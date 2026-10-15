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महाराजा भागीरथ की पेंटिंग हटाने पर भड़के विधायक उमेश, जिलाध्यक्ष को दी चेतावनी

महाराजा भागीरथ की पेंटिंग हटाने पर भड़के विधायक उमेश ( PHOTO-ETV Bharat )

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर बस स्टैंड पर लगी महाराजा भागीरथ की भव्य पेंटिंग को हटाए जाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ. पेंटिंग हटाने की सूचना मिलते ही खानपुर विधायक उमेश कुमार मौके पर पहुंचे और ठेकेदार पर जमकर खरी खोटी सुनाई. उन्होंने पेंटिंग को बिना किसी विधि-विधान और सम्मान के हटाए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित सैनी समाज के जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की चेतावनी भी दी.

दरअसल, दो साल पहले खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने अपने निजी खर्च से महाराजा भागीरथ जी की फ्रेम पेंटिंग बनवाई थी. बस स्टैंड पर सैनी समाज की मांग पर उन्होंने विधि-विधान और पूजा-अर्चना के साथ अपनी पत्नी सोनिया शर्मा के हाथों अनावरण कराया था. तब से यह प्रतिमा बस स्टैंड पर लगी हुई थी.