हों और स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर लामबंद हो. सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें स्थायी राजधानी कहां बनानी है? यदि देहरादून में बनानी है तो तय किया जाए और यदि गैरसैंण में बनानी है तो वह भी तय किया जाए. 25 सालों में उत्तराखंड राज्य को अपनी स्थायी राजधानी नहीं मिली है. इससे बड़ा फेलियर के लिए कुछ नहीं हो सकता है.

