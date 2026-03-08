ETV Bharat / state

48 साल से बंद मंदिर खुलवाने के लिए विधायक की 'भीष्म प्रतिज्ञा', 9 महीने से अन्न त्याग, 8 साल से नहीं पहनी पगड़ी

देवनारायण मंदिर पर 1977 से ताला लगा है और इसकी चाबी थाने में जमा हैं. जानिए मंदिर से जुड़ी पूरी कहानी और विधायक की प्रतिज्ञा.

जयपुर: भीलवाड़ा जिले में स्थित भगवान देवनारायण के एक प्राचीन मंदिर पर वर्षों से लगा ताला अब फिर से प्रदेश की राजनीति और सामाजिक चर्चा का केंद्र बन गया है. मंदिर के कपाट खुलवाने की मांग को लेकर मांडल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक उदयलाल भडाणा पिछले कई महीनों से एक अनोखा संकल्प निभा रहे हैं. उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक मंदिर श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोला जाएगा, तब तक वे जूते-चप्पल नहीं पहनेंगे, अन्न का त्याग करेंगे और अपने सिर-दाढ़ी के बाल भी नहीं कटवाएंगे.

उदयलाल भडाणा का यह संकल्प अब लगभग नौ महीने से जारी है. वे सार्वजनिक कार्यक्रमों से लेकर विधानसभा की कार्यवाही तक में नंगे पांव ही पहुंच रहे हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में भडाणा का कहना है कि यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है. प्रदेश में बीजेपी सरकार है और जल्द ही आराध्य देवनारायण के दर्शन के लिए ताले खुलेंगे.

विधायक उदयलाल भडाणा से खास बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

ये है विधायक का संकल्प: विधायक उदयलाल भडाणा ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि जब तक भीलवाड़ा जिले में स्थित देवनारायण मंदिर के ताले नहीं खुलते और नियमित पूजा-अर्चना शुरू नहीं होती, तब तक वे जूते-चप्पल धारण नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने अन्न का त्याग किया है और केवल फलाहार या सीमित आहार से जीवन यापन कर रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने यह भी संकल्प लिया है कि जब तक मंदिर खुल नहीं जाता, तब तक वे अपने बाल और दाढ़ी नहीं कटवाएंगे.

भडाणा का कहना है कि क्षेत्र की जनता ने उन्हें विश्वास के साथ विधानसभा भेजा है, इसलिए उनका कर्तव्य है कि वे जनता की आस्था से जुड़े मुद्दे को मजबूती से उठाएं . उनका कहना है कि मंदिर बंद होने के कारण श्रद्धालु वर्षों से नियमित पूजा-अर्चना नहीं कर पा रहे हैं. गुर्जर समाज सहित बड़ी संख्या में लोग मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं.

देवनारायण मंदिर
भीलवाड़ा का देवनारायण मंदिर (ETV Bharat GFX)

संकल्प पूरा होने तक जारी रहेगी प्रतिज्ञा: उदय लाल भडाणा पिछले कई महीनों से वे इसी प्रतिज्ञा पर कायम हैं. सर्दी हो या गर्मी, वे हर जगह नंगे पांव ही जाते हैं. चाहे विधानसभा की कार्यवाही हो या अपने क्षेत्र के कार्यक्रम और दौरे. उनका कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत संकल्प नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रश्न है, जब तक मंदिर के ताले नहीं खुलते और पूजा-अर्चना शुरू नहीं होती, तब तक उनका यह संकल्प लगातार जारी रहेगा.

उन्होंने कहा क्षेत्र कि जनता ने मुझे एक भरोसे के साथ विधानसभा में भेजा है. "मैने भी जनता से वादा किया था कि भगवान देवनारायण मंदिर के ताले खुलवाऊंगा, लेकिन कुछ राजनीतिक स्वार्थ के चलते विपक्षी दल के नेता अड़चन डाल रहे हैं, जबकि ये उनकी भी आस्था का मंदिर है. उन्हें राजनीति स्वार्थ से ऊपर उठ कर मंदिर का ताला खुलवाने में सहयोग करना चाहिए.

