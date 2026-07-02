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उल्टा टांग दूंगा, दिमाग ठीक कर दूंगा... जल निगम के इंजीनियर पर भड़के विधायक सुरेंद्र मैथानी, जानिए पूरा मामला

विधायक के कड़े रुख के बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर लीकेज को ठीक करने और जल निकासी का कार्य शुरू किया.

भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने इंजीनियर को लगाई लताड़.
भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने इंजीनियर को लगाई लताड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 4:02 PM IST

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कानपुर : गोविंद नगर क्षेत्र में पेयजल की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से करीब 25 घरों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई. बुधवार देर रात करीब 1 बजे हुई इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने विधायक सुरेंद्र मैथानी को मामले की सूचना दी. गुरुवार सुबह 11 बजे विधायक ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और जल निगम के उच्च अधिकारियों से फोन पर संपर्क कर भारी नाराजगी व्यक्त की.

विधायक ने जल निगम के चीफ इंजीनियर को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिम्मेदार लोगों को तुरंत मौके पर भेजकर इसे ठीक कराएं, वरना उल्टा टांग दूंगा और एफआईआर कराकर दिमाग ठीक कर दूंगा. विधायक के इस कड़े रुख के बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर लीकेज को ठीक करने और जल निकासी का कार्य शुरू किया.

25-30 घरों में पानी भरा. विधायक भड़के. (Video Credit; ETV Bharat)

जेसीबी खुदाई के दौरान कटी मुख्य लाइन : गोविंद नगर स्थित डबल पुलिया के पास जल निगम जेसीबी से खुदाई करा रहा है. इसी दौरान मुख्य पाइपलाइन कट गई. स्थानीय निवासी रोहित शर्मा ने बताया, देर रात कार्य चल रहा था, नागरिकों ने नाली में मिट्टी डालने का विरोध किया था और सावधानी से काम करने का अनुरोध किया था. ठेकेदार ने ग्रामीणों की बात को अनसुना कर दिया और कहा कि सरकारी कार्य के कारण यह स्थान 15-20 दिनों तक इसी स्थिति में रहेगा. इसके बाद मुख्य पाइपलाइन टूट गई और ठेकेदार सहित मजदूर मौके से चले गए.

घरों के भीतर तक भरा पानी : पाइपलाइन फटने से पानी के तेज बहाव के कारण निचले इलाके में स्थित मकानों के कमरों और आंगन में पानी भर गया. क्षेत्र के एक अन्य निवासी डीके श्रीवास्तव ने बताया कि घरों के भीतर जलजमाव होने से लोगों को दैनिक कार्यों में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. लोग घर के अंदर भी चप्पल पहनने को मजबूर हैं.

जल निगम द्वारा मरम्मत कार्य जारी : विभागीय अधिकारियों के अनुसार, नुकसान को बढ़ने से रोकने के लिए मुख्य पाइपलाइन से होने वाली जलापूर्ति को फिलहाल बंद कर दिया गया है. जल निगम की तकनीकी टीम को घटना स्थल पर तैनात किया गया है, जो लीकेज को ठीक करने और बस्तियों में जमा पानी को निकालने का प्रयास कर रही है. हालांकि, स्थानीय निवासियों को क्षेत्र से पूरी तरह पानी हटने और आपूर्ति बहाल होने का इंतजार है.

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