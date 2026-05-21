कानपुर में केस्को एमडी से मिले विधायक सुरेंद्र मैथानी, बोले- "रात में सब स्टेशन पर बैठाएं अफसर"
केस्को एमडी नेहा जैन ने गुरुवार को कानपुर दक्षिण के उन सबस्टेशनों का निरीक्षण किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 9:16 PM IST
कानपुर : शहर के दक्षिण क्षेत्र में बिजली कटौती की समस्या के बाद गुरुवार को भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने केस्को एमडी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में विद्युत संकट को लेकर उनसे बातचीत की.
विशेष रूप से गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक भीषण विद्युत संकट से, जनता को,हो रही भारी दिक्कत को दूर करने के लिए,केस्को MD से वार्ता कर सुनिश्चित कराया कि, जहां-जहां समस्याएं हैं ऐसे प्रत्येक सब स्टेशन पर,रात्रि 8:00 से रात्रि 1:00 बजे तक अतिरिक्त सीनियर अधिकारी… pic.twitter.com/VhmwTZzs3m— Surendra Maithani (@SurendraMaithan) May 21, 2026
विधायक ने केस्को एमडी से कहा कि प्रशासनिक अफसर कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम चार बजे तक घर से मत निकलिए. लेकिन, जब घर में लाइट नहीं होगी तो जनता कैसे रुक सकती है? विधायक ने एमडी से कहा कि कुछ दिनों तक वरिष्ठ अफसरों को रात आठ बजे से लेकर 11 बजे तक सबस्टेशन पर बैठाइए. जिससे अगर बिजली कटौती होती है तो अफसर आमजन की दिक्कतों को सुन सकें.
उन्होंने कहा कि तय हुआ कि प्रत्येक सब स्टेशनों पर हाथ गाड़ी की जगह प्रत्येक रिपेयर गैंग को ई रिक्शा आदि दिए जाएंगे. अविलंब ओवरलोड ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाया जाएगा. ट्राॅली को भी तुरंत बढ़ाया जाएगा. लोकल फाल्टों को अभिलंब ठीक किया जाएगा. केस्को एमडी नेहा जैन ने कहा कि वह विभागीय अफसरों से इस मामले पर बात करेंगी. जिससे आमजन को अधिक से अधिक बिजली मिल सके.
केस्को एमडी ने सबस्टेशनों का किया निरीक्षण : केस्को एमडी नेहा जैन ने गुरुवार को कानपुर दक्षिण के उन सबस्टेशनों का निरीक्षण किया, जहां पर बिजली की समस्या लगातार आ रही थी. उन्होंने अफसरों से कहा कि सबस्टेशन पर मुस्तैद रहिए. अगर कोई समस्या आ रही है तो उसकी जानकारी उन्हें भी दी जाए, जिससे फाॅल्ट या अन्य दिक्कतों का समाधान समय से हो सके.
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