भाजपा विधायक उदयलाल भडाणा
विधायक उदयलाल भडाणा का संकल्प (ETV Bharat GFX)

क्यों बंद हुआ था मंदिर?: मांडल में स्थित इस मंदिर की जमीन और धार्मिक स्थल को लेकर वर्षों पहले विवाद खड़ा हुआ था. इसी विवाद के चलते प्रशासन ने 1977 में मंदिर के दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी थाने में जमा कर दी थी. बाद में समय-समय पर इस मुद्दे को लेकर आंदोलन भी हुए और कई बार तनाव की स्थिति भी बनी. यह एक बार फिर चर्चा में आया जब 11 मार्च 2022 को एक युवक ने मंदिर का ताला तोड़कर वहां ध्वज फहरा दिया. इसके बाद मामला फिर सुर्खियों में आ गया और पुलिस ने उस पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज किया था.

भड़ाना का दावा है कि उन्होंने इस विषय को कई बार प्रशासन और राज्य सरकार के सामने उठाया है. उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे. अधिकारियों के साथ बैठकें की और विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया. उनका कहना है कि यदि सरकार और प्रशासन चाहे तो सभी पक्षों से बातचीत कर समाधान निकाल सकते हैं. हालांकि, अब तक मंदिर के ताले को खुलवाने लेकर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है. यही वजह है कि इसे आस्था का प्रश्न बताते हुए अपना संकल्प जारी रखा है.

विधायक ने 9 महीने से दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवाए
विधायक ने 9 महीने से दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवाए (ETV Bharat Jaipur)

मंदिर का इतिहास और धार्मिक महत्व: भीलवाड़ा जिले में स्थित देवनारायण मंदिर, भगवान देवनारायण को समर्पित है. राजस्थान में देवनारायण को एक प्रमुख लोक देवता के रूप में पूजा जाता है. गुर्जर समाज में उनकी विशेष श्रद्धा है और उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है. राजस्थान के कई जिलों में देवनारायण के मंदिर, देवरे और थान बने हुए हैं. उनकी जयंती पर बड़े मेले और धार्मिक आयोजन भी आयोजित होते हैं.

भीलवाड़ा का यह मंदिर भी समाज की आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. वर्षों तक यहां नियमित पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजन होते रहे. दूर-दूर से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते थे. भगवान देवनारायण के प्रति विशेष आस्था रखने वाला गुर्जर समाज इस मुद्दे को अपनी धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है. समाज मानना है कि मंदिर का ताला लगा रहना श्रद्धालुओं की आस्था को आहत करता है. उनका तर्क है कि यदि अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा की अनुमति है, तो यहां भी समाधान निकालकर श्रद्धालुओं को दर्शन की सुविधा दी जानी चाहिए.

भाजपा विधायक उदयलाल भडाणा
उदयलाल भडाणा ने 9 महीने चप्पल या जूता नहीं पहना (ETV Bharat Jaipur)

क्यों लगा मंदिर में ताला?: दरअसल, मंदिर को लेकर लंबे समय से स्वामित्व और प्रबंधन का विवाद चला आ रहा है. एक पक्ष का कहना है कि यह मंदिर पारंपरिक रूप से स्थानीय समाज और श्रद्धालुओं का सार्वजनिक धार्मिक स्थल है, जहां समुदाय के लोग पूजा-अर्चना करते रहे हैं. दूसरी ओर कुछ लोगों ने मंदिर की भूमि और प्रबंधन अधिकारों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है. विवाद बढ़ने के बाद मामला प्रशासन तक पहुंचा. कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर पर ताला लगवा दिया. इसके बाद से मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद है. मंदिर के स्वामित्व और प्रबंधन को लेकर विवाद बाद में न्यायालय तक पहुंच गया और मामला अदालत में विचाराधीन है.

विधानसभा से प्रशासन तक उठाया मुद्दा: उदय लाल भडाणा ने बताया कि इसी विधानसभा बजट सत्र में भगवान देवनारायण के एक प्राचीन मंदिर पर वर्षों से लगा ताले का मुद्दा विधानसभा में उठा, जिसमें कहा गया कि मंदिर कई वर्षों से बंद है, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना करने में परेशानी हो रही है. इस पर सरकार की ओर से मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि मंदिर से जुड़ा स्वामित्व और उपयोग का विवाद अदालत में रहा है, इसलिए प्रशासन को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है.

मंत्री ने विधानसभा में बताया कि जब तक विवाद पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक एकतरफा निर्णय लेकर मंदिर खोलना संभव नहीं है. यह मामला धार्मिक रूप से संवेदनशील है, इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखना भी जरूरी है. प्रशासन सभी पक्षों से बातचीत और कानूनी सलाह के आधार पर समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है. सरकार का कहना है कि अगर अदालत के निर्देश या कानूनी स्थिति स्पष्ट हो जाती है, तभी स्थायी निर्णय लिया जा सकता है.

संपादक की पसंद

