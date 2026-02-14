ETV Bharat / state

तावडू को गुरुग्राम में शामिल करने की मांग तेज, विधायक बोले- "मुख्यमंत्री की महारैली में उठाएंगे मुद्दा"

नूंह: हरियाणा के नूंह में तावडू विधायक तेजपाल तंवर ने एक बार फिर तावडू को गुरुग्राम जिले में शामिल करने की मांग को जोर-शोर से उठाया है. विधायक ने कहा कि यह क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही पुरानी मांग है. जसे वे मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने मजबूती से रखेंगे. शनिवार को रैली स्थल पर मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया जल्द होनी है.

गुरुग्राम में शामिल होंगे तावडू के ग्राम!: विधायक ने कहा कि "तावडू के कुछ ग्राम गुरुग्राम में शामिल हो सकते हैं. लेकिन हमारी मांग पूरी तावडू को गुरुग्राम जिले में शामिल करने की है. मैं इस मुद्दे को हमेशा मजबूती से उठाता रहा हूं और अब मुख्यमंत्री की महारैली में भी इसे फिर से उनके सामने रखने की कोशिश करूंगा. यह मांग ऐसे समय में फिर जोर पकड़ रही है, जब रविवार 15 फरवरी को तावडू की अनाज मंडी में सीएम सैनी की सोहना-तावडू विकसित महारैली होने जा रही है. यह तावडू में सीएम की पहली विशेष रैली है. जिसमें केंद्रीय मंत्री व सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी साथ होंगे".

CM NAYAB SAINI MEGA RALLY (Etv Bharat)

महारैली की तैयारियां पूरी: सीएम की इस रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. रैली सुबह 11 बजे टीन शेड में आयोजित होगी, जहां मुख्यमंत्री क्षेत्र के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में करीब 700-750 पुलिस अधिकारी व जवान तैनात रहेंगे. इसमें 5 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर, 78 एसआई/एएसआई सहित अतिरिक्त बल शामिल होगा. हेलीपैड से रैली स्थल तक 2.5 किमी क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस निरंतर पेट्रोलिंग करेगी.