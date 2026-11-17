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'कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर भाजपा ने बेची दी 5000 बीघा जमीन, एक ही व्यक्ति के नाम पर 36 रजिस्ट्रियां '

कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष की ओर से नियम-67 के तहत लाए गए भ्रष्टाचार के प्रस्ताव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. भोरंज से कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में जमीनों से जुड़े कई मामलों को उठाया. सुरेश कुमार ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार विपक्ष के प्रत्येक आरोप का तथ्यों के साथ जवाब देगी. साथ ही जमीनों से जुड़े जिन मामलों का उन्होंने उल्लेख किया है, उन्हें भी विधानसभा में चर्चा के दौरान उठाया जाएगा.

कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने कहा, "भाजपा शासनकाल में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर बद्दी में 5000 बीघा जमीन मात्र एक रुपये के हिसाब से बेच दी गई थी. इसके अलावा धर्मशाला में हजारों बेनामी रजिस्ट्रियां होने और बल्क ड्रग पार्क के आसपास एक ही व्यक्ति के नाम पर 36 रजिस्ट्रियां किए गए".

कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार का बीजेपी पर हमला (ETV Bharat) विधायक सुरेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष के भ्रष्टाचार संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार किया है. क्योंकि सरकार सदन में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा होगी तो पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए मामलों को भी सामने रखा जाएगा और विपक्ष को उनका जवाब देना होगा.