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विधायक शिव अरोड़ा ने अधिकारियों को लगाई फटकार, डीएम ने FIR दर्ज करने की कही बात, जानिए मामला

मुख्यमंत्री घोषणा के कार्यों की समीक्षा बैठक में चढ़ा विधायक शिव अरोड़ा का पारा, डीएम ने अधिकारियों की लापरवाही और लेतलतीफी पर दिखाई सख्ती

Uhdam Singh Nagar DM Meeting
मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा बैठक (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 7, 2026 at 9:51 PM IST

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रुद्रपुर: कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा बैठक में विधायक शिव अरोरा ने विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. खासकर त्रिशूल चौक से अटरिया मोड़ तक चल रहे 8 लेन सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्य में देरी को लेकर विधायक ने सख्त नाराजगी जताई. वहीं, बैठक में डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने भी साफ कहा कि लापरवाही बरतने वाले विभागों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराई जाएगी.

मुख्यमंत्री घोषणाओं को लेकर हुई समीक्षा बैठक: दरअसल, रुद्रपुर स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री घोषणा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान विधायक शिव अरोरा ने मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में देरी पर नाराजगी जताई.

8 लेन सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण की चर्चा: बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा त्रिशूल चौक से अटरिया मोड़ तक प्रस्तावित 8 लेन सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण परियोजना को लेकर हुई. विधायक शिव अरोरा ने कहा कि साल 2023 में उनके प्रस्ताव पर इस परियोजना को स्वीकृति मिली थी और इसके लिए 32 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी हो चुकी है, लेकिन कार्य की गति बेहद धीमी है.

विधायक शिव अरोरा ने त्रिशूल चौक से डीडी चौक तक चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही डीडी चौक से अटरिया मोड़ मेडिकल कॉलेज तक यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम जल्द पूरा करने को कहा.

Uhdam Singh Nagar DM Meeting
रुद्रपुर में मुख्यमंत्री घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की कही बात: वहीं, विधायक की नाराजगी को गंभीरता से लेते हुए डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी विभाग की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी. प्रशासन ने अक्टूबर 2026 तक अटरिया मोड़ तक चौड़ीकरण कार्य पूरा करने का लक्ष्य तय किया है.

बैठक में मोदी मैदान में प्रस्तावित खेल स्टेडियम का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. विधायक अरोड़ा ने कहा कि सड़क निर्माण समय पर पूरा होने से जनता को जाम की समस्या से राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत खेल मैदान के प्रथम चरण के लिए 26 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है. जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए.

जिला विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी कि अगले 15 दिनों में टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. वहीं, विधायक अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंशा के अनुरूप रुद्रपुर में आधुनिक और भव्य खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.

इसके अलावा काशीपुर बाईपास परियोजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों में जल संस्थान पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य शुरू करेगा. जबकि. विद्युत विभाग पहले ही पोल शिफ्टिंग का काम शुरू कर चुका है. बैठक में किच्छा बाईपास रोड स्थित पुराने ट्रेजरी कार्यालय में प्रस्तावित बंग भवन के लिए जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए.

वहीं, हरि चान गुरु चान स्मृति छात्रवृत्ति कोष को 2 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किए जाने पर विधायक ने कहा कि बंगाली समाज के मेधावी छात्र-छात्राओं को इसका लाभ जल्द मिलना चाहिए और प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जानी चाहिए. बैठक के आखिर में डीएम भदौरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं से जुड़े सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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