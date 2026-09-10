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"मल्ली ने की थी हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की शुरुआत, बंबर ठाकुर के घर ठहरे थे गोलीकांड के आरोपी"

चिट्टा सप्लायर मल्ली की गिरफ्तारी पर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने साधा बंबर ठाकुर पर निशाना

विधायक त्रिलोक जम्वाल
विधायक त्रिलोक जम्वाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 4:58 PM IST

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बिलासपुर: चिट्टा सप्लायर मलकियत सिंह उर्फ मल्ली को बिलासपुर पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है. जिसको लेकर सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाए. वहीं, उन्होंने बिलासपुर पुलिस की ओर से नशा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की.

भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर निशाना साधा है. उन्होंने पंजाब से गिरफ्तार किए गए चिट्टा सप्लायर मलकियत सिंह उर्फ मल्ली को वर्ष 2024 में बिलासपुर में हुए दिनदहाड़े गोलीकांड से जोड़ते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं. विधायक ने कहा कि पुलिस की जांच अभी जारी है और निष्पक्ष जांच के बाद इस मामले में कई अन्य लोगों के भी गिरफ्तार होने की संभावना है.

बंबर ठाकुर के आवास पर रुके थे गोलीकांड के आरोपी: जम्वाल

त्रिलोक जम्वाल ने आरोप लगाया, "वर्ष 2024 में बिलासपुर जिला मुख्यालय में डीसी कार्याल, एसपी ऑफिस और कोर्ट कांप्लेक्स के समीप दिनदहाड़े हुए गोलीकांड में बाहर से शूटर बुलाया गया था. शूटर को लाने वाला मलकियत सिंह उर्फ मल्ली ही था. हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किलिंग की शुरुआत भी इसी व्यक्ति ने की थी. गोलीकांड से जुड़े आरोपी पूर्व विधायक बंबर ठाकुर के आवास पर रुके थे. इसी मामले में पूर्व विधायक के बेटे की गिरफ्तारी होने और करीब दो माह तक जेल में रहने की बात भी उन्होंने कही. विधायक ने कहा कि अब जब पुलिस ने मल्ली को गिरफ्तार किया है तो इस मामले की जांच में नए तथ्य सामने आ सकते हैं".

मल्ली को बिलासपुर पुलिस ने पंजाब से किया गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि 21 अगस्त को पुलिस ने फोरलेन पर बाइक सवार दो युवकों को चिट्टे के साथ पकड़ा था. मामले की गहन जांच के दौरान पुलिस ने नशा तस्करी के नेटवर्क की कई परतें खोली हैं. इसी जांच के तहत पुलिस ने दो-तीन दिन पहले हिमाचल-पंजाब सीमा पर स्थित गरामोड़ा निवासी मलकियत सिंह उर्फ मल्ली को पंजाब के रोपड़ से गिरफ्तार किया है. विधायक के अनुसार पुलिस जांच में सामने आया है कि मल्ली बिलासपुर और मंडी जिला में चिट्टे का मुख्य सप्लायर था. उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत करीब 10 मामले दर्ज हैं.

पुलिस जांच में कई और खुलासे की उम्मीद

उन्होंने कहा कि मल्ली बिलासपुर में रेलवे प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा है. उन्होंने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर से सवाल किया कि उसे रेलवे प्रोजेक्ट में किसके कहने पर काम मिला. उन्होंने पहले भी कांग्रेस के कुछ नेताओं पर चिट्टा माफिया को संरक्षण देने और गैंगवार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ी तो आने वाले समय में कई अन्य आरोपी भी कानून के शिकंजे में आ सकते हैं.

त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा और बच्चे चिट्टे जैसे खतरनाक नशे की चपेट में आ रहे हैं. बिलासपुर भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण अब नशे के बड़े सौदागर लगातार गिरफ्त में आ रहे हैं. इसके लिए बिलासपुर पुलिस बधाई की पात्र है. नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सराहनीय है.

ये भी पढ़ें: नशे के कारोबार से आरोपी ने बनाया करोड़ों का साम्राज्य! होटल, दुकान, घर और कार सहित ₹3.32 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

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