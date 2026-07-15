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पानी की समस्या के लिए अधिकारी जिम्मेदार, हम सवाल नहीं समस्या का करते हैं निराकरण : सुनील सोनी

रायपुर : छत्तीसगढ़ को बने अब 26 साल होने को है.लेकिन आज भी बड़ी आग लगने पर दूसरे जिलों के फायर ब्रिगेड पर निर्भर रहना पड़ता है.इसे लेकर सदन में बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने सरकार से रायपुर शहर में नए फायर स्टेशन खोलने की मांग की. सुनील सोनी ने कहा कि रायपुर शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए कम से कम चारों ओर एक-एक फायर स्टेशन की आवश्यकता है,साथ ही साथ आधुनिक गाड़ियों की भी विभाग को जरुरत है.ताकि बड़ी आग पर जल्द काबू पाया जा सके. फायर स्टेशन और रायपुर शहर में पानी की समस्या को लेकर विधायक सुनील सोनी से चर्चा की ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे ने.

सदन में गूंजा पानी और फायर स्टेशन का मुद्दा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल : आप लोगों ने आज रायपुर शहर में लगने वाले आग पर सवाल उठाया है ?

जवाब : स्वाभाविक रुप से रायपुर में जो फायर स्टेशन होने चाहिए थे वो नहीं है.जब मैं महापौर था तो गुढ़ियारी में एक फायर स्टेशन था.वो फायर स्टेशन अब कंडम हो चुका है.हम चाहते हैं कि कम से कम चारों दिशाओं में मिलाकर चार हो.भारत सरकार की जो फायर सेफ्टी एडवायजरी कमेटी है दो लाख के पीछे 1 होना चाहिए तो 18 लाख की आबादी वाले शहर के लिए तो कायदे से 9 होने चाहिए. लेकिन 9 ना सही तो कम से कम 4 तो हो .साथ ही साथ आधुनिक गाड़ियां हो, टावर गाड़ियां हो क्योंकि आज बिल्डिंग की हाईट बढ़ रही है. 10 से 15 मंजिल तक लोग जा रहे हैं टाउन एंड कंट्री नक्शा पास कर रही है.तो हम आधुनिक रुप से व्यवस्था नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यदि कोई दुर्घटना होती है तो हम असहाय रहेंगे.आज भी हम राजधानी बनने के बाद बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट पर आश्रित हैं.25-26 साल हो गए हैं राजधानी बने तो ये थोड़ा दुख होता है.मुझे मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम चार फायर स्टेशन स्थापित करेंगे और आधुनिक गाड़ियां खरीदेंगे.