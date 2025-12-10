ETV Bharat / state

हिमाचल में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितना मिलता है कोटा? सरकार ने दिया ये जवाब

शिमला: हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर देश-प्रदेश का मान बढ़ाया है. ऐसे खिलाड़ियों को सरकारी विभागों नौकरी देने का प्रावधान है. इसी को लेकर बीते हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान पांवटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी ने सुखविंदर सरकार में आयुष मंत्री से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कोटा दिए जाने को लेकर सवाल पूछा.

शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक सुखराम चौधरी ने तारांकित प्रश्न संख्या 3832 के तहत सरकार से खिलाड़ियों के कोटा को लेकर सवाल किया. विधायक सुखराम चौधरी ने आयुष मंत्री यादविंदर गोमा से पूछा कि खिलाड़ियों को सरकारी क्षेत्र में सर्विस के लिए कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है? साथ ही यह कोटा किस श्रेणी के खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसका ब्यौरा मांगा?

विधायक सुखराम चौधरी के सवालों पर सरकार की ओर से बताया गया कि खिलाड़ियों को सरकारी क्षेत्र में सर्विस के लिए तीन प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है. इस खेल कोटे के तहत श्रेणी के हिसाब से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है.