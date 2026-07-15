पानी की समस्या के लिए अधिकारी जिम्मेदार, हम सवाल नहीं समस्या का करते हैं निराकरण : सुनील सोनी
रायपुर की बढ़ती आबादी को लेकर आग और पानी के मुद्दे पर भी सवाल उठे.सुनील सोनी ने नए फायर स्टेशन खोलने की मांग की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 15, 2026 at 7:30 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ को बने अब 26 साल होने को है.लेकिन आज भी बड़ी आग लगने पर दूसरे जिलों के फायर ब्रिगेड पर निर्भर रहना पड़ता है.इसे लेकर सदन में बीजेपी विधायक सुनील सोनी ने सरकार से रायपुर शहर में नए फायर स्टेशन खोलने की मांग की. सुनील सोनी ने कहा कि रायपुर शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए कम से कम चारों ओर एक-एक फायर स्टेशन की आवश्यकता है,साथ ही साथ आधुनिक गाड़ियों की भी विभाग को जरुरत है.ताकि बड़ी आग पर जल्द काबू पाया जा सके. फायर स्टेशन और रायपुर शहर में पानी की समस्या को लेकर विधायक सुनील सोनी से चर्चा की ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे ने.
|सवाल : आप लोगों ने आज रायपुर शहर में लगने वाले आग पर सवाल उठाया है ?
जवाब : स्वाभाविक रुप से रायपुर में जो फायर स्टेशन होने चाहिए थे वो नहीं है.जब मैं महापौर था तो गुढ़ियारी में एक फायर स्टेशन था.वो फायर स्टेशन अब कंडम हो चुका है.हम चाहते हैं कि कम से कम चारों दिशाओं में मिलाकर चार हो.भारत सरकार की जो फायर सेफ्टी एडवायजरी कमेटी है दो लाख के पीछे 1 होना चाहिए तो 18 लाख की आबादी वाले शहर के लिए तो कायदे से 9 होने चाहिए. लेकिन 9 ना सही तो कम से कम 4 तो हो .साथ ही साथ आधुनिक गाड़ियां हो, टावर गाड़ियां हो क्योंकि आज बिल्डिंग की हाईट बढ़ रही है. 10 से 15 मंजिल तक लोग जा रहे हैं टाउन एंड कंट्री नक्शा पास कर रही है.तो हम आधुनिक रुप से व्यवस्था नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यदि कोई दुर्घटना होती है तो हम असहाय रहेंगे.आज भी हम राजधानी बनने के बाद बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट पर आश्रित हैं.25-26 साल हो गए हैं राजधानी बने तो ये थोड़ा दुख होता है.मुझे मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम चार फायर स्टेशन स्थापित करेंगे और आधुनिक गाड़ियां खरीदेंगे.
|सवाल : आपने सदन में सवाल उठाया था कि शहर में 1 लाख 21 हजार घरों में नल से पानी नही जा रहा है.आप शहर के विधायक हैं पार्टी का चेहरा हैं तो संभवत: लोग आपके पास आएंगे. तो इसका निदान क्या है.
जवाब : निदान इसका सिर्फ एक ही है कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो.शहर के लिए पानी की कमी नहीं है.250 एमएलटी पानी चाहिए और शहर के पास 350 एमएलटी पानी है. इसमें सिर्फ व्यवस्था की कमी है.अमृत मिशन में जो पाइप लाइन बिछी है उसको राइसिंग लाइन से जोड़ा है.पुराना जो पाइप लाइन है उसको हाइजिन लाइन से जोड़ दिया तो पानी कहां से आएगा.हम दो लाख घरों को पानी नहीं दे पा रहे हैं.इसलिए मैंने कहा कि इस समस्या को लेकर विभागीय समीक्षा की जाए तो इस समस्या को दूर करने की इच्छा शक्ति है तो हो जाएगा. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है.क्योंकि जब मैं था तो उस समय मैंने मैप बनवाया था.आज टैंकर चलता है मानो जहां पर टंकी है वहां 20-20 टैंकर चलते हैं तो आप समझ लिजिए कि लोग टैंकर उत्सव मना रहे हैं.
|सवाल :इन सब चीजों को लेकर जब विपक्ष से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि अब तो तीन इंजन की सरकार है तो किससे जवाब खोज रहे हैं.
जवाब : हम सवाल नहीं कर रहे हैं हमारे पास जवाब है कि इन सभी चीजों का निराकरण जल्द होगा.
कांग्रेस और भूपेश बघेल ने बनाया भ्रष्टाचार का विश्व रिकॉर्ड,पांच साल बाद हर चीज का दूंगा जवाब : सुशांत शुक्ला
साय मंत्रिमंडल में अनुभवहीनता, ढाई साल में बीजेपी ने सब कुछ किया बर्बाद : उमेश पटेल
बाघों का शिकार और तस्करी का मुद्दे पर विपक्ष का हल्लाबोल, सरकार बोली दोषियों पर हुई सख्त कार्रवाई