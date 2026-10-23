ETV Bharat / state

उदयपुर में सर्किल के 'नाम' पर संग्राम, विधायक ताराचंद जैन ने CM को लिखा पत्र, महापौर के लोकार्पण पर उठाए सवाल

इस टावर को लेकर विवाद ( फोटो ईटीवी भारत )

उदयपुर : शहर के शोभागपुरा 100 फीट रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर बने सर्किल के नामकरण को लेकर विवाद गहरा गया है. 18 अक्टूबर को टावर का लोकार्पण आर्किटेक्ट्स टावर के नाम से किया गया था. अब भाजपा के शहर विधायक ताराचंद जैन ने इस नामकरण पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है. विधायक ने सर्किल का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) या मेवाड़ रियासत के पूर्व प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़वा के नाम पर रखने की मांग की है. इस मामले में महापौर पारस सिंघवी की सफाई और ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की आंदोलन की चेतावनी के बाद विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है.

पुराने प्रस्तावों के बीच आर्किटेक्ट्स टावर का नाम कैसे आया : विधायक ताराचंद जैन ने पत्र में बताया कि 1 दिसंबर 2017 को नगर निगम की कमेटी में सर्किल का नाम गुरुजी के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित हुआ था. इसके बाद जून 2018 में ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की मांग पर यूआईटी की बैठक में इसे बड़वा के नाम पर करने का निर्णय लिया गया था. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब नामकरण को लेकर पहले से प्रस्ताव और निर्णय होने के दावे हैं तो 18 अक्टूबर को टावर का लोकार्पण आर्किटेक्ट्स टावर के नाम से क्यों किया गया?