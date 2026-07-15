रुद्रपुर: मंत्री बत्रा के कार्यक्रम में MLA और मेयर समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, मंच बना जुबानी जंग का अखाड़ा
कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा विकास योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे, उन्हीं के सामने हो गई समर्थकों की नारेबाजी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 15, 2026 at 1:06 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में आयोजित प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के कार्यक्रम के दौरान भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई. सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए आयोजित कार्यक्रम में विधायक शिव अरोड़ा और मेयर विकास शर्मा के समर्थकों ने एक-दूसरे के पक्ष में जमकर नारेबाजी की. हालात ऐसे बने कि सरकारी कार्यक्रम का मंच राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और जुबानी जंग का केंद्र बन गया. इतना ही नहीं, विकास कार्यों के शिलापट से विधायक का नाम गायब होने को लेकर भी राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.
मंत्री के कार्यक्रम में विधायक और मेयर समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में नगर निगम परिसर में आयोजित प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के कार्यक्रम के दौरान भाजपा की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई. सरकार की विकास योजनाओं के प्रचार-प्रसार और करोड़ों रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए आयोजित कार्यक्रम राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल गया. विधायक और मेयर समर्थकों के बीच खुलकर नारेबाजी देखने को मिली.
रुद्रपुर के निरंतर विकास को नई गति देते हुए आज नगर निगम परिसर में विभिन्न जनहितकारी एवं विकास योजनाओं का शिलान्यास किया।— Pradeep Batra (@ThePradeepBatra) July 14, 2026
इस अवसर पर सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाते हुए दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण (ट्राइसाइकिल) वितरित किए गए। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के पात्र… pic.twitter.com/l2tHldRnWn
मंत्री बत्रा ने योजनाओं का शिलान्यास किया: कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा का पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया. इसके बाद मंत्री ने नगर निगम रुद्रपुर द्वारा प्रस्तावित करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया. शिलान्यास के बाद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी तथा जनता से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की.
शिलान्यास से ज्यादा चर्चा शक्ति प्रदर्शन की: हालांकि कार्यक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा सरकार की योजनाओं से ज्यादा भाजपा नेताओं के समर्थकों की नारेबाजी को लेकर रही. कार्यक्रम के दौरान विधायक शिव अरोड़ा के समर्थकों ने लगातार "मेरा विधायक कैसा हो, शिव अरोड़ा जैसा हो" और "कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में" जैसे नारे लगाए. इसके जवाब में मेयर विकास शर्मा के समर्थकों की ओर से एक दिन पहले रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर मंत्री के स्वागत के दौरान "मेरा विधायक कैसा हो, विकास शर्मा जैसा हो" के नारे लगाए गए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.
रुद्रपुर में रोडवेज बस अड्डे का धरातलीय निरीक्षण।— Pradeep Batra (@ThePradeepBatra) July 14, 2026
आज जनपद ऊधम सिंह नगर के दौरे के दौरान रुद्रपुर रोडवेज बस अड्डे का औचक निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और बसों के संचालन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री @pushkardhami जी के कुशल नेतृत्व में… pic.twitter.com/LxiyY48ERh
रुद्रपुर में बीजेपी की गुटबाजी खुलकर आई सामने: दोनों पक्षों की यह नारेबाजी अब भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी के रूप में देखी जा रही है. जिस मंच का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना था, वही मंच विधायक और मेयर समर्थकों के बीच राजनीतिक वर्चस्व दिखाने का माध्यम बन गया. कार्यक्रम के दौरान मौजूद प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा पूरे घटनाक्रम को देखते रहे, जबकि समर्थकों के बीच शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी रहा.
विकास के शिलापट से विधायक का नाम गायब: इस बीच एक और मामला चर्चा का विषय बना रहा. नगर निगम रुद्रपुर द्वारा जिन विकास कार्यों के शिलापट लगाए गए, उनमें रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा का नाम नहीं होने को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. विपक्ष के साथ-साथ स्थानीय राजनीतिक जानकार भी इसे भाजपा के भीतर चल रही खींचतान से जोड़कर देख रहे हैं.
रुद्रपुर में जल्द साकार होगा 'मानस खंड शिव कॉरिडोर'!— Pradeep Batra (@ThePradeepBatra) July 14, 2026
आज रुद्रपुर में प्रस्तावित ‘मानस खंड शिव कॉरिडोर’ परियोजना के तीव्र क्रियान्वयन हेतु श्री नीलकंठ धाम, गोल्ज्यू मंदिर एवं शिव मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ उच्च गुणवत्ता और समयबद्धता से… pic.twitter.com/gN43o7nljh
विधायक और मेयर की नहीं आई प्रतिक्रिया: हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर न तो विधायक शिव अरोड़ा और न ही मेयर विकास शर्मा की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आई है. लेकिन लगातार सामने आ रही नारेबाजी, वायरल वीडियो और शिलापट विवाद ने भाजपा की स्थानीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.
सरकारी कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन की हर जगह चर्चा: फिलहाल रुद्रपुर में मंत्री के सरकारी कार्यक्रम के दौरान हुए इस शक्ति प्रदर्शन की चर्चा पूरे उधम सिंह नगर जिले में है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस तरह के विवाद सार्वजनिक मंचों पर जारी रहे, तो इसका असर पार्टी की संगठनात्मक एकजुटता और जनसंदेश दोनों पर पड़ सकता है. वहीं अब सभी की नजर इस बात पर है कि पार्टी नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाता है और क्या संगठन स्तर पर इस मामले में कोई हस्तक्षेप किया जाता है.
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