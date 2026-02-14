तावडू को गुरुग्राम में शामिल करने की मांग तेज, विधायक बोले- "मुख्यमंत्री की महारैली में उठाएंगे मुद्दा"
तावडू विधायक तेजपाल तंवर ने एक बार फिर तावडू को गुरुग्राम जिले में शामिल करने का मुद्दा उठाया है.
नूंह: हरियाणा के नूंह में तावडू विधायक तेजपाल तंवर ने एक बार फिर तावडू को गुरुग्राम जिले में शामिल करने की मांग को जोर-शोर से उठाया है. विधायक ने कहा कि यह क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही पुरानी मांग है. जसे वे मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने मजबूती से रखेंगे. शनिवार को रैली स्थल पर मीडिया से बातचीत के दौरान विधायक ने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया जल्द होनी है.
गुरुग्राम में शामिल होंगे तावडू के ग्राम!: विधायक ने कहा कि "तावडू के कुछ ग्राम गुरुग्राम में शामिल हो सकते हैं. लेकिन हमारी मांग पूरी तावडू को गुरुग्राम जिले में शामिल करने की है. मैं इस मुद्दे को हमेशा मजबूती से उठाता रहा हूं और अब मुख्यमंत्री की महारैली में भी इसे फिर से उनके सामने रखने की कोशिश करूंगा. यह मांग ऐसे समय में फिर जोर पकड़ रही है, जब रविवार 15 फरवरी को तावडू की अनाज मंडी में सीएम सैनी की सोहना-तावडू विकसित महारैली होने जा रही है. यह तावडू में सीएम की पहली विशेष रैली है. जिसमें केंद्रीय मंत्री व सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी साथ होंगे".
महारैली की तैयारियां पूरी: सीएम की इस रैली को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. रैली सुबह 11 बजे टीन शेड में आयोजित होगी, जहां मुख्यमंत्री क्षेत्र के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में करीब 700-750 पुलिस अधिकारी व जवान तैनात रहेंगे. इसमें 5 डीएसपी, 19 इंस्पेक्टर, 78 एसआई/एएसआई सहित अतिरिक्त बल शामिल होगा. हेलीपैड से रैली स्थल तक 2.5 किमी क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस निरंतर पेट्रोलिंग करेगी.
3 जगहों से होगी एंट्री: वहीं, तीन प्रवेश द्वार बनाए गए हैं एक वीआईपी के लिए और दो आमजन के लिए. मंडी के पीछे पार्किंग की व्यवस्था है. शनिवार को रिहर्सल पूरी हो चुकी है और डीसी अखिल पिलानी, एसपी राजेश कुमार, विधायक तेजपाल तंवर व भाजपा पदाधिकारियों ने अंतिम निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री करीब 15 परियोजनाओं का उद्घाटन/शिलान्यास करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से तावडू गर्ल्स स्कूल का नवनिर्मित भवन, रेवाड़ी रोड पर मॉडर्न तालाब और नई पार्क, पुराने ऐतिहासिक किले का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन विकास शामिल हैं.
दिग्गज रहेंगे मौजूद: क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है. रैली में सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना-तावडू विधायक तेजपाल तंवर, गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा, पटौदी विधायक बिमला चौधरी, वक्फ बोर्ड प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन, जिला प्रमुख जान मोहम्मद, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू, गुरुग्राम जिला अध्यक्ष अजीत सिंह, तावडू नगर पालिका चेयरपर्सन सुनीता सोनी सहित क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे. स्थानीय युवा, क्षेत्रवासी और भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. लोग इसे सोहना-तावडू के विकास के लिए ऐतिहासिक अवसर मान रहे हैं. विधायक की गुरुग्राम विलय वाली मांग से चर्चा फिर तेज हो गई है, जो रैली में और जोर पकड़ सकती है.
