'जब पाकिस्तान ने छक्के छुड़ाए तो मंत्री पद पर क्यों हो? लाहौर चले जाओ', मंत्री जगत नेगी पर भड़के सुधीर शर्मा
जब देश की सेना पर ही भरोसा न रहे तो ऐसे लोगों के लिए लाहौर का टिकट ही सबसे सही विकल्प है: सुधीर शर्मा
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:48 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद से प्रदेश में सियासी तूफान उठा हुआ है. विपक्ष लगातार हमलावर है और मंत्री से माफी मांगने की मांग कर रहा है. वहीं, अब धर्मशाला से बीजेपी विधायक ने मंत्री जगत नेगी को लाहौर जाने की नसीहत दी है.
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में मंत्री जगत सिंह नेगी ने जो बयान दिया, उस पर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने जमकर निशाना साधा है. सुधीर शर्मा ने कहा, "मैं मंत्री जगत नेगी के बयान की निंदा करता हूं. ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य शक्ति का लोहा पूरे विश्व ने माना है. जगत नेगी ने जो बात कही है कि पाकिस्तान छक्के छुड़ा गया तो आप मंत्री पद पर क्यों हो? लाहौर चले जाओ. वहीं, जाकर के रहो. इस देश के नागरिक को इस देश की बात करनी है.
सुधीर शर्मा ने पूर्व की यूपीए सरकार को भी आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि जो यूपीए की सरकार 10 वर्षों तक रही, उस समय एक गोली तक नहीं खरीदी गई थी. बुलेट प्रूफ वेस्ट तक हमारे नौजवानों के पास नहीं थी. ये उनकी पार्टी (कांग्रेस) की करतूत है.जो कहते हैं पाकिस्तान छक्के छुड़ा गया. भारत की शक्ति को पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व मान रहा है. ये उनको इसका पता नहीं है. उनके नेता क्या-क्या बयान देते रहते हैं. केंद्र के लिए कुछ भी कहते हैं. जिससे उनकी पूरे देश में खिल्ली उड़ रही है. शायद इसकी की फ्रस्ट्रेशन होगी, जो उनके मुंह से ऐसी बाते निकल गई होगी.
ऑपरेशन सिंदूर पर जगत नेगी ने क्या कहा?
दरअसल, बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम-67 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, जब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 'राफेल विमान' और 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर बयान दिया. भाजपा की ओर से साझा किए गए वीडियो में मंत्री कहते हुए दिख रहे हैं- "700 करोड़ का जहाज खरीदना था, राफेल नाम का, लेकिन आपने उसे 2300 करोड़ में खरीदा. वहां भ्रष्टाचार हुआ. वो क्या कोई चांदी और सोने का जेट था, जो 700 करोड़ के जेट को आपने 2300 करोड़ में खरीदा. और क्या उस राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए. आप बताओ तो सही कहां छुड़ाए. अपने छक्के उल्टे छूट गए."
मंत्री के इसी बयान को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई है और इसे भारतीय सेना के पराक्रम से जोड़ते हुए कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है.
ये भी पढ़ें: 'ऑपरेशन सिंदूर' पर हिमाचल विधानसभा में मचा संग्राम! मंत्री जगत नेगी के बयान पर भड़के नेता प्रतिपक्ष जयराम
ये भी पढ़ें: 'सेना पर बयान देना सही नहीं, इंडियन आर्मी पर हमेशा रहेगा गर्व', जगत नेगी की विवादित टिप्पणी पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह