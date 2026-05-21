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कानपुर में केस्को एमडी से मिले विधायक सुरेंद्र मैथानी, बोले- "रात में सब स्टेशन पर बैठाएं अफसर"

केस्को एमडी से वार्ता करते भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी. ( Photo credit: ETV Bharat )