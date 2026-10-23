उदयपुर में सर्किल के 'नाम' पर संग्राम, विधायक ताराचंद जैन ने CM को लिखा पत्र, महापौर के लोकार्पण पर उठाए सवाल
विधायक ताराचंद जैन ने प्रशासनिक स्वीकृति के बिना लोकार्पण और विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच कर कार्रवाई की मांग की है.
Published : October 23, 2026 at 10:04 AM IST
उदयपुर : शहर के शोभागपुरा 100 फीट रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर बने सर्किल के नामकरण को लेकर विवाद गहरा गया है. 18 अक्टूबर को टावर का लोकार्पण आर्किटेक्ट्स टावर के नाम से किया गया था. अब भाजपा के शहर विधायक ताराचंद जैन ने इस नामकरण पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है. विधायक ने सर्किल का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) या मेवाड़ रियासत के पूर्व प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़वा के नाम पर रखने की मांग की है. इस मामले में महापौर पारस सिंघवी की सफाई और ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की आंदोलन की चेतावनी के बाद विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया है.
पुराने प्रस्तावों के बीच आर्किटेक्ट्स टावर का नाम कैसे आया : विधायक ताराचंद जैन ने पत्र में बताया कि 1 दिसंबर 2017 को नगर निगम की कमेटी में सर्किल का नाम गुरुजी के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित हुआ था. इसके बाद जून 2018 में ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान की मांग पर यूआईटी की बैठक में इसे बड़वा के नाम पर करने का निर्णय लिया गया था. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब नामकरण को लेकर पहले से प्रस्ताव और निर्णय होने के दावे हैं तो 18 अक्टूबर को टावर का लोकार्पण आर्किटेक्ट्स टावर के नाम से क्यों किया गया?
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विधायक ने उठाए प्रशासनिक स्वीकृति पर सवाल : ताराचंद जैन ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि उनकी अनुपस्थिति में महापौर पारस सिंघवी, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा और भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह की मौजूदगी में जल्दबाजी में लोकार्पण कर दिया गया. उन्होंने प्रशासनिक स्वीकृति के बिना लोकार्पण और विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच कर कार्रवाई की मांग की है. जैन ने सर्किल के रखरखाव के लिए आर्किटेक्ट कमेटी को स्वामित्व या लीज देने और यूआईटी से उद्घाटन की स्वीकृति लेने के संबंध में भी सवाल उठाए हैं.
महापौर की सफाई, संस्थान की चेतावनी : महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि उन्हें भी कार्यक्रम की सूचना ऐन वक्त पर मिली थी और विधायक जैन को नहीं बुलाने की उनकी कोई मंशा नहीं थी. उन्होंने कहा कि यदि गुरुजी के नाम का प्रस्ताव पारित हुआ होगा तो टावर पर उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कराया जाएगा. वहीं, ठाकुर अमरचंद बड़वा स्मृति संस्थान ने कहा कि वर्ष 2018 में इस स्थान को बड़वा के नाम समर्पित करने का निर्णय हो चुका था. संस्थान ने अपने दावे से पीछे नहीं हटने और जरूरत पड़ने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है.