ETV Bharat / state

रुद्रपुर: मंत्री बत्रा के कार्यक्रम में MLA और मेयर समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, मंच बना जुबानी जंग का अखाड़ा

कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा विकास योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे, उन्हीं के सामने हो गई समर्थकों की नारेबाजी

RUDRAPUR MAYOR MLA TASHAN
शिलान्यास करते मंत्री बत्रा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 1:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में आयोजित प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के कार्यक्रम के दौरान भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई. सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए आयोजित कार्यक्रम में विधायक शिव अरोड़ा और मेयर विकास शर्मा के समर्थकों ने एक-दूसरे के पक्ष में जमकर नारेबाजी की. हालात ऐसे बने कि सरकारी कार्यक्रम का मंच राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन और जुबानी जंग का केंद्र बन गया. इतना ही नहीं, विकास कार्यों के शिलापट से विधायक का नाम गायब होने को लेकर भी राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

मंत्री के कार्यक्रम में विधायक और मेयर समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में नगर निगम परिसर में आयोजित प्रभारी एवं कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा के कार्यक्रम के दौरान भाजपा की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई. सरकार की विकास योजनाओं के प्रचार-प्रसार और करोड़ों रुपये की लागत से होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास के लिए आयोजित कार्यक्रम राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल गया. विधायक और मेयर समर्थकों के बीच खुलकर नारेबाजी देखने को मिली.

मंत्री बत्रा ने योजनाओं का शिलान्यास किया: कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा का पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया. इसके बाद मंत्री ने नगर निगम रुद्रपुर द्वारा प्रस्तावित करोड़ों रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया. शिलान्यास के बाद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी तथा जनता से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की.

शिलान्यास से ज्यादा चर्चा शक्ति प्रदर्शन की: हालांकि कार्यक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा सरकार की योजनाओं से ज्यादा भाजपा नेताओं के समर्थकों की नारेबाजी को लेकर रही. कार्यक्रम के दौरान विधायक शिव अरोड़ा के समर्थकों ने लगातार "मेरा विधायक कैसा हो, शिव अरोड़ा जैसा हो" और "कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में" जैसे नारे लगाए. इसके जवाब में मेयर विकास शर्मा के समर्थकों की ओर से एक दिन पहले रुद्रपुर रेलवे स्टेशन पर मंत्री के स्वागत के दौरान "मेरा विधायक कैसा हो, विकास शर्मा जैसा हो" के नारे लगाए गए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.

रुद्रपुर में बीजेपी की गुटबाजी खुलकर आई सामने: दोनों पक्षों की यह नारेबाजी अब भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी के रूप में देखी जा रही है. जिस मंच का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाना था, वही मंच विधायक और मेयर समर्थकों के बीच राजनीतिक वर्चस्व दिखाने का माध्यम बन गया. कार्यक्रम के दौरान मौजूद प्रभारी मंत्री प्रदीप बत्रा पूरे घटनाक्रम को देखते रहे, जबकि समर्थकों के बीच शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी रहा.

विकास के शिलापट से विधायक का नाम गायब: इस बीच एक और मामला चर्चा का विषय बना रहा. नगर निगम रुद्रपुर द्वारा जिन विकास कार्यों के शिलापट लगाए गए, उनमें रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा का नाम नहीं होने को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. विपक्ष के साथ-साथ स्थानीय राजनीतिक जानकार भी इसे भाजपा के भीतर चल रही खींचतान से जोड़कर देख रहे हैं.

विधायक और मेयर की नहीं आई प्रतिक्रिया: हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर न तो विधायक शिव अरोड़ा और न ही मेयर विकास शर्मा की ओर से कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आई है. लेकिन लगातार सामने आ रही नारेबाजी, वायरल वीडियो और शिलापट विवाद ने भाजपा की स्थानीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.

सरकारी कार्यक्रम में शक्ति प्रदर्शन की हर जगह चर्चा: फिलहाल रुद्रपुर में मंत्री के सरकारी कार्यक्रम के दौरान हुए इस शक्ति प्रदर्शन की चर्चा पूरे उधम सिंह नगर जिले में है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस तरह के विवाद सार्वजनिक मंचों पर जारी रहे, तो इसका असर पार्टी की संगठनात्मक एकजुटता और जनसंदेश दोनों पर पड़ सकता है. वहीं अब सभी की नजर इस बात पर है कि पार्टी नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाता है और क्या संगठन स्तर पर इस मामले में कोई हस्तक्षेप किया जाता है.
ये भी पढ़ें: रुद्रपुर मास्टर ड्रेनेज प्लान पर श्रेय की राजनीति, विधायक शिव अरोड़ा और महापौर विकास शर्मा आमने-सामने

TAGGED:

SHIV ARORA VIKAS SHARMA RIVALRY
PRADEEP BATRA FOUNDATION STONE
रुद्रपुर मेयर विधायक टशन
विधायक मेयर शक्ति प्रदर्शन
RUDRAPUR MAYOR MLA TASHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.