'कुर्सी पर खुद को अमर समझ रहे मुख्यमंत्री', विजिलेंस पूछताछ के बाद सुधीर शर्मा का CM सुक्खू पर हमला
सुधीर शर्मा ने कहा कि वह हर चुनाव में अपनी संपत्ति का विवरण चुनावी हलफनामे में देते आए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 5:48 PM IST
धर्मशाला: आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस की पूछताछ के बाद धर्मशाला से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. सुधीर शर्मा ने कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और विजिलेंस की ओर से मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जांच की आड़ में राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि एफआईआर और जांच के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता.
आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज FIR के संबंध में सुधीर शर्मा मंगलवार को धर्मशाला स्थित विजिलेंस कार्यालय पहुंचे थे. पूछताछ के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि विजिलेंस की ओर से पूछे गए अधिकांश सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए हैं. कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए हैं, जिन्हें भी उपलब्ध करवाया जाएगा. उनका कहना था कि उनकी संपत्ति से जुड़ी कुछ जानकारियां जांच एजेंसी के पास पूरी नहीं थीं, जिन्हें पूछताछ के दौरान स्पष्ट किया गया है.
संपत्ति को लेकर क्या बोले सुधीर शर्मा?
सुधीर शर्मा ने कहा कि पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले में विजिलेंस के पास भूमि बिक्री की केवल दो रजिस्ट्रियों की जानकारी थी, जबकि वास्तविक संख्या 14 रजिस्ट्रियों की है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में रिकॉर्ड को दुरुस्त करवाया गया है. सभी लेन-देन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं और इन्हें छिपाने का कोई सवाल ही नहीं है. संबंधित अवधि में बैजनाथ की पैतृक भूमि के दो हिस्सों की बिक्री हुई थी. इन दोनों लेन-देन की कुल राशि 74.07 लाख रुपये थी. दोनों बिक्री विधिवत पंजीकृत हैं और इनके दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं. उन्होंने शेयरों की बिक्री को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि उनका डीमैट अकाउंट बैंक के माध्यम से संचालित होता है. शेयरों की खरीद और बिक्री से प्राप्त रकम उनके बैंक खाते में आई है और उस पर नियमानुसार आयकर भी जमा किया गया है. डीमैट अकाउंट और निवेश से जुड़े दस्तावेज भी विजिलेंस को सत्यापन के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं.
'2003 से चुनावी हलफनामे में दे रहा संपत्ति का ब्यौरा'
अपनी संपत्ति को लेकर उठ रहे सवालों पर सुधीर शर्मा ने कहा कि वह वर्ष 2003 से चुनाव लड़ रहे हैं और हर चुनाव में अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण चुनावी हलफनामे में देते आए हैं. उन्होंने कहा कि चुनावी हलफनामे सार्वजनिक दस्तावेज हैं और सरकारी रिकॉर्ड के जरिए भी संपत्तियों की जानकारी सत्यापित की जा सकती है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब जमीन के रजिस्ट्रेशन, राजस्व रिकॉर्ड, बैंक खाते और डीमैट खातों की जानकारी संबंधित विभागों के पास मौजूद है, तो संपत्ति छिपाने का आरोप किस आधार पर लगाया जा रहा है.
'सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश'
सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार रोजगार, विकास और अन्य मुद्दों पर दबाव में है और अब विपक्ष को निशाना बनाकर जनता का ध्यान इन मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है. मुख्यमंत्री के भीतर यह भावना पैदा हो गई है कि वह इस कुर्सी पर अमर हो गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर, जांच और दबाव की राजनीति के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वह इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं.
विजिलेंस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती को लेकर भी सुधीर शर्मा ने सरकार पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि वह इसे अपना सुरक्षा घेरा मानते हैं और कम से कम इससे उनकी सुरक्षा तो हो रही है. पुलिस और प्रशासन पर भी ऊपर से दबाव है और कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें किसी कानूनसम्मत जांच से कोई आपत्ति नहीं है और वह जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं. उनकी आपत्ति केवल इस बात को लेकर है कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और सभी के लिए समान होनी चाहिए. यदि किसी संपत्ति या लेन-देन को छिपाने का आरोप है तो जांच एजेंसी उस संपत्ति की स्पष्ट पहचान करे और संबंधित रिकॉर्ड सामने रखे.
'राजनीतिक दबाव से नहीं दबेगी विपक्ष की आवाज'
सुधीर शर्मा ने कहा कि एफआईआर और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्हें जनता के मुद्दे उठाने से नहीं रोका जा सकता. उन्होंने दावा किया कि हिमाचल की जनता सरकार की कार्यप्रणाली को देख रही है और समय आने पर इसका जवाब देगी. उन्होंने कहा कि उनकी मांग जांच रोकने की नहीं है. उनकी मांग केवल इतनी है कि जांच तथ्य आधारित, निष्पक्ष और समान तरीके से हो. सभी संबंधित दस्तावेज विजिलेंस को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और अंतिम सच्चाई रिकॉर्ड की जांच से ही सामने आएगी.
क्या है पूरा मामला?
हिमाचल स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों को लेकर FIR दर्ज की है. यह मामला प्रारंभिक जांच के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. इसी मामले में पूछताछ के लिए सुधीर शर्मा को विजिलेंस कार्यालय बुलाया गया था. मामले में जांच अभी जारी है और आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.
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