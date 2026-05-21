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कानपुर में केस्को एमडी से मिले विधायक सुरेंद्र मैथानी, बोले- "रात में सब स्टेशन पर बैठाएं अफसर"

केस्को एमडी नेहा जैन ने गुरुवार को कानपुर दक्षिण के उन सबस्टेशनों का निरीक्षण किया.

केस्को एमडी से वार्ता करते भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी.
केस्को एमडी से वार्ता करते भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 9:16 PM IST

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कानपुर : शहर के दक्षिण क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या के बाद गुरुवार को भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने केस्को एमडी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत संकट को लेकर उनसे बातचीत की.

विधायक ने केस्को एमडी से कहा कि प्रशासनिक अफसर कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम चार बजे तक घर से मत निकलिए. लेकिन, जब घर में लाइट नहीं होगी तो जनता कैसे रुक सकती है? विधायक ने एमडी से कहा कि कुछ दिनों तक वरिष्ठ अफसरों को रात आठ बजे से लेकर 11 बजे तक सबस्टेशन पर बैठाइए. जिससे अगर बिजली कटौती होती है तो अफसर आमजन की दिक्कतों को सुन सकें.

उन्होंने कहा कि तय हुआ कि प्रत्येक सब स्टेशनों पर हाथ गाड़ी की जगह प्रत्येक रिपेयर गैंग को ई रिक्शा आदि दिए जाएंगे. अविलंब ओवरलोड ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाया जाएगा. ट्राॅली को भी तुरंत बढ़ाया जाएगा. लोकल फाल्टों को अभिलंब ठीक किया जाएगा. केस्को एमडी नेहा जैन ने कहा कि वह विभागीय अफसरों से इस मामले पर बात करेंगी. जिससे आमजन को अधिक से अधिक बिजली मिल सके.

केस्को एमडी ने सबस्टेशनों का किया निरीक्षण : केस्को एमडी नेहा जैन ने गुरुवार को कानपुर दक्षिण के उन सबस्टेशनों का निरीक्षण किया, जहां पर बिजली की समस्या लगातार आ रही थी. उन्होंने अफसरों से कहा कि सबस्टेशन पर मुस्तैद रहिए. अगर कोई समस्या आ रही है तो उसकी जानकारी उन्हें भी दी जाए, जिससे फाॅल्ट या अन्य दिक्कतों का समाधान समय से हो सके.

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