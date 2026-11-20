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'जब पाकिस्तान ने छक्के छुड़ाए तो मंत्री पद पर क्यों हो? लाहौर चले जाओ', मंत्री जगत नेगी पर भड़के सुधीर शर्मा

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में मंत्री जगत सिंह नेगी ने जो बयान दिया, उस पर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने जमकर निशाना साधा है. सुधीर शर्मा ने कहा, "मैं मंत्री जगत नेगी के बयान की निंदा करता हूं. ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य शक्ति का लोहा पूरे विश्व ने माना है. जगत नेगी ने जो बात कही है कि पाकिस्तान छक्के छुड़ा गया तो आप मंत्री पद पर क्यों हो? लाहौर चले जाओ. वहीं, जाकर के रहो. इस देश के नागरिक को इस देश की बात करनी है.

सुधीर शर्मा ने पूर्व की यूपीए सरकार को भी आड़े हाथ लिया. उन्होंने कहा कि जो यूपीए की सरकार 10 वर्षों तक रही, उस समय एक गोली तक नहीं खरीदी गई थी. बुलेट प्रूफ वेस्ट तक हमारे नौजवानों के पास नहीं थी. ये उनकी पार्टी (कांग्रेस) की करतूत है.जो कहते हैं पाकिस्तान छक्के छुड़ा गया. भारत की शक्ति को पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व मान रहा है. ये उनको इसका पता नहीं है. उनके नेता क्या-क्या बयान देते रहते हैं. केंद्र के लिए कुछ भी कहते हैं. जिससे उनकी पूरे देश में खिल्ली उड़ रही है. शायद इसकी की फ्रस्ट्रेशन होगी, जो उनके मुंह से ऐसी बाते निकल गई होगी.

ऑपरेशन सिंदूर पर जगत नेगी ने क्या कहा?