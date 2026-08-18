विजिलेंस के सामने कई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए MLA सुधीर शर्मा, जांच एजेंसी से मांगा अतिरिक्त समय
विजिलेंस ने सुधीर शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के वाहनों की खरीद और उनके वित्तपोषण से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 9:00 PM IST
धर्मशाला: धर्मशाला से भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच में शामिल होने के लिए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के धर्मशाला स्थित कार्यालय पहुंचे. करीब ढाई घंटे की पूछताछ के बाद विजिलेंस ने कहा कि नोटिस में मांगे गए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड पेश नहीं किए जा सके. सुधीर शर्मा ने इन दस्तावेजों को उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है. अब जांच एजेंसी इन दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड के मिलने के बाद आगे की जांच करेगी.
क्या है मामला?
यह मामला सुधीर शर्मा के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति की FIR से जुड़ा है. राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 29 जुलाई 2026 को मामला दर्ज किया था. इसी मामले में जांच एजेंसी ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था. मंगलवार को सुधीर शर्मा करीब 11:30 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश हुए और नोटिस के जवाब में अपना लिखित उत्तर भी सौंपा.
ढाई घंटे तक हुई पूछताछ
राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, पूछताछ के दौरान सुधीर शर्मा से उनकी संपत्ति, बैंक खातों, निवेश, शेयर और अन्य वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई सवाल पूछे गए. विजिलेंस का कहना है कि पहले नोटिस के जरिए जिन दस्तावेजों की मांग की गई थी, उनमें से कई रिकॉर्ड मंगलवार को उपलब्ध नहीं करवाए गए. जांच एजेंसी ने शेयर और प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री तथा उन्हें सरेंडर करने से संबंधित रिकॉर्ड मांगा है. इसमें डीमैट अकाउंट, ब्रोकर रिकॉर्ड और बैंकिंग ट्रेल से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं. इसके अलावा अचल संपत्तियों की खरीद और बिक्री तथा उनसे जुड़े बैंक लेनदेन का रिकॉर्ड भी मांगा गया है.
जांच में धर्मशाला के रक्कड़ स्थित बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण को लेकर भी कई दस्तावेज मांगे गए हैं. विजिलेंस ने मकान के निर्माण पर हुए कुल खर्च, बिल और वाउचर, निर्माण खाते, भुगतान का रिकॉर्ड, ठेकेदारों के नाम और उनके पूरे विवरण की जानकारी मांगी है. इसके अलावा प्रत्येक ठेकेदार को किए गए भुगतान की तारीख, माध्यम और संबंधित बैंकिंग रिकॉर्ड भी जांच का हिस्सा है.
वाहन, कर्ज और निवेश की भी जांच
विजिलेंस ने सुधीर शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों के वाहनों की खरीद और उनके वित्तपोषण से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं. इसके साथ ही असुरक्षित ऋण और एडवांस, निवेश, बैंक खातों तथा अन्य वित्तीय होल्डिंग्स की जानकारी भी मांगी गई है. जांच एजेंसी ने भारत और विदेश में संबंधित व्यक्तियों के नाम या उनके लाभकारी स्वामित्व में रही चल और अचल संपत्तियों का विवरण भी तलब किया है.
पुलिस मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार, मंगलवार की पूछताछ के दौरान रक्कड़ स्थित मकान के निर्माण खर्च से संबंधित पूरा दस्तावेजी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया. एजेंसी का कहना है कि ठेकेदारों की पहचान, उनके द्वारा किए गए काम, काम की कीमत, बिल, इनवॉयस और भुगतान से संबंधित पूरी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है. इन दस्तावेजों के जरिए जांच एजेंसी विधायक की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का बैंक, टैक्स, संपत्ति और अन्य सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करना चाहती है. विजिलेंस ने अपने बयान में कहा है कि जांच के दौरान कुछ ऐसी संपत्तियों से संबंधित जानकारी और सामग्री भी सामने आई है, जिनके बारे में संदेह है कि उन्हें आरोपी के संभावित लाभकारी हित के लिए बेनामी या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से अर्जित अथवा रखा गया हो सकता है. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि इस पहलू की फिलहाल जांच की जा रही है. यह आरोप जांच का हिस्सा हैं और इन पर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.
कानून के अनुसार होगी कार्रवाई
विजिलेंस के अनुसार, पूछताछ के लिए पहुंचने से पहले सुधीर शर्मा और उनके समर्थक विजिलेंस कार्यालय के पास एकत्र हुए और नारे लगाए. पुलिस ने कहा कि इससे कुछ समय के लिए कानून व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी. मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है और तथ्यों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. विजिलेंस ने कहा है कि मामले की जांच अभी जारी है. एजेंसी के मुताबिक जांच पेशेवर, निष्पक्ष और कानून के अनुरूप की जाएगी। किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति या पद को कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जाएगा. अब सुधीर शर्मा की ओर से मांगे गए अतिरिक्त दस्तावेज कब उपलब्ध करवाए जाते हैं, यह जांच की अगली कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण होगा.
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