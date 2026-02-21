ETV Bharat / state

विधायक सुरेश गुर्जर की कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, पूर्व सरपंच की मौत, आक्रोशित लोगों ने हाईवे किया जाम

बूंदी: जिले के हिंडोली क्षेत्र में शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बासनी के पूर्व सरपंच बाबू सिंह मीणा की मौत हो गई. खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने स्कूटी सवार बाबू सिंह मीणा को टक्कर मार दी. बाबू मीणा ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. हादसे के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे-52 जाम कर दिया और पर शव रखकर प्रदर्शन किया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया. हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया.

विधायक की कार ने स्कूटी को मारी टक्कर: पुलिस उपाधीक्षक अजीत मेघवनशी ने बताया कि हादसा हिंडोली क्षेत्र में पेंच की बावड़ी के आगे बासनी गणेशजी मंदिर के सामने हुआ. जानकारी के मुताबिक विधायक की स्कॉर्पियो कार ने सामने से आ रही स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार बासनी के पूर्व सरपंच बाबू सिंह मीणा सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए.

इलाज के दौरान वृद्ध की मौत: पुलिस उपाधीक्षक के अनुसार मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभाला और एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने घायल बाबू सिंह मीणा का उपचार शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. बाबू सिंह मीणा की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया.

हाईवे पर लगा लंबा जाम: घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने शव को नेशनल हाईवे-52 पर रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मुआवजे की मांग की. लोगों के विरोध प्रदर्शन और हाईवे पर जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. कई यात्री जाम में फंसे रहे.