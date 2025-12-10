हिमाचल में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितना मिलता है कोटा? सरकार ने दिया ये जवाब
विधायक सुखराम चौधरी ने हिमाचल सरकार से सरकारी नौकरियों में हिमाचल के खिलाड़ियों को मिलने वाले कोटा के बारे में पूछा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 4:02 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश-प्रदेश का मान बढ़ाया है. ऐसे खिलाड़ियों को सरकारी विभागों नौकरी देने का प्रावधान है. इसी को लेकर बीते हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी ने सुखविंदर सरकार में आयुष मंत्री से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कोटा दिए जाने को लेकर सवाल पूछा.
शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक सुखराम चौधरी ने तारांकित प्रश्न संख्या 3832 के तहत सरकार से खिलाड़ियों के कोटा को लेकर सवाल किया. विधायक सुखराम चौधरी ने आयुष मंत्री यादविंदर गोमा से पूछा कि खिलाड़ियों को सरकारी क्षेत्र में सर्विस के लिए कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है? साथ ही यह कोटा किस श्रेणी के खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसका ब्यौरा मांगा?
विधायक सुखराम चौधरी के सवालों पर सरकार की ओर से बताया गया कि खिलाड़ियों को सरकारी क्षेत्र में सर्विस के लिए तीन प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है. इस खेल कोटे के तहत श्रेणी के हिसाब से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है.
सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए खिलाड़ियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है.
- पहली श्रेणी क्रमांक I के तहत ओलंपिक खेल, शीतकालीन ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेलों में शीतकालीन/एशियाड के पदक विजेता खिलाड़ियों का रखा गया है.
- श्रेणी क्रमांक II के तहत ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का रखा गया है.
- श्रेणी क्रमांक III के तहत दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों, राष्ट्रीय खेलों, मान्यता प्राप्त वरिष्ठ चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.
- श्रेणी क्रमांक IV के तहत अखिल भारतीय अंतरविश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले, अखिल भारतीय राष्ट्रीय विद्यालय खेल, अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता और PYKKA प्रतियोगिता के तहत आयोजित महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव में पदक विजेता, मान्यता प्राप्त जूनियर राष्ट्रीय खेल चैंपियनशिप में पदक विजेता, दक्षिण एशियाई महासंघ (SAF) खेलों में भागीदारी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कम से कम तीन बार हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण का लाभ दिया जाता है.
