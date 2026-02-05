ETV Bharat / state

विधायक को देख दफ्तर छोड़ भागे जेई, बोले, भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं

पीलीभीत: बरखेड़ा क्षेत्र में बिजली विभाग की मनमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ विधायक स्वामी प्रवक्तानंद का रौद्र रूप देखने को मिला. किसानों को भारी-भरकम बिजली बिल भेजकर प्रताड़ित करने की शिकायत पर शनिवार को स्वामी प्रवक्तानंद अचानक विद्युत विभाग पहुंचे. विधायक के औचक निरीक्षण से विभाग में हड़कंप मच गया, उन्हें देखते ही जूनियर इंजीनियर (जेई) सुनील वर्मा मौके से फरार हो गए.



विधायक के मुताबिक उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि जेई सुनील वर्मा के द्वारा किसानों के बिलों में मनमाने ढंग से बढ़ोतरी की जा रही है. हाल ही में एक ताजा घटना सामने आया था, जहां एक गरीब किसान का महज 10,000 रुपये का बिल बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिया गया था. इस आर्थिक शोषण से त्रस्त होकर जब किसान ने विधायक से गुहार लगाई, तो वे खुद जनता के साथ कार्यालय पहुँचे.

विधायक ने कहा कि मैं गरीबों और किसानों के बदौलत यहां बैठा हूं. अगर विभाग के लोग इसी तरह लूट-मार मचाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

विधायक ने जेई पर आरोप लगाया कि वह न केवल बिल बढ़ा रहे हैं, बल्कि उच्चाधिकारियों को भी गुमराह कर रहे हैं. स्वामी प्रवक्तानंद ने यह भी खुलासा किया कि जब उन्होंने फोन पर जेई से बात करने की कोशिश की, तो जेई ने उनसे बदतमीजी की.